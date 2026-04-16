MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun – jakelusopimus päättyy 12.5.

MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun jakelusopimusneuvotteluissa. Neuvottelut koskevat laajaa kokonaisuutta. MTV:n maksuttomien tv-kanavien (MTV3, MTV Sub, MTV Ava) näkyvyys Elisan palveluissa päättyy 12.5.2026. MTV:n kanavia koskeva tallennuspalvelu Elisa Viihteessä ja Elisan välittämät maksu-tv-kanavat jatkuvat toistaiseksi, mutta mikäli uuteen sopimukseen ei päästä, myös ne päättyvät ensi syksynä.

MTV:n maksuttomat tv-kanavat näkyvät edelleen normaalisti muissa jakeluteissä, kuten antenni-tv:ssä ja muiden operaattorien palveluissa. Lisäksi sisältöjä voi katsoa MTV Katsomosta.

MTV irtisanoi sopimukset jo viime vuoden puolella osana niiden päivittämistä. Uudesta sopimuksesta on neuvoteltu kuukausia, mutta yhteisymmärrystä ei ole saavutettu. Uusi sopimus edellyttää molempien osapuolten hyväksyntää. Neuvottelut jatkuvat edelleen.

Nykyiset MTV:n ja Elisan väliset sopimukset on tehty jo useita vuosia sitten – hyvin erilaisessa markkinatilanteessa. Sen jälkeen katselutavat, teknologia ja koko mediaympäristö ovat muuttuneet Suomessa merkittävästi.

MTV investoi merkittävästi kotimaiseen sisältöön, kuten uutisiin, viihteeseen ja urheiluun, ja työllistää laajasti suomalaista av-alaa. Jotta tätä työtä voidaan jatkaa, jakelun mallien on vastattava nykytilannetta.

”Meillä on ollut pitkä ja hyvä yhteistyö Elisan kanssa ja tavoitteemme oli, että se jatkuisi. MTV on yksi Suomen suurimmista kotimaisiin sisältöihin panostavista tekijöistä sekä av-alaa työllistävistä toimijoista. Silti viime vuosina tv-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit”, sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.

Suomen lain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan esimerkiksi tällä viikolla alkavat miesten jääkiekon MM-kilpailut on yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, ja mm. Suomen pelit tulisivat näkyä vapaasti vastaanotettavilta kanavilta suorana tai tallenteena. MTV täyttää lainsäädännön velvoitteet jo antennijakelullaan, joka mahdollistaa sisältöjen vastaanottamisen käytännössä vapaasti ja maksuttomasti koko Suomessa. Lain ja asetuksen tarkoitus ei ole tukea teleoperaattoreiden liiketoimintaa tai velvoittaa MTV:tä sitoutumaan kohtuuttomiin sopimusehtoihin.

Suomessa on Finnpanelin mukaan noin miljoona kotitaloutta, jotka vastaanottavat tv-signaalia vain kaapeliverkosta, ja tästä Traficomin mukaan Elisan markkinaosuus on 29 %. Tämä tekee noin 300 000 kotitaloutta – reilu 10 % suomalaiskotitalouksista, joilla kaikilla on mahdollisuus vastaanottaa signaalia myös muista jakeluteistä.

”Ymmärrämme hyvin, että tilanne turhauttaa monia Elisan asiakkaita ja on erityisen valitettavaa, että neuvottelut ovat venyneet nyt jääkiekon MM-kisoihin asti. Teemme parhaillaan töitä ratkaisun löytämiseksi, jotta MTV:n sisällöt näkyisivät jatkossakin mahdollisimman monelle katsojalle”, kertoo Leppänen.