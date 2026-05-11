Kymmenet tuhannet suomalaiset kokoontuvat verkossa – TerveysSummit nostaa long covidin, naisten terveyden ja uupumuksen kansalliseen keskusteluun

12.5.2026 09:06:05 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote

Ennaltaehkäisevä terveys, naisten kehon erityispiirteet ja pitkittyneet väsymysoireet ovat nousseet suomalaisten arkikeskusteluihin. Nyt ne ovat vahvasti esillä myös käynnissä olevassa TerveysSummitissa. TerveysSummit 11.–17.5.2026 tarjoaa maksuttoman viikon yli 30 asiantuntijahaastattelua, jotka kertovat, mihin suomalaiset juuri nyt hakevat tietoa terveydestään.

Kaisa Jaakkola Karita Aaltosen haastateltavana Kuva: Anne Barck/TerveysSummit

Suomalaiset eivät enää odota sairauden iskevän, vaan he haluavat ymmärtää kehonsa toimintaa ennalta. Tämä muutos näkyy suoraan TerveysSummitin ohjelmassa: kevään 2026 tapahtuma käsittelee muun muassa aivosumua, histamiiniyliherkkyyttä, kilpirauhasta, raudanpuutetta, nivelkipua, sydän- ja verisuoniterveyttä sekä neurokirjon naisten erityiskysymyksiä, joista keskustellaan yhä enemmän niin vastaanotoilla, työpaikoilla kuin sosiaalisessa mediassa.

TerveysSummit järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja nyt keväällä 2026 vuorossa on jo 16. kausi. Tapahtuman haastatteluja on katsottu vuosien aikana jo yli 20 miljoonaa kertaa. Tapahtumaviikon haastattelut julkaistaan päivittäin klo 9.00 alkaen, ja jokaista voi katsoa maksutta 24 tunnin ajan.

”TerveysSummit nostaa esiin aiheita, joista ihmiset puhuvat jo kodeissa, työpaikoilla ja lääkärin vastaanotoilla. Haluamme antaa tilaa myös näkökulmille, jotka herättävät keskustelua, koska juuri siellä terveyskeskustelu tänään elää”, sanoo TerveysSummitin perustaja Elias Jaakkola.

Kevään ohjelman painopisteitä ovat energia ja uupumus, naisten terveys eri elämänvaiheissa, long covid ja ME/CFS, suolisto- ja verisuoniterveys, neurokirjo, kipu sekä ravitsemuksen ja elämäntapojen kokonaisvaltainen merkitys. Puhujalistalla ovat muun muassa Markku Partinen, Olli Sovijärvi, Markus J. Rantala, Hanna Voutilainen, Henriette Kress, Ville Pöntynen, Taija Somppi, Olli Polo ja Kaisa Jaakkola.

”TerveysSummit on muodostunut ilmiöksi, joka kertoo suomalaisten vahvasta kiinnostuksesta omaan terveyteen ja ennaltaehkäisevään hyvinvointiin. On tärkeää, että ihmiset voivat kuulla eri alojen asiantuntijoita ymmärrettävässä muodossa. Se on terveyskaupan ja koko hyvinvointialan yhteinen intressi”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Tapahtuma yhdistää tieteellisiä, käytännönläheisiä ja kokemuksellisia näkökulmia hyvinvointiin. Samalla se kuvastaa laajempaa kulttuurista muutosta: suomalaiset eivät hae tietoa vain sairauden hoidosta, vaan myös jaksamisesta, palautumisesta ja arjen toimintakyvystä.

TerveysSummit 2026 järjestetään verkossa 11.–17.5.2026. Tapahtuma on maksuton.

Tietoja julkaisijasta

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.

