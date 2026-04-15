Suometsätaloushankkeen tavoitteena tuottavat suometsät, suuremmat hiilinielut ja parempi vesienhallinta
12.5.2026 12:00:00 EEST | Metsäteollisuus ry | Tiedote
Lapin elinvoimakeskus on myöntänyt suometsätaloutta uudistavalle Kohti uutta suometsätaloutta -hankkeelle rahoituksen. Myönnetty valtionavustus tukee hallitusohjelman mukaisesti metsien kasvua ja hiilinielujen vahvistamista. Nyt käynnistyvä ja syksyyn 2027 kestävä hanke tuo uusimman tutkimustiedon turvemaiden metsänhoidosta metsänomistajien ja metsäalan ammattilaisten käyttöön koulutuksen, viestinnän ja vuorovaikutteisten työkalujen avulla.
Hankkeen keskiössä ovat vesienhallinnan uudet ratkaisut, tuhkalannoitus sekä metsänhoitomenetelmien tarkastelu kokonaisuutena. Tavoitteena on puuston kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen lisäksi vähentää ojitettujen soiden kasvihuonekaasupäästöjä ja pienentää metsätalouden vesistökuormitusta.
– Tutkimusnäyttö osoittaa selvästi, että turvemaiden metsänhoitoa voidaan kehittää niin, että ilmastohyödyt ja metsätalouden kannattavuus kulkevat käsi kädessä. Hankkeessa jalostamme tutkimustiedon käytännön toimiksi ja päätöksenteon tueksi, kertoo hankkeessa tietotuotannosta vastaava suometsätieteen professori Annamari Laurén Helsingin yliopistosta.
Hankkeessa hyödynnetään SUSI-ekosysteemimallia, jonka avulla voidaan arvioida metsänhoidon ja vesienhallinnan vaikutuksia puuston kasvuun, hiilitaseisiin ja vesistövaikutuksiin eri puolilla Suomea.
Hanketta toteuttavat Helsingin yliopisto, Tapio Palvelut Oy, Metsäteollisuus ry, Sahateollisuus ry ja Koneyrittäjät ry. Metsäteollisuus ry vastaa hankkeen koordinoinnista sekä valtakunnallisesta ja alueellisesta viestinnästä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
– Ojitetut suometsät kattavat huomattavan osan Suomen metsätalousmaasta, ja niiden rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä. Tämä hanke vastaa konkreettiseen tarpeeseen viedä tutkittu tieto nopeasti käytäntöön, sanoo metsäasiantuntija Nette Korhonen Metsäteollisuus ry:stä.
Hankkeen kohderyhmänä ovat metsänomistajat, metsäalan asiantuntijat ja koneurakoitsijat. Hankkeessa järjestetään webinaareja, työpajoja ja maastokoulutuksia, tuotetaan digitaalisia oppimateriaaleja sekä avoin verkkokurssi. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään kansalaistiedettä: metsänomistajia kannustetaan seuraamaan pohjavedenpintaa ja arvioimaan omien toimien ilmastovaikutuksia.
– Suometsien merkitys kotimaisen puuraaka-aineen saatavuudelle on suuri. Tarvitsemme ratkaisuja, joilla voidaan samanaikaisesti vahvistaa metsien kasvua, ehkäistä kasvihuonekaasupäästöjä ja pienentää vesistökuormitusta. Hankkeessa ajantasainen tutkimustieto tuodaan käytännön metsätalouden tueksi, Pirita Lindell Sahateollisuus ry:stä kertaa.
Kohti uutta suometsätaloutta -hankkeen tuottamat materiaalit kootaan avoimesti saataville, ja niitä voidaan hyödyntää vielä useita vuosia hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen verkkosivut avataan pian tapio.fi-sivustolle.
Lisätiedot:
Annamari Laurén, Helsingin yliopisto, suometsätieteen professori, annamari.lauren@helsinki.fi
Nette Korhonen, Metsäteollisuus ry, metsäasiantuntija, nette.korhonen@forestindustries.fi
Pirita Lindell, Sahateollisuus ry, vastuullisuus- ja ympäristöpäällikkö, pirita.lindell@sahateollisuus.fi
