Legendaarisen Iron Maiden -rumpalin Nicko McBrainin elämäkerta julkaistaan lokakuussa
12.5.2026 17:00:00 EEST | Like Kustannus | Tiedote
Iron Maidenin rumpali Nicko McBrain on metallimusiikin suuria ikoneita ja keskeinen hahmo bändin dynaamisen soundin muotoutumisessa. Hän on seurannut Iron Maidenin vaiheita aitiopaikalta yli neljän vuosikymmenen ajan. Tavaramerkiksi muodostuneen huumorinsa ja sydämellisyytensä siivittämänä Nicko McBrain vie nyt lukijan vertaansa vailla olevalle rock’n’roll‑matkalle suoraan Iron Maidenin ytimeen ja tarjoaa ainutlaatuisen näkymän yhtyeen historiaan nousuineen ja laskuineen.
Nicko McBrainin elämäkerta julkaistaan Suomessa ja maailmalla 22.10.2026.
Legendaarinen rumpali Nicko McBrain liittyi Iron Maideniin vuonna 1982, jolloin käynnistyi yhtyeen menestyksekkäin ja taiteellisesti antoisin kausi. McBrainin lennokas laukkakomppi nousi Iron Maidenin musiikilliseksi selkärangaksi, ja hänen karismaattisesta ja energisestä lavailmaisustaan tuli esimerkki monille nykypäivän metalli- ja rockrumpaleille.
Lokakuussa julkaistava elämäkerta on tarina suuresta intohimosta ja kovasta työstä. Kirja tarjoaa lukijalle unohtumattomia hetkiä kiertueilta ja kulisseista sekä eturivin paikan Iron Maidenin, yhden heavy metalin suurimman, elämäntarinan äärellä.
Yhtye nousi 80-luvulla raskaan rockin ystävien ykkössuosikiksi, mutta suosio vaipui seuraavalla vuosikymmenellä aallonpohjaan. Nyt McBrain kertoo, kuinka sieltä noustiin takaisin stadioneille ja heavymetallin kuninkaiksi.
Nicko McBrain kommentoi kirjaansa:
”Kirjani on täynnä hauskoja tarinoita, anekdootteja ja uskomattomia kokemuksia, joita olen kerryttänyt kaikkien aikojen parhaiden muusikoiden ja esiintyjien rinnalla 70-luvulta tähän päivään. Olen onnekas päästessäni vihdoin kertomaan elämäntarinani omin sanoin koko maailmalle.”
Nicko McBrainin elämäkerta julkaistaan 22.10.2026.
