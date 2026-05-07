Oulu täyttyy katutanssista viikonloppuna – Red Bull Dance Your Style -karsinnat tanssitaan Kulttuuritalo Valveella 16.5.

Brunssin sijaan yhteisjuoksulle? Wings for Life World Run tarjoaa aktiivisen tavan viettää äitienpäivää 7.5.2026 13:53:49 EEST | Tiedote

Tänä sunnuntaina äitienpäivää vietetään liikkuen, kun Wings for Life World Run kutsuu kaikki mukaan maailmanlaajuiseen hyväntekeväisyysjuoksuun Helsingin Töölönlahdelle. Osallistua voi omalla tyylillä, juosten, kävellen tai kelaten. Tule mukaan yksin, porukassa tai yhdessä läheisten kanssa juoksemaan niiden puolesta, jotka eivät voi, ja samalla tukemaan selkäydinvammojen tutkimusta ja hoitoa.