Muistutus: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa keskiviikkona 13.5. klo 9–10

12.5.2026 09:39:11 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen keskiviikkona 13.5. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin toukokuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Katri Kulmuni (Renew, kesk.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Merja Kyllönen (The Left, vas.).

Toukokuun täysistunnossa (18.–21.5.) mepit äänestävät muun muassa lainsäädäntöuudistuksista, jotka suojaisivat EU:n strategisesti tärkeitä aloja aiempaa paremmin riskialttiilta ulkomaisilta sijoituksilta. Täysistunnossa äänestetään myös rikosten uhrien tuen vahvistamisesta, sukupuolten välisen hoitokuilun kaventamisesta sekä maailmanlaajuisen teräksen ylikapasiteetin kielteisten vaikutusten lieventämisestä. Keskusteltavana on videopelejä käsittelevä eurooppalainen kansalaisaloite. Parlamentin puhemies Roberta Metsola myöntää lisäksi Euroopan ansioritarikunnan ensimmäiset tunnustukset täysistunnon yhteydessä pidettävässä seremoniassa.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään tiistaina 12.5. klo 12 mennessä osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.

