Itämeri on nyt jäätön – jäätalvi päättyi poikkeuksellisen varhain

12.5.2026 09:47:54 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote

Jäätalvi 2025–2026 oli nopearytminen ja päättyi poikkeuksellisen varhain. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.

Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta. Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu julkaisi kauden viimeisen jääkartan sunnuntaina 10. toukokuuta. Jääpalvelun tilastojen mukaan Itämeri on ollut jäätön 10. toukokuuta vain talvella 2014–2015, joten tämänvuotinen sulaminen sivuaa ennätysvarhaista ajankohtaa.

Itämeren jääpeite oli laajimmillaan 20. helmikuuta, jolloin se kattoi 181 000 neliökilometrin alan. Laajuutensa perusteella talvi luokitellaan keskimääräiseksi. Tuolloin jää peitti Suomenlahden, Saaristomeren, Ahvenanmeren sekä Pohjanlahden lukuun ottamatta Selkämeren keskiosia, ja kaikki Suomen jäänmurtajat olivat merellä. Laajempi jäätilanne on koettu viimeksi ankarana talvena 2010–2011.

Rannikon kiintojään suurin paksuus oli Perämerellä noin 80 senttimetriä ja muualla pääosin noin 50 senttiä.

"Jäätalvesta teki erikoisen ääripäiden vaihtelu. Tammi–helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Erittäin lämmin kevät kuitenkin haurastutti ja sulatti jäät nopeasti", sanoo jääasiantuntija Niko Tollman Ilmatieteen laitokselta.

Itämeren jäätalvi kestää marraskuusta toukokuulle

Itämeren vuotuinen jääpeite on laajimmillaan tavallisesti helmi–maaliskuun vaihteessa. Tällöin jäätä esiintyy keskimäärin 170 000 neliökilometrin alueella, mikä vastaa noin kahta viidesosaa Itämeren pinta-alasta. Erittäin leutoina talvina vuotuisen jääpeitteen laajin ulottuvuus jää reilusti alle 100 000 neliökilometrin. Vähäisimmillään jäätä on esiintynyt talvella 2020, jolloin sitä oli enimmillään vain 37 000 neliökilometrin alueella.

Itämerellä esiintyy jäätä tavallisesti marras–joulukuusta toukokuun lopulle.

Ilmatieteen laitoksen jääpalvelun päätehtävä on ajantasaisen tiedon tarjoaminen talvimerenkulun tarpeisiin. Jääkartassa esitetään ajankohtainen jäätilanne, jäänmurtajien sijainnit ja Itämeren alueen avustusrajoitukset.

Ilmatieteen laitos julkaisee koko Itämeren kattavan jääkartan päivittäin aina jäidenlähtöön saakka yhteistyössä Ruotsin ilmatieteen laitoksen kanssa.

itämeri jäätilanne jääkartta jäätalvi

Jääasiantuntija Niko Tollman, Ilmatieteen laitos, puh. 050 462 8135, niko.tollman@fmi.fi

