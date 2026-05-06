Gigantti kasvattaa Assembly Summer -panostuksiaan – luvassa historian suurin elämysalue ja viralliset jatkobileet

12.5.2026 10:00:00 EEST | Gigantti | Tiedote

Gigantti jatkaa näyttävästi pääyhteistyökumppanina heinä-elokuun vaihteessa järjestettävässä Assembly Summer 2026:ssa. Pelaamisen ja eSportsin faneille tarjotaan entistä suurempi Gigantti Gaming -alue, elämyksellinen myymälä, riehakkaita oheistapahtumia, sekä ensimmäistä kertaa mukana oleva Giga Mobiili omalla osastollaan.

Gigantin tiimi on jälleen valmiina vuoden suurimpaan gaming-tapahtumaan. Petri Saarelainen Gigantti Oy

Suomen suurin digitaalisen kulttuurin tapahtuma, Assembly Summer, keräsi viime kesänä Helsingin Messukeskukseen komeat 25 513 kävijää, joista kävijäkyselyn mukaan noin 85 prosenttia vieraili Gigantti Gamingin tapahtuma-alueella.

Tämän vuoden Assembly Summerissa 30.7.–2.8.2026 Gigantti Gaming nostaa panoksiaan sekä myymälä- että elämyskokemuksessa. Tavoitteena on auttaa ja innostaa kaikenlaisia pelaamisesta kiinnostuneita asiakkaita, aina ensikosketusta hakevista harrastajista kilpailullisiin pelaajiin.

– Pelaaminen ei ole enää yksi harrastus tietylle kohderyhmälle, vaan valtavan monimuotoinen ilmiö. Assembly Summer on meille tärkeä paikka kohdata erilaisia pelaajia kasvotusten, auttaa oikeiden ratkaisujen löytämisessä ja inspiroida kokeilemaan uutta. Haluamme, että meille on yhtä helppo tulla kysymään ensimmäisestä pelinäytöstä kuin sparraamaan huippuluokan PC-kokoonpanoa, kuvailee Gigantin markkinointijohtaja Sami Särkelä.

– Tänä kesänä vahvistamme pelaamiseen liittyvää asiantuntijuuttamme myymälöissä uusilla Gaming Experteillä. Assembly Summer on luonteva paikka tuoda osaamistamme näkyväksi myös tapahtumaympäristössä.

Helsingin Messukeskuksen Expo-alueelle rakentuva Gigantti Gaming -kokonaisuus on kooltaan historian suurin. Myymäläalueella tapahtumatarjouksiin on panostettu aiempaa enemmän, erityisesti pelitarvikkeiden ja matalamman kynnyksen tuotteiden osalta. Oman mausteensa tuo tapahtuman ainoa operaattoriosasto, Giga Mobiilin eksklusiivinen messupiste.

Mukana on lisäksi tuplamäärä supersuosittuja giveaway-sessioita, kilpailuja sekä muuta yllätysohjelmaa. Myymälän vieressä sijaitsevassa Red Bull Gaming Spheressä nähdään jälleen myös vauhdikkaita aktivointeja.

– On mahtavaa nähdä, miten vahvasti Gigantti panostaa tänäkin vuonna Assemblyyn ja erityisesti kävijäkokemukseen. Luvassa on paljon uutta ohjelmaa, elämyksiä ja tekemistä kaiken tasoisille pelaajille – olit sitten ensimmäistä kertaa tapahtumassa tai jo veteraani LAN-riveistä. Kesän tapahtumasta rakentuu jälleen todella monipuolinen kokonaisuus yhdessä meidän kumppaneiden kanssa, kertoo Petri Hämälä, Assembly-tapahtumien pääjärjestäjä.

Messupäivien jälkeen tunnelma jatkuu virallisissa jatkobileissä: Gigantti After Hours järjestetään Helsingin keskustan Kulttuurikasarmilla torstaista lauantaihin yhteistyössä Assemblyn kanssa.

Tarkempi ohjelma ja aikataulut julkaistaan lähempänä tapahtumaa. Assembly Summer tulee näkymään vahvasti myös Gigantti Gamingin somekanavissa kesän aikana ennakkosisältöjen ja arvontojen muodossa.

Median edustajille ja sisällöntuottajille

Gigantti Gamingin osasto tarjoaa tapahtuman aikana mahdollisuuksia haastatteluihin, sisällöntuotantoon ja yhteistyötapaamisiin. Median edustajat, vaikuttajat ja pelialan toimijat voivat olla yhteydessä Gigantin viestintään tarkempien järjestelyjen sopimiseksi.

Assembly Summer on Suomen suurin digitaalisen kulttuurin tapahtuma, joka kokoaa vuosittain yhteen pelaamisen, esportsin, cosplayn ja digitaalisen viihteen harrastajat sekä alan toimijat. Gigantti Gaming on ollut mukana tapahtumassa vuodesta 2019 lähtien.

Lisätiedot

Gigantti Oy:
Sami Särkelä, markkinointijohtaja, sami.sarkela@gigantti.fi
Akseli Eklund, projektipäällikkö, akseli.eklund@gigantti.fi
Rita Pasanen, viestintäpäällikkö, rita.pasanen@gigantti.fi
Assembly Organizing Oy:
Petri Hämälä, pääjärjestäjä, petri@assembly.org

Gigantti tarjoaa asiakkaille enemmän palvelua, valinnanvaraa ja ratkaisuja kodinelektroniikkaan.

Meillä työskentelee yli 1 000 giganttilaista myymälöissä, verkkokaupassa, yritysmyynnissä, asiakaspalvelussa ja logistiikassa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.

Olemme osa norjalaista Elkjøp-konsernia, joka kuuluu brittiläiseen Currys plc -yhtiöön.

