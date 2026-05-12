12.5.2026 10:56:52 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ

Tilanne Kankitiellä on päättynyt. Luhtitalon pyykkituvassa pyykinpesukone vikaantunut ja savuttanut. Palo ei päässyt leviämään koneesta, ja se saatiin sammumaan. Pyykkitupa tuuletettiin savusta. Henkilövahinkoja tai suurempia omaisuusvahinkoja ei aiheutunut.

Pelastuslaitoksella paikalla oli seitsemän yksikköä, sekä poliisin ja ensihoidon yksiköitä.

11.5.2026 19:08:38 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.5.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Ouluntie, Äänekoski Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen seitsemää illalla Äänekosken Myllysalmelle tehtäväkoodilla ihmisen pelastaminen vedestä. Henkilö oli havainnut ajelehtivan soutuveneen ja soittanut hätäkeskukseen. Pian hätäpuhelun jälkeen paikalle saapui veneen omistaja, joka kertoi veneen päässeen karkuun, eikä ketään ollut avun tarpeessa. Kohteessa ei pelastuslaitokselle tehtävää.

11.5.2026 13:16:56 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 11.5.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Humalajärventie, Toivakka Keski-Suomen pelastuslaitos sai puoli yhden aikaan iltapäivällä tehtävän Toivakan Humalajärventielle tehtäväkoodilla ihmisen pelastaminen vedestä. Pelastuslaitokselta kohteeseen hälytettiin kuusi yksikköä. Tehtävään liittyvästä tiedottamisesta vastaa poliisi, pelastuslaitos ei tiedota tehtävästä enempää.

