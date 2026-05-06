Suositun Riihimäki–Hanko kesäjunan liput tulevat myyntiin

VR reagoi asiakaskysynnän muutoksiin – suunnitteilla sopeuttamistoimia logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa 31.3.2026 11:20:27 EEST | Tiedote

VR:n logistiikkaliiketoiminta palvelee suuria teollisuusasiakkaita, ja sen toiminta on vahvasti sidoksissa raskaan teollisuuden suhdanteisiin. Teollisuuden epävarmat näkymät ja asiakastarpeiden muutokset erityisesti metsäteollisuudessa ovat vähentäneet kuljetuksia ja ratapihatyötä merkittävästi. Samalla VR:n kunnossapitotoimintaa on tarve uudistaa, jotta se tukisi mahdollisimman tehokkaasti VR:n liiketoimintayksiköitä. Kunnossapidon rooli VR:n kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden varmistamisessa on keskeinen, ja muuttunut toimintaympäristö edellyttää sekä tuotannon tehostamista että toimintamallien uudistamista. Näistä syistä kunnossapitoon liittyviä toimintoja on kehitettävä ja organisoitava uudelleen. Suunniteltujen muutosten vaikutukset VR on tänään 31.3. kutsunut henkilöstön edustajat muutosneuvotteluihin, jotka koskevat osaa VR Logistiikka -liiketoimintayksikön ratapihatyöntekijöistä ja veturinkuljettajista. Kunnossapitotoiminnoissa muutosneuvotteluiden piirissä on asentajia ja t