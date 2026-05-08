LVI-Aitta ja Paikallis-Sähkö jatkavat Kainuun datakeskushankkeen toisessa vaiheessa

Kajaaniin rakentuva datakeskuskokonaisuus on suunniteltu skaalautuvaan ja vaiheittain laajennettavaan käyttöön. Kokonaisuudessa painottuvat energiatehokkuus, turvallisuus ja toimintavarmuus.

Ensimmäinen datakeskus valmistuu vuonna 2026. Toisen datakeskuksen työt ovat käynnissä ja sen arvioitu valmistumisaikataulu on 2027 alkupuolella.

Kriittisen infrastruktuurin toteutusta

Paikallis-Sähkö toteuttaa datakeskuksen sähköaseman sekä vastaa pääsähkönjakelusta. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa keskijännitekojeistot, muuntajat ja keskijännitekaapeloinnit.

LVI-Aitta toteuttaa kiinteistön LVI-tekniikan molempiin datakeskuksiin, sisältäen putki- ja ilmanvaihtotyöt sekä jäähdytysratkaisut.

”On hienoa jatkaa yhteistyötä hankkeessa ja hyödyntää kokemustamme datakeskusympäristöistä. Datakeskushankkeessa korostuvat kriittisen infrastruktuurin hallittu toteutus sekä korkea toimitus- ja käyttövarmuus, ja kokonaisuuden onnistunut läpivienti edellyttää saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä”, Paikallis-Sähkön toimitusjohtaja Timo Keränen sanoo.

”Arvostamme, että saamme jatkaa yhteistyötä hankkeessa ja olla mukana toteuttamassa vaativaa datakeskuskokonaisuutta. LVI-ratkaisuilla on keskeinen rooli datakeskuksen toimintaedellytysten varmistamisessa, ja kokonaisuus edellyttää tarkkaa yhteensovitusta eri toimijoiden välillä”, LVI-Aitan toimitusjohtaja Ville Hälinen kertoo.

Suuret projektit tukevat talotekniikka-alan kasvua

”XTX Marketsin datakeskushanke Kajaanissa on hyvä esimerkki suurista investoinneista, joissa paikallinen osaaminen pääsee vahvasti esiin. On hienoa, että yhtiömme ovat lunastaneet paikkansa asiakkaidemme luottotekijöinä ja jatkavat datakeskuskokonaisuuden rakentamisessa”, kommentoi Nimlaksen Pohjois-Suomen liiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Janne Korhonen.

Nimlaksen yhtiöt ovat mukana useissa suurissa investoinneissa eri puolilla Suomea. Kokkolalainen Mesiel vastaa sähköasennuksista Keliber-litiumhankkeessa, ja keskisuomalaiset Ajansähkö ja Mikenti ovat mukana Metsä Groupin Äänekosken tehdashankkeessa. Quattroservices toimittaa talotekniikkaa isoihin toimisto- ja sairaalahankkeisiin Etelä-Suomessa.