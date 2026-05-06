Gigantti kasvattaa Assembly Summer -panostuksiaan – luvassa historian suurin elämysalue ja viralliset jatkobileet
12.5.2026 10:00:00 EEST | Gigantti | Tiedote
Gigantti jatkaa näyttävästi pääyhteistyökumppanina heinä-elokuun vaihteessa järjestettävässä Assembly Summer 2026:ssa. Pelaamisen ja eSportsin faneille tarjotaan entistä suurempi Gigantti Gaming -alue, elämyksellinen myymälä, riehakkaita oheistapahtumia, sekä ensimmäistä kertaa mukana oleva Giga Mobiili omalla osastollaan.
Suomen suurin digitaalisen kulttuurin tapahtuma, Assembly Summer, keräsi viime kesänä Helsingin Messukeskukseen komeat 25 513 kävijää, joista kävijäkyselyn mukaan noin 85 prosenttia vieraili Gigantti Gamingin tapahtuma-alueella.
Tämän vuoden Assembly Summerissa 30.7.–2.8.2026 Gigantti Gaming nostaa panoksiaan sekä myymälä- että elämyskokemuksessa. Tavoitteena on auttaa ja innostaa kaikenlaisia pelaamisesta kiinnostuneita asiakkaita, aina ensikosketusta hakevista harrastajista kilpailullisiin pelaajiin.
– Pelaaminen ei ole enää yksi harrastus tietylle kohderyhmälle, vaan valtavan monimuotoinen ilmiö. Assembly Summer on meille tärkeä paikka kohdata erilaisia pelaajia kasvotusten, auttaa oikeiden ratkaisujen löytämisessä ja inspiroida kokeilemaan uutta. Haluamme, että meille on yhtä helppo tulla kysymään ensimmäisestä pelinäytöstä kuin sparraamaan huippuluokan PC-kokoonpanoa, kuvailee Gigantin markkinointijohtaja Sami Särkelä.
– Tänä kesänä vahvistamme pelaamiseen liittyvää asiantuntijuuttamme myymälöissä uusilla Gaming Experteillä. Assembly Summer on luonteva paikka tuoda osaamistamme näkyväksi myös tapahtumaympäristössä.
Helsingin Messukeskuksen Expo-alueelle rakentuva Gigantti Gaming -kokonaisuus on kooltaan historian suurin. Myymäläalueella tapahtumatarjouksiin on panostettu aiempaa enemmän, erityisesti pelitarvikkeiden ja matalamman kynnyksen tuotteiden osalta. Oman mausteensa tuo tapahtuman ainoa operaattoriosasto, Giga Mobiilin eksklusiivinen messupiste.
Mukana on lisäksi tuplamäärä supersuosittuja giveaway-sessioita, kilpailuja sekä muuta yllätysohjelmaa. Myymälän vieressä sijaitsevassa Red Bull Gaming Spheressä nähdään jälleen myös vauhdikkaita aktivointeja.
– On mahtavaa nähdä, miten vahvasti Gigantti panostaa tänäkin vuonna Assemblyyn ja erityisesti kävijäkokemukseen. Luvassa on paljon uutta ohjelmaa, elämyksiä ja tekemistä kaiken tasoisille pelaajille – olit sitten ensimmäistä kertaa tapahtumassa tai jo veteraani LAN-riveistä. Kesän tapahtumasta rakentuu jälleen todella monipuolinen kokonaisuus yhdessä meidän kumppaneiden kanssa, kertoo Petri Hämälä, Assembly-tapahtumien pääjärjestäjä.
Messupäivien jälkeen tunnelma jatkuu virallisissa jatkobileissä: Gigantti After Hours järjestetään Helsingin keskustan Kulttuurikasarmilla torstaista lauantaihin yhteistyössä Assemblyn kanssa.
Tarkempi ohjelma ja aikataulut julkaistaan lähempänä tapahtumaa. Assembly Summer tulee näkymään vahvasti myös Gigantti Gamingin somekanavissa kesän aikana ennakkosisältöjen ja arvontojen muodossa.
Median edustajille ja sisällöntuottajille
Gigantti Gamingin osasto tarjoaa tapahtuman aikana mahdollisuuksia haastatteluihin, sisällöntuotantoon ja yhteistyötapaamisiin. Median edustajat, vaikuttajat ja pelialan toimijat voivat olla yhteydessä Gigantin viestintään tarkempien järjestelyjen sopimiseksi.
Assembly Summer on Suomen suurin digitaalisen kulttuurin tapahtuma, joka kokoaa vuosittain yhteen pelaamisen, esportsin, cosplayn ja digitaalisen viihteen harrastajat sekä alan toimijat. Gigantti Gaming on ollut mukana tapahtumassa vuodesta 2019 lähtien.
Lisätiedot
Gigantti Oy:
Sami Särkelä, markkinointijohtaja, sami.sarkela@gigantti.fi
Akseli Eklund, projektipäällikkö, akseli.eklund@gigantti.fi
Rita Pasanen, viestintäpäällikkö, rita.pasanen@gigantti.fi
Assembly Organizing Oy:
Petri Hämälä, pääjärjestäjä, petri@assembly.org
Gigantti tarjoaa asiakkaille enemmän palvelua, valinnanvaraa ja ratkaisuja kodinelektroniikkaan.
Meillä työskentelee yli 1 000 giganttilaista myymälöissä, verkkokaupassa, yritysmyynnissä, asiakaspalvelussa ja logistiikassa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.
Olemme osa norjalaista Elkjøp-konsernia, joka kuuluu brittiläiseen Currys plc -yhtiöön.
Tutustu meihin: gigantti.fi
Gigantin uusi B2B-johtaja Raul Friman: "Sujuvampi työarki tarkoittaa enemmän aikaa asiakkaille"6.5.2026 15:40:00 EEST | Tiedote
Gigantti Oy on nimittänyt 1.5.2026 Raul Frimanin Head of B2B -rooliin vahvistamaan yritysmyyntiään. Lähes 17 vuotta yrityksessä työskennelleen Frimanin johtoajatus on yksinkertainen: mitä sujuvammat työn puitteet, sitä enemmän aikaa asiakkaille, palvelulle ja yhteistyölle.
Gigantin huhtikuun telecom-katsaus: Samsung dominoi puhelinmyyntiä – urheilukellojen keskuudessa yksi selkeä onnistuja30.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Androidit hallitsivat Gigantin huhtikuun puhelinmyyntiä erityisesti Samsungin Galaxy A -sarjan johdolla. Puhelinten premium-luokassa saatavuus näkyi tasaisena kysyntänä. Kevään eteneminen vauhditti puettavan teknologian myyntiä, erityisesti aktiivisuutta mittaavien urheilukellojen kysyntä kasvoi selvästi. Äitienpäivänä 10.5. alkavan juhlakauden suosikkihankinta on älykello, jonka myynnin odotetaan nousevan toukokuussa huippuunsa.
Vappu käynnistää grillauskauden – nämä asiat suomalaiskodeissa kannattaa tarkistaa nyt29.4.2026 14:30:00 EEST | Tiedote
Vappu toimii monelle grillauskauden avauksena, ja sama näkyy laitteiden kysynnässä. Kaasugrillien ja pizzauunien rinnalla suosiotaan nostavat nyt kompaktit pöytägrillit. Asiantuntijan mukaan onnistunut grillaus syntyy hyvin hoidetuista perusasioista ja omien käyttötarpeiden tunnistamisesta.
Suomalaiset hurahtivat kotitekoiseen jäätelöön – Gigantti myi jäätelökoneet loppuun27.4.2026 15:25:00 EEST | Tiedote
Kotona tehty jäätelö on noussut hitiksi suomalaiskodeissa. Gigantin kevätkampanja ylitti kaikki odotukset, kun asiakkaat ostivat jäätelökonevaraston hetkellisesti tyhjiin. Sosiaalisen median vauhdittama trendi yhdistyy kasvavaan hyvinvointikiinnostukseen - ja näkyy myös muiden kylmien herkkujen, kuten pehmisten ja slushien, suosion kasvuna.
Kesäkeittiöt yleistyvät myös Suomessa – asiantuntija kertoo, mitä suunnittelussa kannattaa huomioida22.4.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Kesäkeittiöt ovat nousseet nopeasti yhdeksi Euroopan näkyvimmistä asumistrendeistä, ja ilmiö näkyy yhä selvemmin myös Suomessa. Siinä missä ulkotilat olivat aiemmin lähinnä grillausta varten, niihin rakennetaan nyt kokonaisia ruoanlaittoon ja yhdessäoloon suunniteltuja keittiöympäristöjä.
