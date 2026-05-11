Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Kymmenet tuhannet suomalaiset kokoontuvat verkossa – TerveysSummit nostaa long covidin, naisten terveyden ja uupumuksen kansalliseen keskusteluun
12.5.2026 09:06:05 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Ennaltaehkäisevä terveys, naisten kehon erityispiirteet ja pitkittyneet väsymysoireet ovat nousseet suomalaisten arkikeskusteluihin. Nyt ne ovat vahvasti esillä myös käynnissä olevassa TerveysSummitissa. TerveysSummit 11.–17.5.2026 tarjoaa maksuttoman viikon yli 30 asiantuntijahaastattelua, jotka kertovat, mihin suomalaiset juuri nyt hakevat tietoa terveydestään.
Suomalaiset eivät enää odota sairauden iskevän, vaan he haluavat ymmärtää kehonsa toimintaa ennalta. Tämä muutos näkyy suoraan TerveysSummitin ohjelmassa: kevään 2026 tapahtuma käsittelee muun muassa aivosumua, histamiiniyliherkkyyttä, kilpirauhasta, raudanpuutetta, nivelkipua, sydän- ja verisuoniterveyttä sekä neurokirjon naisten erityiskysymyksiä, joista keskustellaan yhä enemmän niin vastaanotoilla, työpaikoilla kuin sosiaalisessa mediassa.
TerveysSummit järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja nyt keväällä 2026 vuorossa on jo 16. kausi. Tapahtuman haastatteluja on katsottu vuosien aikana jo yli 20 miljoonaa kertaa. Tapahtumaviikon haastattelut julkaistaan päivittäin klo 9.00 alkaen, ja jokaista voi katsoa maksutta 24 tunnin ajan.
”TerveysSummit nostaa esiin aiheita, joista ihmiset puhuvat jo kodeissa, työpaikoilla ja lääkärin vastaanotoilla. Haluamme antaa tilaa myös näkökulmille, jotka herättävät keskustelua, koska juuri siellä terveyskeskustelu tänään elää”, sanoo TerveysSummitin perustaja Elias Jaakkola.
Kevään ohjelman painopisteitä ovat energia ja uupumus, naisten terveys eri elämänvaiheissa, long covid ja ME/CFS, suolisto- ja verisuoniterveys, neurokirjo, kipu sekä ravitsemuksen ja elämäntapojen kokonaisvaltainen merkitys. Puhujalistalla ovat muun muassa Markku Partinen, Olli Sovijärvi, Markus J. Rantala, Hanna Voutilainen, Henriette Kress, Ville Pöntynen, Taija Somppi, Olli Polo ja Kaisa Jaakkola.
”TerveysSummit on muodostunut ilmiöksi, joka kertoo suomalaisten vahvasta kiinnostuksesta omaan terveyteen ja ennaltaehkäisevään hyvinvointiin. On tärkeää, että ihmiset voivat kuulla eri alojen asiantuntijoita ymmärrettävässä muodossa. Se on terveyskaupan ja koko hyvinvointialan yhteinen intressi”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Tapahtuma yhdistää tieteellisiä, käytännönläheisiä ja kokemuksellisia näkökulmia hyvinvointiin. Samalla se kuvastaa laajempaa kulttuurista muutosta: suomalaiset eivät hae tietoa vain sairauden hoidosta, vaan myös jaksamisesta, palautumisesta ja arjen toimintakyvystä.
TerveysSummit 2026 järjestetään verkossa 11.–17.5.2026. Tapahtuma on maksuton.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Elias JaakkolatoimitusjohtajaBiomed Oyelias.jaakkola@biomed.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Yrttiteeverotuksesta kirjallinen kysymys eduskuntaan – alan mukaan hintavaikutukset moninkertaisia arvioituun nähden11.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen yrttiteevalmisteiden virvoitusjuomaverotuksesta. Hallituksen on annettava kysymykseen kirjallinen vastaus.
Ruohonjuuri palkittiin Vuoden erikoiskauppiaana – tunnustus asiantuntevalle terveyskaupalle7.5.2026 09:59:21 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan liitto ETU ry myönsi Ruohonjuurelle Vuoden erikoiskauppias -palkinnon ensimmäisessä Erikoiskaupan parhaat -kilpailussaan. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pitää palkintoa merkittävänä tunnustuksena asiantuntevalle ja pitkäjänteiselle terveyskauppatyölle.
Raw Organic avasi uuden terveyskaupan Jumboon Vantaalle – moderni hyvinvointikonsepti laajeni pääkaupunkiseudulle4.5.2026 10:30:46 EEST | Tiedote
Turusta lähtöisin oleva Raw Organic on avannut uuden myymälän Kauppakeskus Jumboon. Uusi terveyskauppa tuo pääkaupunkiseudulle modernin hyvinvointikonseptin, jossa yhdistyvät vitamiinit, ravintolisät, superfoodit, luonnonkosmetiikka ja elämyksellinen asiakaskokemus.
Yrttiteet virvoitusjuomina? Luonnontuoteala pyytää verotulkintaan selkeyttä29.4.2026 11:29:04 EEST | Tiedote
Kolme luonnontuote- ja terveystuotealaa edustavaa valtakunnallista järjestöä on jättänyt yhteisen lausunnon Verohallinnon uudesta virvoitusjuomavero-ohjeluonnoksesta. Järjestöt katsovat, että perinteiset yrttiteevalmisteet rinnastuvat käyttötarkoitukseltaan ja kulutustavaltaan selvästi lähemmäs teetä ja kahvia kuin virvoitusjuomia.
Joka viides aikuinen kärsii kroonisesta kivusta – itsehoitoratkaisut vastaavat kasvavaan tarpeeseen28.4.2026 17:20:17 EEST | Tiedote
Krooninen kipu koskettaa merkittävää osaa väestöstä, ja kiinnostus lääkkeettömään omahoitoon on selvässä kasvussa. Terveyskaupan arjessa muutos näkyy konkreettisesti: kuluttajat etsivät yksinkertaisia, helposti käytettäviä ratkaisuja osaksi päivittäistä hyvinvointiaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme