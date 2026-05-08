Itäradan pohjatutkimukset ja mittausperustan rakentaminen käynnistyvät koko Itäradan ratalinjalla

Pohjatutkimusalue on jaettu kuuteen osa-alueeseen niin, että osa-alue 1 on Keravalta alkava läntisin alue ja osa-alue 6 itäisin, Korialle päättyvä alue. Alueilla 1 ja 4 työskentelee Mitta Oy, alueilla 2 ja 3 Taratest Oy ja itäisimmillä alueilla 5 ja 6 Sweco Finland Oy. Taratest Oy:n suorittama mittausperustan rakentaminen alkaa Keravalta, josta työt etenevät kohti Koriaa. Maanomistajiin ollaan yhteydessä maastotutkimuksiin liittyvissä asioissa.

Itäradan yleissuunnitteluvaiheeseen liittyvien pohjatutkimusten toteuttajiksi on valittu kolme toimittajaa: Mitta Oy, Taratest Oy ja Sweco Finland Oy. Lisäksi alueella alkaa mittausperustan rakentaminen, jonka suorittaa Taratest Oy.

“Teemme pohjatutkimusten tiimoilta yhteistyötä niin eri toimijoiden kuin maanomistajienkin välillä. Tutkimusten toteuttajat ovat yhteydessä maanomistajiin vähintään kaksi viikkoa ennen tutkimusten aloittamista postitse ja puhelimitse. Tutkimusten tekijöiden ajoneuvoissa on näkyvillä Itäradan maastotyötiedote ja tutkimuksen tekijän yhteystiedot. Näistä tunnistaa Itärataan liittyvää tutkimusta tekevät henkilöt maastossa”, kertoo Itäradan suunnittelujohtaja Minna Weurlander.

Alueella liikkuu myös muita yleissuunnitteluvaiheen työntekijöitä, jotka tunnistaa oman työnantajansa huomioliivistä tai -takista.

Myös maanomistajat voivat olla itse yhteydessä hankkeella työskenteleviin henkilöihin, mikäli heillä on omiin kiinteistöihinsä kohdistuvista maastotöistä ilmoitettavaa. Yhteyttä voi ottaa Itäradan verkkosivuilla olevan maastotöiden yhteydenottolomakkeen kautta.





Maastotyöt liittyvät Itäradan yleissuunnitteluvaiheeseen

Maastossa alkaa näkyä pohjatutkimuksiin ja mittausperustan rakentamisen liittyvää toimintaa kesäkuun alkuun mennessä. Maastotutkimukset jatkuvat koko yleissuunnitelmavaiheen ajan vuoteen 2028 saakka.

Pohjatutkimuksia tehdään kairakoneella, mistä aiheutuu lähialueelle melua. Mittausperustaa rakennettaessa maastossa liikutaan kävellen mittalaitteiden kanssa. Nyt tehtävillä tutkimuksilla kerätään lähtöaineistoa yleissuunnitteluvaihetta varten.

Itäradalla varmistetaan luontokohteiden huomiointi

Kaikki Itäradan toimeksiannoilla työskentelevät henkilöt, jotka jalkautuvat maastoon, suorittavat luontoajokorttikoulutuksen ennen töiden aloittamista.

“Näin varmistamme, että kaikki maastotöitä tekevät työntekijät osaavat työssään huomioida hankealueen arvokkaat luontokohteet asianmukaisesti. Esimerkiksi puiden kaatoja ei tehdä lintujen pesimäaikaan eikä pesiä häiritä”, Weurlander kertoo.

Aiemmin keväällä lentokoneella suoritettu Itäradan yleissuunnitelmavaiheeseen liittyvä tiedonkeruu on valmistunut. Itäradan alueella ei siis lennetä enää lentokoneella ilmakuvauslentoja.

Lisätietoa ja yhteydenottolomake maanomistajille: https://survey123.arcgis.com/share/ccd3eae8ebd94e2199625e4346577474





Lisätietoja:

Itärata Oy

Minna Weurlander, suunnittelujohtaja, p. 040 530 3496, etunimi.sukunimi@itarata.fi







