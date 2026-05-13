Detnui sáhttá ohcat lobi guolástannjuolggadusa mearrádusain spiehkasteapmái oahpahus- ja kulturlágidemiin

13.5.2026 08:21:07 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote

Lohpi guolástannjuolggadusa spiehkasteapmái lea oaivvilduvvon sápmelaš guollebivdokultuvrra máhtu bajásdoallamii ja sirdimii sohkabuolvvas nubbái maiddái dakkár dilis, go luossabivdu ii muđuid leat lobálaš luossanáliid dili dihtii. Ruoššaluosa (gubbeluosa) sildinbivdui dahjege eret bivdimii eai mieđihuvvo spiehkastatlobit dán jagi.

Perinnepato
Kare Koivisto

Lohpi guolástannjuolggadusas spiehkasteapmái oahpahus- ja kulturlágidemiin sáhttá mieđihuvvot dušše ovttaskas dáhpáhusain, ja ohccin sáhttet leat organisašuvnnat. Lohpi galgá leat vuođustuvvon guollebivdui laktáseaddji báikkálaš árbedieđu sirdimii Deanus. Unnimustá okta báikegottálaš guolástanvuoigatvuođa hálddašeaddji galgá oassálastit bivdui. Lobi vuođul dáhpáhuvvi guollebivdu galgá leat nu smávva, ahte dat ii čuoze geahnohuvvan guollenáliide.

Lohpi ohccojuvvo skoviin, mii gávdno Lappi eallinfápmoguovddáža siidduin. Ohcamušat oahpahusguollebivdui dahje kulturbivdui galget leat Lappi eallinfápmoguovddážis 5.6.2026 dii 16.15 rádjai. Skovvi lea gávdnomis eallinfápmoguovddáža neahttasiidduin (elinvoimakeskus.fi, suomagillii).

Lappi eallinfápmoguovddáš muittuha, ahte luossanálit leat hui geahnohis dilis. Luossanálit girdet hui funet dahje eai gierdda ollenge bivdodeattu.

Lappi eallinfápmoguovddáš ii váldde vuostá dán jagi ohcamušaid, mat gusket ruoššaluosa eret bivdimii. Ruoššaluosat gorgŋot Detnui dušše bárahis jagiin nu, ahte ruoššalussii čuozihuvvon sildinbivdui eai oainne dárbbu dán gease.

Lassedieđut:
Kare Koivisto, guolledoalloáššedovdi, tel. +358 295 037 067
Jarmo Tuukkanen, guolledoalloáššedovdi, tel. +358 295 037 187

Šleađgapoastačujuhusat hámis ovdanamma.sohkanamma@elinvoimakeskus.fi

Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

