Oulu täyttyy katutanssista viikonloppuna – Red Bull Dance Your Style -karsinnat tanssitaan Kulttuuritalo Valveella 16.5.
12.5.2026 10:30:00 EEST | Red Bull Finland | Tiedote
Oulu on yksi Suomen aktiivisimmista katutanssikaupungeista, ja se näkyy tulevana viikonloppuna, kun kaupunki täyttyy tanssijoista. Lauantaina 16.5. Red Bull Dance Your Style -karsinnat tuovat Kulttuuritalo Valveelle kaikille avoimen battle-tapahtuman, jossa yleisö pääsee äänestämään, ketkä kaksi tanssijaa nähdään Helsingin Senaatintorin finaalissa.
Red Bull Dance Your Style on kansainvälinen katutanssikilpailu, jossa tanssijat improvisoivat yllättävien biisien tahtiin. Oulun karsinnat käynnistyvät rennolla Jam Session -vaiheella, jossa tanssijat näyttävät osaamistaan vuorotellen tanssirinkien keskellä. Salainen tuomaristo valitsee 16 jatkoon pääsijää, minkä jälkeen siirrytään tapahtumalle ominaiseen 1 vastaan 1 battle -formaattiin ilman tuomareita.
Yleisöllä päätösvalta
Tapahtuman erityispiirre on sen osallistavuus: jokaisen battlen voittajan ratkaisee paikan päällä oleva yleisö. Yleisölle tapahtuma on helposti lähestyttävä, sillä paikalle voi tulla vapaasti nauttimaan musiikista, kannustamaan tanssijoita ja osallistumaan äänestykseen.
Karsintaan voi osallistua kaikki yli 16-vuotiaat Suomessa asuvat katutanssijat lajitaustasta riippumatta. Mukaan voi ilmoittautua ennakkoon tai vielä tapahtumapäivänä paikan päällä.
– Tanssijoiden pitää reagoida hetkeen ja musiikkiin, mutta myös ottaa yleisö haltuun. Se tekee tapahtumasta tosi viihdyttävän niin osallistujille kuin katsojille, kuvailee tapahtuman tanssikonsultti Jenni “Jeniwai” Tuunainen.
Tanssijoiden musiikista vastaa oululainen DJ Esgrove eli Akseli Lukkarila, jonka intohimo musiikkia kohtaan kumpuaa omasta katutanssitausta. DJ Esgrove on soittaunut katutanssitapahtumissa ympäri Suomea jo 20 vuoden ajan, ja on myös erityisen tunnettu Suomen Voguing-skenessä.
Tanssi näkyy ja kuuluu koko kaupungissa
Karsintakilpailu osuu viikonloppuun, jolloin katutanssi on vahvasti läsnä eri puolilla Oulua. Valveella nähtävä battle-tapahtuma kokoaa tanssijat ja tanssin ystävät yhteen paikkaan nauttimaan rennosta mutta intensiivisestä illasta täynnä freestyleä, musiikkia ja yhteisöllistä fiilistä.
Myös Oulun katutanssit Ry on mukana toteuttamassa karsintatapahtumaa. Oulun katutanssit edistää Oulun seudun katu- ja klubitanssikulttuuria sekä järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia.
– Oulussa on iso ja aktiivinen katutanssiyhteisö, joten on todella hienoa saada kaupunkiin avoimia tapahtumia kuten tämä. Ne tuovat tanssia esille laajasti ja houkuttelevat mukaan niin harrastajia kuin kaikkia kulttuurista kiinnostuneita, iloitsee Heidi Harzell Oulun katutansseilta.
Oulusta kohti Senaatintorin finaalia
Oulun karsinnoista kaksi parasta tanssijaa etenee syyskuussa Helsingin Senaatintorilla järjestettävään Suomen Red Bull Dance Your Style -finaaliin. Finaalin voittaja saa kisapaikan tapahtuman maailmanfinaaliin Zürichiin lokakuussa.
Tapahtumatiedot
Red Bull Dance Your Style -karsinnat, Oulu
- Kulttuuritalo Valve, Valvesali (Hallituskatu 7)
- Lauantai 16.5.2026
- Ovet klo 19.00, karsinta alkaa klo 20.00
- Yleisölle vapaa pääsy
Osallistuminen
- Avoin kaikille yli 16-vuotiaille (täytyy olla vakituinen osoite Suomessa)
- Ilmoittautuminen ennakkoon tai paikan päällä
Alina Ylimäki
Red Bull Finland / Viestintä & PR
alina.ylimaki@redbull.com
Red Bull on vuonna 1987 perustettu itävaltalainen yritys, joka loi energiajuomakategorian lanseeraamalla Red Bull Energy Drinkin. Nykyään Red Bullia on saatavilla jopa 178 maassa ympäri maailmaa, ja pelkästään vuonna 2024 koko maailmassa myytiin yli 13,9 miljardia tölkkiä Red Bullia. Red Bull tunnetaan energiajuomiensa lisäksi aktiivisesta roolistaan urheilun, kulttuurin ja luovan sisällön parissa. Yrityksen missiona on antaa siivet ihmisille ja ideoille. Yksi tölkki Red Bull -energiajuomaa sisältää 80 mg kofeiinia, mikä vastaa suunnilleen kotona keitetyn kahvikupin määrää.
