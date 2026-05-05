RFSU lanseeraa uuden pakkauksen – nikotiinipurkista paljastuukin kondomeja
12.5.2026 09:33:11 EEST | Bucket Agency | Tiedote
Useimmat nuoret haluavat suojautua seksin aikana, mutta käytäntö ei aina pysy mukana hetkessä. Saatavuus ja tilannetaju ratkaisevat, ja juuri siihen RFSU haluaa nyt vaikuttaa. Uusi Bang-kondomipakkaus, joka muistuttaa nikotiinipussien purkkia, tuo ehkäisyn muotoon, joka kulkee luontevasti mukana ja madaltaa kynnystä ottaa kondomi esiin silloin, kun sillä on merkitystä.
RFSU:n mukaan kondomia käytetään todennäköisemmin silloin, kun sen hankkiminen ja
käyttö tehdään helpoksi. Tällainen ennakointi tekee suojautumisesta helpompaa: kun ratkaisu on valmiina taskussa ja osa arkea, kynnys käyttää kondomia voi madaltua merkittävästi. Bang on suunniteltu vastaamaan tähän tarpeeseen. Se tekee kondomin mukana pitämisestä yhtä luontevaa kuin minkä tahansa pienen arjen tuotteen.
Kondomittari innoitti purkkiuudistukseen
RFSU:n vuosittainen Kondomittarikysely* osoittaa selkeän ristiriidan aikomusten ja toiminnan välillä. Lähes kahdeksan kymmenestä 16–35-vuotiaasta (78 %) haluaa käyttää kondomia uuden kumppanin kanssa, mutta vain 64 % teki niin viimeksi vastaavassa tilanteessa. Niistä, jotka jättivät kondomin käyttämättä, yksi viidestä (20 %) kertoo syyksi sen, ettei kondomia ollut mukana.
Samaan aikaan nuorten arjessa kulkee jo mukana pieniä, helposti taskuun sujahtavia rasioita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi Kouluterveyskyselyssään**, että nikotiinipussien käyttö on kasvanut merkittävästi: ammatillisissa oppilaitoksissa 34 % pojista ja 24 % tytöistä käyttää niitä, lukioissa vastaavat luvut ovat 14 % ja 9 %. Bang hyödyntää samaa mukana kulkemisen logiikkaa, mutta täysin eri tarkoitukseen.
“Jos olemme rehellisiä, emme olleet tehneet kondomien mukana pitämisestä tarpeeksi helppoa tilanteissa, joissa sitä oikeasti tarvitaan. Nyt ratkaisu on yksinkertainen: kompakti rasia, joka kulkee mukana huomaamatta ja on aina valmiina. Tämä on ehkä maailman terveellisin purkki”, sanoo Maria Uusi-Rauva, RFSU Suomen tuotepäällikkö.
Bang-kondomipurkki sisältää kolme kondomia (ovh 2,99€/kpl) ja tulee saataville 25. toukokuuta alkaen K-Citymarketeissa Suomessa sekä 15. toukokuuta Pressbyrånissa ja 7-Elevenissä Ruotsissa ja Norjassa.
* Lähde: Kondomittari 2025 – RFSU:n vuosittainen pohjoismainen kysely, joka kattaa pohjoismaalaisten kondomin käytön sekä asenteet, tiedot ja käyttäytymisen seksiin liittyvissä asioissa, ja se keskittyy erityisesti 16-35-vuotiaisiin nuoriin ja aikuisiin. Tutkimus toteutettiin elokuussa 2025 verkkokyselynä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa Bilendi-paneelin kautta. Tiedonkeruu kohdennettiin kansallisesti edustavaan otokseen 16-65-vuotiaista. Kussakin maassa tehtiin yli 1 000 haastattelua kohderyhmässä. Lisätietoja: RFSU_Kondomittari_Suomi_2025
** Lähde: THL:n Kouluterveyskysely tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten koetusta terveydestä, hyvinvoinnista, elintavoista, koulunkäynnistä ja opiskelusta. Kysely toteutettiin v. 2025. Lisätietoja: Kouluterveyskyselyn tulokset - THL
Maria Uusi-RauvaTuotepäällikköSuomen RFSU OyPuh:+358 44 519 311maria.uusi-rauva@rfsu.fi
RFSU tarjoaa korkealaatuisia tuotteita seksiin, parisuhteeseen, kehoon ja hyvinvointiin liittyen. Tuotteet mahdollistavat nautinnollisemman ja turvallisemman seksielämän sekä lisäävät hyvinvointia ja parantavat elämänlaatua. RFSU on kondomien markkinajohtaja Pohjoismaissa omilla tuotteillaan (mm. Magic). Valikoimassa on myös liukuvoiteita, ravintolisiä, raskaus-, vaihdevuosi- ja ovulaatiotestejä, intiimihygieniatuotteita sekä seksivälineitä. Suomen RFSU Oy on ruotsalaisen RFSU AB:n tytäryhtiö. RFSU AB:n omistaa RFSU-järjestö. RFSU on seksuaaliterveyden asiantuntija jo vuodesta 1933. Lisätietoa: rfsu.com
