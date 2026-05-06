Gigantti kasvattaa Assembly Summer -panostuksiaan – luvassa historian suurin elämysalue ja viralliset jatkobileet

Suomen suurin digitaalisen kulttuurin tapahtuma, Assembly Summer, keräsi viime kesänä Helsingin Messukeskukseen komeat 25 513 kävijää, joista kävijäkyselyn mukaan noin 85 prosenttia vieraili Gigantti Gamingin tapahtuma-alueella.

Tämän vuoden Assembly Summerissa 30.7.–2.8.2026 Gigantti Gaming nostaa panoksiaan sekä myymälä- että elämyskokemuksessa. Tavoitteena on auttaa ja innostaa kaikenlaisia pelaamisesta kiinnostuneita asiakkaita, aina ensikosketusta hakevista harrastajista kilpailullisiin pelaajiin.

Helsingin Messukeskuksen Expo-alueelle rakentuva Gigantti Gaming -kokonaisuus on kooltaan historian suurin. Myymäläalueella tapahtumatarjouksiin on panostettu aiempaa enemmän, erityisesti pelitarvikkeiden ja matalamman kynnyksen tuotteiden osalta. Oman mausteensa tuo tapahtuman ainoa operaattoriosasto, Giga Mobiilin eksklusiivinen messupiste.

Mukana on lisäksi tuplamäärä supersuosittuja giveaway-sessioita, kilpailuja sekä muuta yllätysohjelmaa. Myymälän vieressä sijaitsevassa Red Bull Gaming Spheressä nähdään jälleen myös vauhdikkaita aktivointeja.

– On mahtavaa nähdä, miten vahvasti Gigantti panostaa tänäkin vuonna Assemblyyn ja erityisesti kävijäkokemukseen. Luvassa on paljon uutta ohjelmaa, elämyksiä ja tekemistä kaiken tasoisille pelaajille – olit sitten ensimmäistä kertaa tapahtumassa tai jo veteraani LAN-riveistä. Kesän tapahtumasta rakentuu jälleen todella monipuolinen kokonaisuus yhdessä meidän kumppaneiden kanssa, kertoo Petri Hämälä, Assembly-tapahtumien pääjärjestäjä.