MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun – jakelusopimus päättyy 12.5.
12.5.2026 09:43:13 EEST | MTV Oy | Tiedote
MTV ja Elisa eivät ole päässeet sopuun jakelusopimusneuvotteluissa. Neuvottelut koskevat laajaa kokonaisuutta. MTV:n maksuttomien tv-kanavien (MTV3, MTV Sub, MTV Ava) näkyvyys Elisan palveluissa päättyy 12.5.2026. MTV:n kanavia koskeva tallennuspalvelu Elisa Viihteessä ja Elisan välittämät maksu-tv-kanavat jatkuvat toistaiseksi, mutta mikäli uuteen sopimukseen ei päästä, myös ne päättyvät ensi syksynä.
MTV:n maksuttomat tv-kanavat näkyvät edelleen normaalisti muissa jakeluteissä, kuten antenni-tv:ssä ja muiden operaattorien palveluissa. Lisäksi sisältöjä voi katsoa MTV Katsomosta.
MTV irtisanoi sopimukset jo viime vuoden puolella osana niiden päivittämistä. Uudesta sopimuksesta on neuvoteltu kuukausia, mutta yhteisymmärrystä ei ole saavutettu. Uusi sopimus edellyttää molempien osapuolten hyväksyntää. Neuvottelut jatkuvat edelleen.
Nykyiset MTV:n ja Elisan väliset sopimukset on tehty jo useita vuosia sitten – hyvin erilaisessa markkinatilanteessa. Sen jälkeen katselutavat, teknologia ja koko mediaympäristö ovat muuttuneet Suomessa merkittävästi.
MTV investoi merkittävästi kotimaiseen sisältöön, kuten uutisiin, viihteeseen ja urheiluun, ja työllistää laajasti suomalaista av-alaa. Jotta tätä työtä voidaan jatkaa, jakelun mallien on vastattava nykytilannetta.
”Meillä on ollut pitkä ja hyvä yhteistyö Elisan kanssa ja tavoitteemme oli, että se jatkuisi. MTV on yksi Suomen suurimmista kotimaisiin sisältöihin panostavista tekijöistä sekä av-alaa työllistävistä toimijoista. Silti viime vuosina tv-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit”, sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.
Suomen lain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan esimerkiksi tällä viikolla alkavat miesten jääkiekon MM-kilpailut on yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, ja mm. Suomen pelit tulisivat näkyä vapaasti vastaanotettavilta kanavilta suorana tai tallenteena. MTV täyttää lainsäädännön velvoitteet jo antennijakelullaan, joka mahdollistaa sisältöjen vastaanottamisen käytännössä vapaasti ja maksuttomasti koko Suomessa. Lain ja asetuksen tarkoitus ei ole tukea teleoperaattoreiden liiketoimintaa tai velvoittaa MTV:tä sitoutumaan kohtuuttomiin sopimusehtoihin.
Suomessa on Finnpanelin mukaan noin miljoona kotitaloutta, jotka vastaanottavat tv-signaalia vain kaapeliverkosta, ja tästä Traficomin mukaan Elisan markkinaosuus on 29 %. Tämä tekee noin 300 000 kotitaloutta – reilu 10 % suomalaiskotitalouksista, joilla kaikilla on mahdollisuus vastaanottaa signaalia myös muista jakeluteistä.
”Ymmärrämme hyvin, että tilanne turhauttaa monia Elisan asiakkaita ja on erityisen valitettavaa, että neuvottelut ovat venyneet nyt jääkiekon MM-kisoihin asti. Teemme parhaillaan töitä ratkaisun löytämiseksi, jotta MTV:n sisällöt näkyisivät jatkossakin mahdollisimman monelle katsojalle”, kertoo Leppänen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tea SiikonenHead of Corporate Communications & ResponsibilityMTV OyPuh:0405395498tea.siikonen@mtv.fi
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
MTV:n toukokuun kärkitärpit: MM-kiekkokarnevaali on taas täällä, Love Island Suomen uusi kausi alkaa, ruotsalainen Golden Boys, lisää kausia sarjoista Hidden Assets ja Sullivan’s Crossing, yleisurheilukausi täydessä vauhdissa16.4.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Flirttiä, pelejä, ihastumista ja draamaa on luvassa, kun uudet upeat sinkut saapuvat rakkauden saarelle Love Island Suomi -sarjan kuudennella kaudella. Leijonat kamppailevat Sveitsissä jääkiekon maailmanmestaruudesta, ja uusi leijonaselostaja Jani Alkio nostattaa tunnelman kattoon kotikatsomoissa. Uunituore ruotsalainen minisarja Golden Boys on saanut innoituksensa 1990-luvun talousrikosskandaalista. Lisäksi nautitaan suosittujen draamasarjojen Hidden Assets, The Way Home ja Sullivan’s Crossing uusista kausista. Penkkiurheilijat virittäytyvät MM-karnevaalin ohella Mestarien liigan loppuhuipennukseen ja alkavaan yleisurheilukesään. MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Huhtikuun tärppeihin pääset vielä tästä.
Yle ja MTV varoittavat sosiaalisen median huijauksista14.4.2026 06:24:00 EEST | Tiedote
Uudessa tietoiskussa Yle Uutisissa ja MTV Uutisissa julkisissa tehtävissä työskentelevät tutut kasvot muistuttavat somehuijausten vaarasta Suomessa.
Keiden rakkaus riittää voittoon? Tässä ovat Love Island Suomi -kauden ensimmäiset saarelaiset13.4.2026 14:30:00 EEST | Tiedote
Love Island Suomi lennättää katsojat jälleen rakkauden saarelle juontaja Niko Saarisen ja kertojaääni Lina Schifferin siivittäminä 4.5. alkaen. Sarjan avausjaksossa tutustutaan kymmeneen uuteen sinkkuun, joiden rakkauden etsintää sarjassa lähdetään seuraamaan.
MTV:n meritoitunut tiimi valmiina FIFAn jalkapallon MM-kilpailuihin – nämä ottelut MTV esittää8.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
MTV välittää avauspotkusta lähtien tarinat, tunteet ja tapahtumat historiallisen suuresta jalkapallon miesten MM-lopputurnauksesta. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla nähdään 11.6.–19.7. Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavan turnauksen otteluista puolet, eli kaikkiaan 52 maailman kovinta ottelua.
Kristofer Hivjun tähdittämä poliisisarja Vuonomurhat MTV:llä 19.4. alkaen2.4.2026 14:37:37 EEST | Tiedote
Norjalaisessa sarjauutuudessa Ole Vik johtaa piskuista poliisiasemaa uinuvassa kylässä, kunnes kansainvälinen rikosvyyhti rikkoo yhteisön rauhan. Suosittuihin norjalaisdekkareihin perustuvan sarjan pääosassa nähdään Kristofer Hivju, ja sarjaa tähdittää myös Inka Kallén. Neliosainen Vuonomurhat alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 19. huhtikuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme