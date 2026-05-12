Veronika Honkasalo: Ministeri Rydmanin perustelut synnytysten hintojen nostamiselle kertovat välinpitämättömyydestä
12.5.2026 10:19:17 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen asiakasmaksukorotuksien vaikutuksesta synnytysten hintaan. Orpon hallituksen kehysriihessä linjaamat asiakasmaksukorotukset voivat nostaa etenkin sektioon päätyvien synnytysten hintaa merkittävästi.
– Oikeistohallitus lupaa ohjelmassaan edistää lapsiperhemyönteistä politiikkaa “kaikilla tasoilla”, mutta nyt synnytysten kustannuksia ollaan nostamassa merkittävästi asiakasmaksukorotuksilla. Huoli syntyvyyden laskusta näyttää jäävän puheiden tasolle, Honkasalo sanoo.
Terveyskeskusmaksun, polikliniikkamaksun ja muiden maksukorotuksien ohella hallitus linjasi kehysriihessä säätävänsä uuden 257,20 euron leikkaus- ja toimenpidemaksun, joka veloitettaisiin hoitopäivämaksun lisäksi. Nykyään ensisynnyttäjistä noin neljännes synnyttää sektiolla, ja tästä perittäisiin jatkossa uusi asiakasmaksu.
– Kysyttäessä asiasta kyselytunnilla ministeri Rydman vastasi, että ”aika pienellä todennäköisyydellä omalle kohdalle osuisi ihan sen kaltaista maksukuormaa kuin mitä tuossa kuvailtiin”. Rydmanin perustelut synnytysten hintojen nostamiselle kertovat välinpitämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä, Honkasalo sanoo.
Honkasalo muistuttaa, että toivottu lapsiluku jää saavuttamatta muita useammin pienituloisilta ja matalammin koulutetuilta henkilöiltä. Lapsiperheiltä leikkaaminen ja vanhemmuuden kustannusten nostaminen uhkaa edelleen voimistaa tätä kehitystä.
– Turvallisen ja kohtuuhintaisen synnytyksen varmistaminen kaikille on välttämätön osa lapsiperhemyönteistä yhteiskuntaa, eikä tätä tulisi vaarantaa lyhytnäköisillä säästötoimilla, Honkasalo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
