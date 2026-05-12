Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 12.5.2026

RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ

Tilanne Kankitiellä on päättynyt. Luhtitalon pyykkituvassa pyykinpesukone vikaantunut ja savuttanut. Palo ei päässyt leviämään koneesta, ja se saatiin sammumaan. Pyykkitupa tuuletettiin savusta. Henkilövahinkoja tai suurempia omaisuusvahinkoja ei aiheutunut.

Pelastuslaitoksella paikalla oli seitsemän yksikköä, sekä poliisin ja ensihoidon yksiköitä.