Pelastustoimen ympäristövahinkojen torjuntavalmius vaatii vahvistamista useilla alueilla
13.5.2026 12:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Pelastustoimen ympäristövahinkojen torjuntavalmiuden valtakunnallisessa valvonnassa havaittiin, että ympäristövahinkojen torjuntavalmius ei kaikilla pelastuslaitosalueilla täytä alueellisten riskien edellyttämää tasoa.
Lupa- ja valvontavirasto on julkaissut raportin, joka käy läpi aluehallintovirastojen vuonna 2025 ympäristövahinkojen torjuntavalmiuden valvonnassa tehtyjä havaintoja. Lupa- ja valvontavirasto valvoo öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa pelastustoimelle kuuluvien vastuiden osalta osana normaalia pelastustoimen valvontatehtävää. Arviointi tehdään kolmen vuoden välein.
Kullekin pelastuslaitokselle on määrätty alueen riskien perusteella torjuntavalmiustaso, jonka vaatimukset pelastuslaitoksen on täytettävä. Päivittäismittaluokan ympäristövahinkojen torjuntaan riittävä valmiustaso saavutettiin 88 prosenttisesti.
Vain viidessä pelastuslaitoksessa torjuntavalmius on vaatimusten mukainen. Aluehallintovirastot tekivät vuonna 2025 valvonnan yhteydessä 10 suositusta torjuntavalmiuden kehittämiseksi. Esimerkiksi yhteistyötä lisäämällä voitaisiin havaittuja puutteita paikata.
Torjuntavalmiuden arvioinnissa merkittävimmät puutteet liittyvät osaamisen ylläpitoon, harjoitteluun sekä terveys- ja turvallisuussuunnitteluun. Suoriteperusteinen valvonta osoittaa, että operatiivinen toiminta on pääosin hyvällä tasolla sekä maa‑ että vesialueilla.
Pelastustoimen rahoituksessa tapahtuneet muutokset, erityisesti pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueille ja Öljynsuojarahaston toiminnan päättyminen, ovat vaikuttaneet ympäristövahinkojen torjuntaan kohdennettuihin resursseihin. Useilla alueilla myös torjuntakaluston investointeja on lykätty.
– Valvonnassa nousi selvästi esiin, että monet ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvät haasteet ovat yhteisiä pelastuslaitoksille eri puolilla maata. Tämä korostaa yhteistyön, yhtenäisten toimintamallien ja pitkäjänteisen kehittämisen merkitystä torjuntavalmiuden turvaamisessa, toteaa pelastusylitarkastaja Johannes Ketola.
Valvonnassa havaittiin puutteita myös talviolosuhteisiin varautumisessa sekä ympäristövahinkojen tilannekuvan muodostamisessa. Nykyiset valtakunnalliset järjestelmät eivät kaikilta osin mahdollista reaaliaikaisen ja yhteisen tilannekuvan jakamista kaikkien viranomaisten kesken, erityisesti sisämaan ympäristövahinkojen osalta.
Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelmien laatu ja laajuus vaihtelevat alueittain. Raportti suosittelee suunnittelun yhdenmukaistamista vähintään pelastustoimen yhteistyöalueilla sekä kuntien tiiviimpää osallistumista torjunnan suunnitteluun ja harjoitteluun.
Lupa- ja valvontavirasto painottaa, että pelastustoimen ympäristövahinkojen torjuntavalmiuden kehittäminen edellyttää jatkossa sekä kansallisia ratkaisuja että tiivistyvää alueellista ja viranomaisten välistä yhteistyötä.
Yhteyshenkilöt
Johannes KetolapelastusylitarkastajaPuh:0295 254 057johannes.ketola@lvv.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Uusi hakumenettely helpottaa sairaanhoitajien, kätilöiden ja proviisorien ammattioikeuksien hakemista – Suomi eturintamassa EU:ssa13.5.2026 09:10:14 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto ottaa kevään 2026 aikana käyttöön EU:n rajat ylittävää tietojenvaihtoa tukevan järjestelmän, Once Only Technical Systemin (OOTS). Uudistus helpottaa EU- tai ETA-valtiossa koulutuksensa suorittaneiden sairaanhoitajien, kätilöiden ja proviisorien ammattioikeuksien hakemista Suomessa. Jatkossa Lupa- ja valvontavirasto voi hakea hakemuksiin liittyvät todistukset suoraan toisesta jäsenmaasta, jos hakija on valinnut niiden toimittamisen tätä kautta, eikä hakijan tarvitse toimittaa niitä itse. Kyseessä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia koskeva askel kohti sujuvampaa EU-asiointia.
Number of workers posted to Finland from abroad decreased in 202511.5.2026 09:28:52 EEST | Tiedote
The number of workers posted to Finland decreased significantly in 2025. The number of posted workers decreased especially in Southwestern Finland and Northern Finland. However, the number increased in Southern, Western and Inland Finland, and Eastern Finland.
Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä laski vuonna 202511.5.2026 09:23:00 EEST | Tiedote
Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä laski merkittävästi vuonna 2025. Lähetettyjen työntekijöiden määrä laski erityisesti Lounais-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Länsi- ja Sisä-Suomessa ja Itä-Suomessa määrä kasvoi.
Syytteet nurin Turun Telakkarannan räjäytystyömaan työturvallisuusasiassa8.5.2026 14:47:36 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet Turun Telakkarannan louhintatyömaalla vuonna 2021 sattunutta räjähdystä koskeneessa asiassa. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 8.5.2026. Kyse oli tilanteesta, jossa kaivinkoneen läheisyydessä tapahtui räjähdys louhintatyömaalla Turun Aurajokirannassa toukokuussa 2021. Räjähdyksessä kaivinkoneen kuljettaja sai lieviä kuulo-oireita.
Stora Enso Oyj:n Imatran sahalle myönnettiin ympäristölupa8.5.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt ympäristöluvan Stora Enso Oyj:n Imatran sahan toiminnalle. Kyseessä on Tainionkosken tehdasalueelle sijoittuva uusi sahalaitos.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme