EMMA avaa Björn Weckströmin taiteilijakodin yleisölle kesällä 2026

Espoon merellisessä Soukanniemessä sijaitseva Villa Weckström toivottaa pian yleisön tervetulleeksi elämykselliseen kokonaistaideteokseen. Björn Weckström (s. 1935) on asunut ja työskennellyt kohteessa vuodesta 1997 lähtien. Näiden vuosikymmenten aikana hänen suunnittelemansa korut, pronssiveistokset, lasitaide, huonekalut ja maalaukset ovat sulautuneet osaksi kodin arkea ja sitä ympäröivää saaristomaisemaa.

Weckström tunnetaan modernin korutaiteen uudistajana, joka nosti aikoinaan suomalaisen korumuotoilun kansainväliseen tietouteen. Villa Weckströmissä on esillä taiteilijan tuotantoa hänen mittavan uransa varrelta 1950-luvulta 2020-luvulle. Vierailu ateljeekodissa valottaa Björn Weckströmin kokeilevaa työskentelyä eri materiaalien, muotojen ja tekniikoiden parissa sekä häntä inspiroineita teemoja myyteistä antiikin kertomuksiin ja pohdintoihin ihmiskunnan tulevaisuudesta.

“Olen jo pitkään halunnut avata kotini yleisöille. EMMA tuntui minusta luontevalta yhteistyökumppanilta, sillä meitä yhdistää kiinnostus taiteen ja muotoilun väliseen vuoropuheluun. Olin hyvin ilahtunut, että museo suhtautui ehdotukseeni innostuneesti”, Björn Weckström kertoo.

Villa Weckströmin avaus on osa 20-vuotta täyttävän EMMAn juhlavuoden ohjelmistoa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun museon toiminta ulottuu Tapiolassa sijaitsevan EMMAn ja Espoon julkisen taiteen hankkeiden lisäksi taiteilijakotiin. Vierailut toteutetaan museon oppaiden pitämillä kierroksilla, joita järjestetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kuutena perjantaina ja kuutena lauantaina. Vierailupäivinä yleisöä palvelee myös pihapiirissä toimiva kesäkahvila. Muina aikoina Villa Weckström toimii yksityisenä kotina, eikä alueella ole mahdollista vierailla.

Björn Weckström © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Vierailu: vain opastetuilla kierroksilla verkosta ennakkoon ostetulla lipulla.

Ajankohdat: pe & la 31.7.–5.9. klo 12–19.

Hinta: 20€

Kielet: suomi, ruotsi, englanti.

Kierros kestää tunnin. Yhdelle kierrokselle mahtuu 20hlö. Kohde ei valitettavasti ole esteetön.



Lipunmyynti käynnistetään tiistaina 26.5. klo 9.00 EMMAn verkkosivuilla. Liput saatavilla vain ennakkoon verkosta, kohteessa ei ole lipunmyyntiä. Lisätiedot ja käytännön informaatio saatavilla EMMAn verkkosivuilla.