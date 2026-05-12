EMMA avaa Björn Weckströmin taiteilijakodin yleisölle kesällä 2026
12.5.2026 13:45:00 EEST | EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Tiedote
Tänä kesänä EMMA – Espoon modernin taiteen museolla on ilo avata Björn Weckströmin ateljeekodin ovet yleisölle ensimmäistä kertaa. Kuutena perjantaina ja lauantaina 31.7.–5.9.2026 museo tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden tutustua yhden Suomen tunnetuimman muotoilijan ja kuvanveistäjän elämäntyöhön hänen kodissaan Villa Weckströmissä. Lipunmyynti vierailuille käynnistyy tiistaina 26.5.2026.
Espoon merellisessä Soukanniemessä sijaitseva Villa Weckström toivottaa pian yleisön tervetulleeksi elämykselliseen kokonaistaideteokseen. Björn Weckström (s. 1935) on asunut ja työskennellyt kohteessa vuodesta 1997 lähtien. Näiden vuosikymmenten aikana hänen suunnittelemansa korut, pronssiveistokset, lasitaide, huonekalut ja maalaukset ovat sulautuneet osaksi kodin arkea ja sitä ympäröivää saaristomaisemaa.
Weckström tunnetaan modernin korutaiteen uudistajana, joka nosti aikoinaan suomalaisen korumuotoilun kansainväliseen tietouteen. Villa Weckströmissä on esillä taiteilijan tuotantoa hänen mittavan uransa varrelta 1950-luvulta 2020-luvulle. Vierailu ateljeekodissa valottaa Björn Weckströmin kokeilevaa työskentelyä eri materiaalien, muotojen ja tekniikoiden parissa sekä häntä inspiroineita teemoja myyteistä antiikin kertomuksiin ja pohdintoihin ihmiskunnan tulevaisuudesta.
“Olen jo pitkään halunnut avata kotini yleisöille. EMMA tuntui minusta luontevalta yhteistyökumppanilta, sillä meitä yhdistää kiinnostus taiteen ja muotoilun väliseen vuoropuheluun. Olin hyvin ilahtunut, että museo suhtautui ehdotukseeni innostuneesti”, Björn Weckström kertoo.
Villa Weckströmin avaus on osa 20-vuotta täyttävän EMMAn juhlavuoden ohjelmistoa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun museon toiminta ulottuu Tapiolassa sijaitsevan EMMAn ja Espoon julkisen taiteen hankkeiden lisäksi taiteilijakotiin. Vierailut toteutetaan museon oppaiden pitämillä kierroksilla, joita järjestetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kuutena perjantaina ja kuutena lauantaina. Vierailupäivinä yleisöä palvelee myös pihapiirissä toimiva kesäkahvila. Muina aikoina Villa Weckström toimii yksityisenä kotina, eikä alueella ole mahdollista vierailla.
Lisätietoa:
Vierailu: vain opastetuilla kierroksilla verkosta ennakkoon ostetulla lipulla.
Ajankohdat: pe & la 31.7.–5.9. klo 12–19.
Hinta: 20€
Kielet: suomi, ruotsi, englanti.
Kierros kestää tunnin. Yhdelle kierrokselle mahtuu 20hlö. Kohde ei valitettavasti ole esteetön.
Lipunmyynti käynnistetään tiistaina 26.5. klo 9.00 EMMAn verkkosivuilla. Liput saatavilla vain ennakkoon verkosta, kohteessa ei ole lipunmyyntiä. Lisätiedot ja käytännön informaatio saatavilla EMMAn verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iris Suomimarkkinointi- ja viestintäpäällikköEMMA – Espoon modernin taiteen museoPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta EMMA – Espoo Museum of Modern Art
EMMA öppnar Björn Weckströms konstnärshem för allmänheten sommaren 202612.5.2026 13:45:00 EEST | Pressmeddelande
I sommar har EMMA – Esbo moderna konstmuseum glädjen att för första gången öppna dörrarna till Björn Weckströms ateljéhem. Under sex fredagar och lördagar 31.7–5.9.2026 erbjuder museet en sällsynt möjlighet att stifta bekantskap med en av Finlands mest kända formgivares och skulptörers livsverk i hans hem, Villa Weckström. Biljettförsäljningen för besöken startar tisdagen den 26.5.2026.
EMMA Opens the Home and Studio of Björn Weckström to the Public in Summer 202612.5.2026 13:45:00 EEST | Press release
This summer, EMMA – Espoo Museum of Modern Art has the pleasure of opening the doors to the home and studio Björn Weckström for the first time. On six Fridays and Saturdays between 31 July and 5 September, the museum offers a rare opportunity to encounter the life’s work of one of Finland’s most celebrated designers and sculptors in his home, Villa Weckström. Ticket sale for the visits will start on Tuesday 26 May.
EMMA och Saastamoinen stiftelsen stöder konstnärer på Venedigbiennalen 20264.5.2026 10:15:00 EEST | Pressmeddelande
EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Saastamoinen stiftelsen lanserar en ny samarbetsmodell som erbjuder långsiktigt stöd för internationella samtidskonstnärer som befinner sig i mitten av sin karriär. Initiativet inleds med produktionsstöd för nya verk av Jenna Sutela, Eglė Budvytytė och P. Staff på den 61:a Venedigbiennalen (La Biennale di Venezia).
EMMA and Saastamoinen Foundation Support Artists at the Venice Biennale 20264.5.2026 10:15:00 EEST | Press release
EMMA – Espoo Museum of Modern Art, in partnership with Saastamoinen Foundation, is launching a new long-term initiative dedicated to sustained collaboration with mid-career contemporary artists. The initiative is introduced through production support for new works by Jenna Sutela, Eglė Budvytytė, and P. Staff, all participating in the 61st Venice Biennale – La Biennale di Venezia.
EMMA ja Saastamoisen säätiö tukevat taiteilijoita Venetsian biennaalissa 20264.5.2026 10:15:00 EEST | Tiedote
EMMA – Espoon modernin taiteen museo ja Saastamoisen säätiö lanseeraavat uuden yhteistyömallin, joka tarjoaa pitkäjänteistä tukea uransa keskivaiheilla olevien kansainvälisten nykytaiteilijoiden työskentelylle. Aloite käynnistyy tuotantotuella Jenna Sutelan, Eglė Budvytytėn ja P. Staffin uusille teoksille 61. Venetsian biennaalissa (La Biennale di Venezia).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme