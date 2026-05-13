Lapin elinvoimakeskus

Tenojoelle voi hakea lupaa kalastussäännöstä poikkeamiseen opetus- ja kulttuuritapahtumissa

13.5.2026 08:19:31 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Lupa kalastussäännöstä poikkeamiseen on tarkoitettu saamelaiseen kalastuskulttuuriin liittyvän tietotaidon ylläpitämiseen ja välittymiseen sukupolvelta toiselle myös sellaisessa tilanteessa, jossa lohenkalastus ei muuten ole sallittua lohikantojen tilan vuoksi. Kyttyrälohen poistopyyntiin ei myönnetä poikkeuslupia tänä vuonna.

Puusta tehty perinnepato Tenojoella.
Kare Koivisto

Lupa kalastussäännöstä poikkeamiseen opetus- ja kulttuuritapahtumissa voidaan myöntää vain yksittäistapauksissa, ja hakijana voivat olla organisaatiot. Luvan on oltava perusteltu kalastukseen liittyvän paikallisen perinnetiedon siirtämiseksi Tenojoella. Vähintään yhden paikkakuntalaisen kalastusoikeuden haltijan on osallistuttava kalastukseen. Luvan nojalla tapahtuvan kalastuksen tulee olla niin pienimuotoista, että sillä ei ole vaikutusta heikentyneisiin lohikantoihin.

Lupaa haetaan Lapin elinvoimakeskuksen sivuilta löytyvällä lomakkeella.  Hakemusten opetuskalastukseen tai kulttuuripyyntiin tulee olla perillä Lapin elinvoimakeskuksessa 5.6.2026 klo 16.15 mennessä. Lomakkeen löydät elinvoimakeskuksen verkkosivuilta (elinvoimakeskus.fi).

Lapin elinvoimakeskus muistuttaa, että lohikannat ovat kriittisen heikossa tilassa. Lohikannat kestävät hyvin heikosti tai eivät kestä ollenkaan kalastuspainetta.

Lapin elinvoimakeskus ei tänä vuonna vastaanota kyttyrälohen poistopyyntiin liittyviä hakemuksia. Kyttyrälohet nousevat Tenojokeen vain parittomina vuosina, joten kyttyrälohen kohdennetulle poistopyynnille ei tänä kesänä nähdä tarvetta.

Avainsanat

elinvoimakeskustenojokikalastuslohi

Yhteyshenkilöt

Kare Koivisto, kalatalousasiantuntija, puh, +358 295 037 067
Jarmo Tuukkanen, kalatalousasiantuntija, puh, +358 295 037 187

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi.

Tietoja julkaisijasta

Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapin elinvoimakeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye