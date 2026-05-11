OAJ: Ammattikorkeakoulujen työriitaan sovintoesitys valtakunnansovittelijalta
11.5.2026 20:57:12 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara on antanut tänä iltana sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Sopijaosapuolet Sivista, OAJ ja YTN antavat kukin omat vastauksensa ehdotuksen.
OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta sekä OAJ:n hallitus käsittelevät sovintoehdotusta keskiviikkona. Valtakunnansovittelija on pyytänyt osapuolia vastaamaan sovintoehdotukseen keskiviikkoon 13.5. kello 13 mennessä.
Ehdotus on julkinen vasta vastausten antamisen jälkeen.
Tämän viikon lakot pidetään
Saatu sovintoehdotus ei vaikuta tälle viikolle ilmoitettujen lakkojen toteutumiseen. Tällä viikolla lakkovuorossa ovat Laurea ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
OAJ päätti tammikuun lopussa alkaneet sopimusneuvottelut tuloksettomina 23. maaliskuuta. Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimus päättyi 31. maaliskuuta, ja huhtikuun alusta siirryttiin sopimuksettomaan tilaan, jossa työrauhavelvoite on poistunut.
Ammattikorkeakouluissa on tänä keväänä nähty niiden ensimmäinen lakkoaalto. Historialliset lakot alkoivat 8.4. Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Nyt OAJ on jättänyt jo yhteensä kahdeksantoista lakkovaroitusta.
Yhteyshenkilöt
Pasi RepoNeuvottelupäällikköOAJPuh:050 404 3492pasi.repo@oaj.fi
Miia SeppänenErityisasiantuntija, viestintäOAJPuh:+358 207 489 724miia.seppanen@oaj.fi
