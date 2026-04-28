Turkkilaisen keittiön viikko tekee paluun – tänä vuonna keskiössä ruoka kulttuuriperinnön välittäjänä

12.5.2026 10:39:01 EEST | Ikkunapaikka PR & Events | Tiedote

Kansainvälistä turkkilaisen keittiön viikkoa juhlistetaan ympäri maailmaa 21.–27. toukokuuta. Vuoden 2026 teema, ”The Heritage Table”, nostaa keskiöön ruoan roolin sukupolvien välisenä sillanrakentajana ja osana elävää kulttuuriperintöä. Suomessa juhlat alkavat jo ennakkoon yhteistyössä Haaga-Helian restonomiopiskelijoiden ja tunnettujen ruokavaikuttajien kanssa.

Keşkek, vehnänjyvistä ja lihasta hitaasti haudutettu puuro, löytyy myös UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön listalta. TGA

Ruokapöytä yhdistää ihmiset ja kulttuurit

Turkkilainen keittiö on muotoutunut vuosituhansien saatossa tarinoiden, siirtolaisuuden ja perinteiden sulatusuunissa. Tämänvuotinen teema muistuttaa, että ateria on enemmän kuin makuelämys: se on yhdessäoloa ja yhteisöllisyyttä.

”Ruokapöytä on maailman vanhin yhteinen kieli. Se yhdistää eri aikakaudet ja kulttuurit. Tämän vuoden teema tuo esiin sen, miten reseptit ja tavat muuntuvat siirtyessään sukupolvelta toiselle, säilyttäen silti juurensa”, toteaa Arzu Emel Polat, lähetystöneuvos Turkin tasavallan kulttuuri- ja matkailuministeriöstä.

Tulevat ammattilaiset kohtaavat turkkilaisen ruokaperinteen

Suomessa turkkilaisen keittiön juhlinta käynnistyy käytännönläheisesti keskiviikkona 13. toukokuuta, jolloin Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa järjestetään turkkilaisen ruoan workshop. Tilaisuudessa ensimmäisen vuosikurssin ruokatuotannon johtamisen restonomiopiskelijat pääsevät tutustumaan turkkilaiseen keittiöön ja sen tekniikoihin Turkin suurlähetystön edustajien sekä turkkilaisen keittiömestarin johdolla.

Suomalaiset huippuosaajat hakevat oppia Istanbulista

Ravintoloitsija ja keittiömestari Teemu Laurell sekä ruokavaikuttaja Katri Ratia (@kakkukatri) matkustavat Istanbuliin 13.–17. toukokuuta 2026 syventymään turkkilaisen keittiön saloihin. Matkan tarkoituksena on kerätä ja jakaa vaikutteita maan rikkaasta ruokakulttuurista. Matkaa voit seurata sekä heidän että @goturkiyesuomi some-tileillä.

Viikon tähtiannoksia: Keşkekistä baklavaan

Vuoden 2026 teemaviikko nostaa valokeilaan annoksia, joilla on vahva symbolinen merkitys. Näihin kuuluvat muun muassa UNESCO:n perintölistalla oleva, hitaasti haudutettu vehnä-lihapuuro keşkek, käsityötaitoa vaativa leivonnainen baklava sekä solidaarisuutta kuvaava helva, seesaminsiemenistä tehty makeinen.  

Viikkoa vietetään nyt viidettä kertaa Turkin presidentin puolison Emine Erdoğanin suojeluksessa sekä Turkissa että Turkin lähetystöjen järjestäminä tapahtumina ympäri maailmaa. 

Lisätietoja:

Go Türkiye

Arzu Emel Polat, Lähetystöneuvos, Turkin tasavallan suurlähetystö

+358 44 988 8196

emel.polat@go-turkiye.fi

Lisätietoa tapahtumista ja resepteistä: turkishcuisineweek.com

Baklava-leivonnaisen valmistus vaatii käsityötaitoa.
Dolma on tuttu ruoka monelle Turkissa matkanneelle.
Ikkunapaikka PR & Events on osa Ikkunapaikka Oy:tä. Ikkunapaikka Oy julkaisee Suomen johtavaa matkailualan ammattimediaa. Autamme brändejä ja matkakohteita yhdistymään suomalaisten matkailualan ammattilaisten, median ja vaikuttajien kanssa.

