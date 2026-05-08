LVI-Aitta ja Paikallis-Sähkö jatkavat Kainuun datakeskushankkeen toisessa vaiheessa
12.5.2026 09:31:08 EEST | Nimlas | Tiedote
Nimlaksen yhtiöt LVI-Aitta ja Paikallis-Sähkö jatkavat XTX Marketsin datakeskushankkeessa Kajaanissa, jossa toisen datakeskuksen rakennustyöt ovat jo pitkällä. Paikallis-Sähkö ja LVI-Aitta ovat solmineet sopimukset hankkeen pääurakoitsijana toimivan YIT:n kanssa. Paikallis-Sähkö vastaa hankkeen sähköasemasta sekä ensimmäisen ja toisen datakeskuksen pääsähkönjakelusta. LVI-Aitta toteuttaa kiinteistön LVI-tekniikan ensimmäiseen ja toiseen datakeskukseen.
Kajaaniin rakentuva datakeskuskokonaisuus on suunniteltu skaalautuvaan ja vaiheittain laajennettavaan käyttöön. Kokonaisuudessa painottuvat energiatehokkuus, turvallisuus ja toimintavarmuus.
Ensimmäinen datakeskus valmistuu vuonna 2026. Toisen datakeskuksen työt ovat käynnissä ja sen arvioitu valmistumisaikataulu on 2027 alkupuolella.
Kriittisen infrastruktuurin toteutusta
Paikallis-Sähkö toteuttaa datakeskuksen sähköaseman sekä vastaa pääsähkönjakelusta. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa keskijännitekojeistot, muuntajat ja keskijännitekaapeloinnit.
LVI-Aitta toteuttaa kiinteistön LVI-tekniikan molempiin datakeskuksiin, sisältäen putki- ja ilmanvaihtotyöt sekä jäähdytysratkaisut.
”On hienoa jatkaa yhteistyötä hankkeessa ja hyödyntää kokemustamme datakeskusympäristöistä. Datakeskushankkeessa korostuvat kriittisen infrastruktuurin hallittu toteutus sekä korkea toimitus- ja käyttövarmuus, ja kokonaisuuden onnistunut läpivienti edellyttää saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden välillä”, Paikallis-Sähkön toimitusjohtaja Timo Keränen sanoo.
”Arvostamme, että saamme jatkaa yhteistyötä hankkeessa ja olla mukana toteuttamassa vaativaa datakeskuskokonaisuutta. LVI-ratkaisuilla on keskeinen rooli datakeskuksen toimintaedellytysten varmistamisessa, ja kokonaisuus edellyttää tarkkaa yhteensovitusta eri toimijoiden välillä”, LVI-Aitan toimitusjohtaja Ville Hälinen kertoo.
Suuret projektit tukevat talotekniikka-alan kasvua
”XTX Marketsin datakeskushanke Kajaanissa on hyvä esimerkki suurista investoinneista, joissa paikallinen osaaminen pääsee vahvasti esiin. On hienoa, että yhtiömme ovat lunastaneet paikkansa asiakkaidemme luottotekijöinä ja jatkavat datakeskuskokonaisuuden rakentamisessa”, kommentoi Nimlaksen Pohjois-Suomen liiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Janne Korhonen.
Nimlaksen yhtiöt ovat mukana useissa suurissa investoinneissa eri puolilla Suomea. Kokkolalainen Mesiel vastaa sähköasennuksista Keliber-litiumhankkeessa, ja keskisuomalaiset Ajansähkö ja Mikenti ovat mukana Metsä Groupin Äänekosken tehdashankkeessa. Quattroservices toimittaa talotekniikkaa isoihin toimisto- ja sairaalahankkeisiin Etelä-Suomessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo Keränen, toimitusjohtaja, Paikallis-Sähkö Oy, timo.keranen@paikallis-sahko.fi, 045 605 9717
Ville Hälinen, toimitusjohtaja, LVI-Aitta Oy, ville.halinen@lviaitta.fi, 0500 680 382
Janne Korhonen, liiketoimintajohtaja, Pohjois-Suomi, Nimlas Finland Oy, janne.korhonen@nimlas.fi, 050 352 8720
Linkit
Nimlas Finland Oy
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista. Kasvava konserni muodostuu Suomessa lähes 50 paikallisesta yhtiöstä, joissa työskentelee yli 1 600 ammattilaista. Nimlaksen yhtiöt tarjoavat projekteja ja palveluita muun muassa sähkö-, LVI-, automaatio-, kylmätekniikka-, paloturva- ja turvatekniikan aloilla koko Suomessa. Nimlas yhdistää paikallisen yrittäjyyden ja suuremman organisaation vahvuudet. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). Lisätietoja: nimlas.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nimlas
Nimlas ostaa LP Electricin – sähköurakoitsija vahvistaa yritysverkostoa Varsinais-Suomessa8.5.2026 11:16:00 EEST | Tiedote
Nimlas, yksi Suomen suurimmista talotekniikka-alan toimijoista, ostaa sähköurakoitsija LP Electricin. Uudisasuntojen ja hoivarakentamisen sähköurakointia ja monipuolisia sähköhuoltotöitä tekevä LP Electric jatkaa toimintaansa omalla nimellään osana Nimlaksen yrittäjävetoisten yhtiöiden verkostoa.
Datakeskus- ja tietoverkkoasennuksiin erikoistunut DT Systems mukaan Nimlakseen31.3.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Nimlas, yksi Suomen suurimmista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista, ostaa data- ja telejärjestelmiä asentavan DT Systemsin. DT Systems on erikoistunut datakeskusten datakaapelointeihin ja toteuttaa lisäksi tieto-, tele- ja turvaverkkojärjestelmiä sairaala- ja toimitilakohteisiin ympäri Suomen. DT Systems Oy jatkaa toimintaansa omalla nimellään Nimlaksen mallin mukaisesti.
Nimlas kasvatti liikevaihtonsa 334 miljoonaan – Orgaaninen kasvu ennätykselliset 7 %2.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Nimlaksen pro forma -liikevaihto vuonna 2025 kasvoi 14 prosenttia 334 miljoonaan euroon (294) Suomessa. Kasvu perustui yritysostoihin ja konsernin historian ennätykselliseen 7 prosentin orgaaniseen kasvuun. Oikaistu pro forma -liiketulos (EBITA) nousi 8,6 prosenttiin liikevaihdosta (7,6) markkinan hitaasta elpymisestä huolimatta. Nimlas Finland etenee suunnitelmansa mukaisesti kohti 550 miljoonan euron liikevaihtotavoitetta vuodelle 2029 ja valmistelee myös uusien yritysten perustamista.
Lämpöjokerin lämpökonttiratkaisu mahdollistaa KSS Energian uuden lämpöpalvelun lämmitystapamuutokset26.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Nimlas-konserniin kuuluva Lämpöjokeri Oy toimii teknisenä toteutuskumppanina KSS Energian lanseeraamassa KSS VARI – Lämpöä palveluna -ratkaisussa. Yhteistyö yhdistää palvelumallin ja modulaarisen lämpökonttiteknologian, joka mahdollistaa kiinteistöille nopean ja hallitun lämmitystapamuutoksen.
Nimlas vahvistaa asemaansa datakeskusmarkkinassa – liittyy FDCA:han23.2.2026 09:53:45 EET | Tiedote
Nimlas Finland Oy on liittynyt Finnish Data Center Associationiin (FDCA) vahvistaakseen yhteistyötä alan toimijoiden kanssa ja tukeakseen kasvavaa datakeskusmarkkinaa Suomessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme