Persona Entertainment julkaisi tekoälysovelluksen, joka yhdistää kuluttajat heidän suosikkipersooniinsa
12.5.2026 10:38:55 EEST | Persona Entertainment Oy | Tiedote
Helsinkiläinen Persona Entertainment Oy on julkaissut mobiilisovelluksen, joka tarjoaa käyttäjille ympärivuorokautisen pääsyn tunnettujen henkilöiden - julkkisten, urheilijoiden, kokkien ja muiden julkisten persoonien - akkreditoituihin tekoälyavatareihin.
Persona Avatar -sovelluksen avulla käyttäjät voivat keskustella suosikkihenkilöidensä tekoälyversioiden kanssa - oli kyse sitten ruoanlaittovinkeistä, business sparrailusta, tai arkeen liittyvistä valinnoista. Jokainen avatar on kehitetty tiiviissä yhteistyössä sen henkilön kanssa, ketä avatar kuvastaa.
Personaa on kuvattu Spotifyn kaltaiseksi alustaksi tunnettujen henkilöiden ja heidän seuraajiensa yhdistämiseksi tavalla, joka ei ennen ole ollut mahdollista. Avatarit toimivat kaikilla kielillä, mikä tekee palvelusta aidosti globaalin - käyttäjä voi kohdata suosikkihenkilönsä omalla äidinkielellään, missä päin maailmaa tahansa.
Sovellus julkaistiin 2.5.2026 iOS- ja Android-alustoilla. Julkaisussa alustalla on Talentteja Suomesta ja Lähi-idästä, ja uusia henkilöitä lisätään viikoittain.
Personan perustivat toimitusjohtaja Susanna Jääskeläinen ja markkinointijohtaja Emmi Sainio. Ydintiimiin kuuluu myös teknologiajohtaja Maria Vappula, joka johtaa yhtiön teknistä kehitystä, sekä kumppanuustiimi, joka vastaa globaaleista yhteistyösopimuksista. Yhtiö on saattanut päätökseen ensimmäisen rahoituskierroksen.
Persona Entertainment Oy lyhyesti
Persona Entertainment Oy on suomalainen tekoälystartup, joka rakentaa alustaa akkreditoiduille, interaktiivisille tekoälyavatareille julkisista henkilöistä. Yhtiö toimii sekä B2C- että B2B-liiketoimintamallilla.
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
Persona Media Team media@personaavatar.com
Toimitusjohtaja Susanna Jääskeläinen, susanna@personaavatar.com, 044 984 4578
Persona tuo julkisuuden henkilöt lähemmäs kuluttajia interaktiivisten tekoälyavatarien avulla. Yhtiön kehittämä alusta mahdollistaa yksilöllisen, muistavan vuorovaikutuksen julkisuuden henkilöiden - eli Talentien - digitaalisten kaksoisolentojen kanssa. Persona toimii B2C-tilausmallilla kuluttajille ja lisensoi julkisuuden henkilöiden avatareja myös B2B-asiakkaille.
