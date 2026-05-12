Naisten yleisin hormonihäiriö PCOS sai uuden nimen
12.5.2026 12:05:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
PCOS eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymä tunnetaan jatkossa nimellä PMOS, joka on lyhennys sanoista polyendocrine metabolic ovarian syndrome.
Nimenmuutos perustuu australialaisen Monashin yliopiston johtamaan kansainväliseen prosessiin, jonka tulokset on julkaistu arvostetussa The Lancet -tiedelehdessä tänään.
Oireyhtymän nykyisin käytössä oleva nimi, polycystic ovary syndrome, koettiin laajasti harhaanjohtavaksi, sillä se viittaa munasarjakystiin, joita oireyhtymässä ei todellisuudessa esiinny. Uuden nimen katsottiin myös antavan paremman kuvan oireyhtymästä, joka vaikuttaa hormonitoiminnan lisäksi aineenvaihduntaan, mielenterveyteen, ihoon ja lisääntymisterveyteen.
Nimenmuutosprosessin yhtenä vetäjänä toimi professori Terhi Piltonen Oulun yliopistosta ja yliopistollisesta sairaalasta. Piltonen toimii myös kansainvälisen AE‑PCOS‑yhdistyksen (International Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome Society) puheenjohtajana.
Laajin nimenmuutosprosessi koskaan
Nimenmuutos on tulosta 15 vuotta kestäneestä moniportaisesta kansainvälisestä työstä. Mukana oli 56 potilas- ja ammattilaisjärjestöä, yli 22 000 kyselyvastausta sekä työpajoja eri puolilta maailmaa. Englannista aktiivisesti mukana oli potilasjärjestö Verity, ja Suomesta potilasjärjestö Korento ry. Potilaista ja terveydenhuollon ammattilaisista 84 prosenttia kannatti nimen vaihtamista.
Prosessia johtanut professori Helena Teede Monashin yliopistosta sanoo, että nimen päivittäminen oli välttämätöntä.
”Diagnostiikka viivästyi ja hoito oli puutteellista, koska oireyhtymä ei nimensä takia tullut vakavasti otetuksi. Uusi nimi heijastaa paremmin sen monimuotoisuutta ja elinikäisiä vaikutuksia”, Teede sanoo.
Nimenmuutoksen tavoitteena ei ole määritellä uutta sairautta, vaan päivittää vanhentunut termi nykytiedon mukaiseksi.
Oulun yliopistossa ja yliopistollisessa sairaalassa munasarjojen monirakkulaoireyhtymään liittyvää tutkimusta johtava professori Terhi Piltonen korostaa kulttuurisesti laaja-alaisen kuulemisen merkitystä.
”Nimen täytyi olla tieteellisesti tarkka mutta myös toimia eri kulttuureissa ilman, että se lisää stigmaa. Tästä syystä nimiprosessissa kuultiin naisia ja asiantuntijoita kaikkialta maailmasta.”
Nimen käyttöönottoa tukee maailmanlaajuinen toimeenpanostrategia
PMOS otetaan käyttöön kolmen vuoden siirtymäajalla. Muutosta tukee kansainvälinen koulutus- ja tietoisuuskampanja, jonka kohderyhmiä ovat potilaat, terveydenhuollon ammattilaiset, viranomaiset ja tutkijat. Uusi nimi tulee osaksi vuoden 2028 kansainvälistä hoitosuositusta.
Maailmanlaajuisesti arviolta jopa joka kahdeksas nainen elää PMOS:n kanssa.
PCOS ei ole “kystasairaus” – tuore oululaistutkimus oikaisee harhaluuloa
Professori Terhi Piltosen johtama tutkimus on keskeinen osa oireyhtymän nimenmuutosta, sillä se haastaa sitkeän käsityksen PCOS:stä. Tulosten mukaan PCOS ei ole yhteydessä lisääntyneeseen munasarjakystien esiintyvyyteen, vaikka oireyhtymän nimi on viitannut siihen.
”Laajassa väestöpohjaisessa tutkimuksessa PCOS-naisilla ei havaittu enempää minkään tyyppisiä munasarjakystia kuin naisilla, joilla ei ole PCOS-diagnoosia”, kertoo väitöskirjatutkija Ewelina Kuusiniemi, joka on yksi tutkimuksen tekijöistä.
Kyseessä on ensimmäinen tutkimus maailmassa, jossa PCOS:n ja munasarjakystien välistä yhteyttä on selvitetty systemaattisesti. Tutkimus on julkaistu arvostetussa JAMA Internal Medicine -tiedelehdessä 11. toukokuuta. Lue koko uutinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Professori Terhi Piltonen, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala, 050 336 5119, terhi.piltonen@oulu.fi
Väitöskirjatutkija, LL Ewelina Kuusiniemi, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala, 050 522 2583, ewelina.kuusiniemi@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Tutkimustulos: Tekoälypohjaiset keskustelut lupaava keino torjua harhaanjohtavia terveysväitteitä12.5.2026 06:56:00 EEST | Tiedote
Alustavat tutkimustulokset osoittavat, että tekoälyyn perustuvat keskustelut voivat vahvistaa ihmisten kykyä vastustaa terveyteen liittyvää misinformaatiota tehokkaammin kuin perinteiset koulutukselliset menetelmät.
Yleistyvät tuulitulvat vievät kahlaajien pesät – avuksi rantalaidunten hoito, tekomunat ja keinohaudonta äärimmäisenä ratkaisuna12.5.2026 05:06:00 EEST | Tiedote
Ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät meritulvat uhkaavat yhä useammin uhanalaisten kahlaajalintujen pesintää Suomen rannikoilla. Kahlaajat ovat parhaillaan aloittamassa pesintäkauttaan.
Raskausdiabetesta sairastavien naisten puolisoilla enemmän sairauksia ja riskitekijöitä11.5.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
Raskausdiabetesta sairastavien naisten puolisoilla on enemmän terveydellisiä riskitekijöitä ja sairastavuutta kuin niiden naisten puolisoilla, joilla ei ole raskausdiabetesta.
Tutkimus: Suomi jää jälkeen yrittäjyydessä – nuorten kiinnostus luo toivoa11.5.2026 05:49:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen on kansainvälisesti vertaillen varauksellista. Uutta yritystä johtavan tai perustamassa olevan aikuisväestön osuus on aiempaa pienempi. Samalla Suomen yrittäjyyden rakenteelliset edellytykset ovat edelleen maailman huipputasoa. Vaikka epäonnistumisen pelko vähentää aikeita ryhtyä yrittäjäksi, nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat aiempaa myönteisempiä. Tiedot käyvät ilmi tuoreen Global Entrepreneurship Monitor -tutkimuksen (GEM) Suomi-raportista.
Jäätikön alta ilmestyvä piilevä metaani paljastaa Grönlannin herkkyyden ilmastonmuutokselle6.5.2026 14:03:00 EEST | Tiedote
Uuden tutkimuksen mukaan Grönlannin mannerjäätikkö reagoi ilmaston lämpenemiseen selvästi voimakkaammin kuin ilmastomallit ovat ennustaneet. Metaania (CH4) on havaittu sulavien jäätiköiden reunoilla eri puolilla maailmaa. Nyt julkaistu tutkimus on kuitenkin ensimmäinen, jossa ilmiötä on tarkasteltu jäätikön reunavyöhykkeen laajuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme