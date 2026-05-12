Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
12.5.2026 10:34:04 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 12.5.2026
Ensitiedote rakennuspalo keskisuuri Jyväskylä
Pelastuslaitos sai tehtävän klo 10.23 keskisuuresta rakennuspalosta Kankitielle Jyväskylään. Matkalla kohteeseen on seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.
Uusi tiedote tilanteen päättyessä tai muuttuessa merkittävästi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Jälkihuoltoneuvola vahvistaa sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukea Keski-Suomessa12.5.2026 10:11:10 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella Jatkos-hankkeessa on kehitetty uusi toimintamalli tukemaan sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvointia. Jälkihuoltoneuvola yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen ja tuo tuen nuoren arkeen matalalla kynnyksellä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.5.2026 19:08:38 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.5.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Ouluntie, Äänekoski Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen seitsemää illalla Äänekosken Myllysalmelle tehtäväkoodilla ihmisen pelastaminen vedestä. Henkilö oli havainnut ajelehtivan soutuveneen ja soittanut hätäkeskukseen. Pian hätäpuhelun jälkeen paikalle saapui veneen omistaja, joka kertoi veneen päässeen karkuun, eikä ketään ollut avun tarpeessa. Kohteessa ei pelastuslaitokselle tehtävää.
Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovellus sekä verkkopalvelu uudistuvat 12.5.11.5.2026 13:36:36 EEST | Tiedote
Digitaalista asiointipalvelua käyttää mobiilisovelluksen tai selaimen kautta jo kolmasosa kaikista keskisuomalaisista.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote11.5.2026 13:16:56 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.5.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Humalajärventie, Toivakka Keski-Suomen pelastuslaitos sai puoli yhden aikaan iltapäivällä tehtävän Toivakan Humalajärventielle tehtäväkoodilla ihmisen pelastaminen vedestä. Pelastuslaitokselta kohteeseen hälytettiin kuusi yksikköä. Tehtävään liittyvästä tiedottamisesta vastaa poliisi, pelastuslaitos ei tiedota tehtävästä enempää.
Yleisötapahtumien ilmoitukset lähetetään viranomaisille yhä useammin liian myöhään – turvaa tapahtumasi olemalla ajoissa11.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Tietynlaisista tapahtumista järjestäjän on toimitettava poliisille yleisötilaisuusilmoitus ja pelastuslaitokselle pelastussuunnitelma. Onnistunut tapahtuma edellyttää usein varhaista yhteydenpitoa viranomaisiin.
