Suositun Riihimäki–Hanko kesäjunan liput tulevat myyntiin
12.5.2026 09:50:13 EEST | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote
Suosittu kesäinen junayhteys kuljettaa matkustajia Riihimäen ja Hangon välillä tänäkin vuonna. Lipunmyynti Riihimäki–Hanko-lähijunaan alkaa tiistaina 12.5., ja junalla pääsee matkustamaan joka päivä 22.6.–26.7.2026 välisenä aikana. Kesäjunan matkan varrella on Hangon lisäksi myös muita mielenkiintoisia kohteita, joihin kannattaa tutustua. Muun muassa Tammisaaressa riittää mukavaa tekemistä koko perheelle.
Riihimäki–Hanko-kesäjunan liput ovat ostettavissa kaikista VR:n lipunmyyntikanavista. Lipun hinta Riihimäki–Hanko-välillä on yhteen suuntaan 12,90 euroa. Riihimäki–Tammisaari-välille yhdensuuntaisen lipun hinta on 9,90 euroa.
Viime kesänä suuren suosion saavuttanut H-juna Riihimäeltä Hankoon tarjoaa matkailijoille miellyttävän tavan reissata Suomen eteläisimpään kaupunkiin. Hanko tarjoaa kesävieraille monipuolisia elämyksiä: rantoja, ravintoloita, tapahtumia, merellisiä maisemia ja kulttuurikohteita aivan rautatieaseman tuntumassa. Päiväretki junalla on helppo tapa nauttia Hangon tunnelmasta ilman autoa.
– Riihimäki–Hanko-lähijunayhteys myytiin viime kesänä nopeasti loppuun. Tänä kesänä vastaamme suureen kysyntään liikennöimällä reittiä päivittäin ja siten tarjoamalla yhä useammalle mahdollisuuden helppoon päiväretkeen, kertoo VR:n lähiliikenteen johtaja Anu Punola.
Aikataulut on suunniteltu niin, että päätepysäkillä Hangossa ehtii viettää noin viiden tunnin mittaisen kesäpäivän ennen paluumatkaa. Kesäjuna lähtee Riihimäeltä 22.6.- 26.7. välisenä aikana päivittäin klo 10.14 ja saapuu Hankoon 12.31. Paluujuna Hangosta lähtee klo 17.30 ja on perillä Riihimäellä klo 19.43. Matka-aika on hieman yli kaksi tuntia.
Suosittelemme hankkimaan liput hyvissä ajoin, sillä junavuorojen odotetaan viime kesän tapaan olevan erittäin suosittuja.
Huomioithan, että Hyvinkään rautatiemuseolta ei voi ostaa junalippuja, vaan liput ovat myynnissä VR:n lipunmyyntikanavissa. Rautatiemuseon asemalta voi kuitenkin nousta kesäjunan kyytiin ja jättää auton päivänretken ajaksi parkkipaikalle, jolle on opasteet paikan päällä. Rautatiemuseon asema ei ole esteetön.
Lähijunayhteys Riihimäen ja Hangon välillä liikennöi kesän ajan, koska Helsinki–Karjaa-välillä tehdään ratatöitä osana Väyläviraston Espoon kaupunkiratahanketta. Vapautuvaa lähiliikennekalustoa hyödynnetään kesäreitin liikennöintiin. Junat ajetaan VR:n liikennöimillä tutuilla lähiliikennejunilla.
VR:llä teemme merkityksellistä työtä, joka vaikuttaa tuhansien ihmisten arkeen ja edistää vähäpäästöistä liikkumista ja logistiikkaa. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä tuemme teollisuuden logistiikkaa kotimaassa.
Vuonna 2025 kyydissämme tehtiin 16,1 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa, kuljetimme rautateitse 24,8 miljoonaa tonnia tavaraa ja liikevaihtomme oli 1 253 miljoonaa euroa. Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi työskenteli yli 9 500 rautaista ammattilaista.
Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
VR on Vuoden brändi 2026 – Vahva brändi kasvattaa junamatkustamisen suosiota6.5.2026 16:56:45 EEST | Tiedote
VR on voittanut Keskuskauppakamarin Vuoden brändi -kilpailun. Kilpailuperusteissa kiitetään VR:n brändin aktiivista uudistumista, tunnettuutta ja ainutlaatuista tarinaa.
VR:n uudenlainen Kohtaamispiste avataan Helsingin päärautatieasemalla – tavoitteena on vahvistaa junamatkustamisen vetovoimaa27.4.2026 10:01:36 EEST | Tiedote
VR:n uudenlaisen palvelukonseptin mukainen asiakaspalvelupiste avautuu Helsingin päärautatieasemalle keskiviikkona 29.4.2026. Tila on nimeltään Kohtaamispiste ja siellä tarjotaan junalippujen ohella matkustukseen liittyvää neuvontaa ja inspiraatiota. Kohtaamispisteen tavoitteena on tehdä junamatkustamisesta houkuttelevaa ja palvella matkalle lähtijää.
VR on ehdolla vuoden brändiksi – Vahva brändi kasvattaa joukkoliikenteen vetovoimaa17.4.2026 08:00:33 EEST | Tiedote
Joukkoliikenneyhtiö VR on määrätietoisesti uudistanut brändiään viime vuosina. Vahva ja rakastettu brändi on yhtiölle kasvun veturi ja tavoitteena on yhdenmukainen brändikokemus kaikissa kohtaamisissa. Nyt VR kisaa voitosta yhtenä Keskuskauppakamarin järjestämän Vuoden brändi 2026 -kilpailun finalisteista.
Kesäreissaajien suosima junayhteys palaa – Riihimäeltä Hankoon pääsee kesällä viikon jokaisena päivänä7.4.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Suositut kesäjunat liikennöivät Riihimäen ja Hangon välillä myös tulevana kesänä, jolloin H-junalla pääsee 22.6. alkaen matkustamaan Hankoon kesäpäivän viettoon päivittäin. Junareitti tarjoaa matkailijoille suoran ja vähäpäästöisen tavan reissata Suomen eteläisimpään kaupunkiin – vain noin kahdessa tunnissa.
VR reagoi asiakaskysynnän muutoksiin – suunnitteilla sopeuttamistoimia logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa31.3.2026 11:20:27 EEST | Tiedote
VR:n logistiikkaliiketoiminta palvelee suuria teollisuusasiakkaita, ja sen toiminta on vahvasti sidoksissa raskaan teollisuuden suhdanteisiin. Teollisuuden epävarmat näkymät ja asiakastarpeiden muutokset erityisesti metsäteollisuudessa ovat vähentäneet kuljetuksia ja ratapihatyötä merkittävästi. Samalla VR:n kunnossapitotoimintaa on tarve uudistaa, jotta se tukisi mahdollisimman tehokkaasti VR:n liiketoimintayksiköitä. Kunnossapidon rooli VR:n kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden varmistamisessa on keskeinen, ja muuttunut toimintaympäristö edellyttää sekä tuotannon tehostamista että toimintamallien uudistamista. Näistä syistä kunnossapitoon liittyviä toimintoja on kehitettävä ja organisoitava uudelleen. Suunniteltujen muutosten vaikutukset VR on tänään 31.3. kutsunut henkilöstön edustajat muutosneuvotteluihin, jotka koskevat osaa VR Logistiikka -liiketoimintayksikön ratapihatyöntekijöistä ja veturinkuljettajista. Kunnossapitotoiminnoissa muutosneuvotteluiden piirissä on asentajia ja t
