Helsinki pilotoi lasten kuulemista – eskarilaiset kertovat mielipiteensä tulevasta koulumatkastaan
12.5.2026 11:31:38 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Esiopetuksessa olevat lapset kokeilivat yhdessä tulevaa koulumatkaansa Kannelmäessä. Karttakyselyt toteutetaan tänä keväänä seitsemässä päiväkodissa.
Esiopetusryhmä Graniitit lähtee retkelle kello yhdeksän aamulla Aurinkokallion päiväkodin pihasta Kannelmäessä. Tänään paikalla on yhdeksän lasta, jotka muodostavat siistin parijonon ja suuntaavat varhaiskasvatuksen opettaja Anna Särkisillan johdattamana ensin kohti Janudikan kotitaloa. Mukana on myös ryhmän kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa Mika ja Ulla.
Retken aikana Särkisilta esittää lapsille kysymyksiä:
– Mikä on tässä kotipihallasi kiva paikka? Mitä tykkäät tehdä täällä? Kerro siitä ja voit ottaa valokuvan. Onko koulumatkan varrella jotain jännittävää tai pelottavaa?
Janudika kertoo tykkäävänsä pyöräilemisestä pihalla. Myös läheinen leikkipaikka on mukava. Pelottavia paikkoja ei ole.
Sitten jatketaan kohti Jaakon kotipihaa. Hän saa itse valita reitin.
– Tuolta tohon, ja silta alas, Jaakko ohjaa.
Matkan varrella ihaillaan lakaisukonetta ja kukkivia kirsikkapuita. Suojatietä ennen pysähdytään ja tie ylitetään rauhallisesti yhdessä.
– On tärkeää kuulla lapsia asiassa, koska pian he lähtevät itsenäisesti koulutielle. Saamme lapsilta tietoa siitä, miten he ympäristön kokevat. Lapset voivat pitää pelottavina tai kivoina eri asioita kuin mitä aikuiset ajattelevat. He myös katsovat maailmaa matalammalta kuin aikuiset, Särkisilta sanoo.
Autotien ylitys voi pelottaa
Jo ennen retkeä ryhmä on keskustellut koulun alkamisesta ensi syksynä. Moni lapsi toi esiin, että autotien ylitys pelottaa.
– Lasten kuulemisen avulla nämä asiat voidaan ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa. Pienelle koululaiselle yksin kulkeminen kouluun voi olla tosi jännittävää. Koulun aloitus on muutenkin iso muutos elämässä, Särkisilta toteaa.
Graniittien retki on osa pilottia, jossa Helsinki kuulee alle kouluikäisiä lapsia asuinalueensa palveluista ja viihtyisyydestä kaupunkiuudistusalueilla. Kokeilussa on keväällä mukana seitsemän esiopetusryhmää Malmilta, Kannelmäestä ja Malminkartanosta. Syksyllä pilotointi jatkuu Mellunkylä-Myllypurossa ja Meri-Rastilassa.
Retken aikana lapset ja aikuiset keskustelevat yhdessä, ja retken jälkeen varhaiskasvatuksen opettaja täyttää joko pienryhmissä tai yksitellen lasten kanssa karttakyselyn.
– Tuloksia voidaan hyödyntää, kun alueelle suunnitellaan uusia palveluita tai muutoksia. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Helsingissä on tärkeää, että myös pienempien lasten ääni tulee esille, erityissuunnittelija Iina Hanka kertoo.
Hanka kokoaa koulumatkoihin ja koulun aloitukseen liittyvien kyselyjen tulokset yhteen ja lähettää ne myös osallistuneille esiopetusryhmille.
Tavoitteena edistää lapsen etua
Lasten kuulemisessa tavoitteena on ymmärtää lasten lähtökohdat ja tuoda esiin heidän näkemyksensä mahdollisimman tarkasti. Tarkoitus on edistää lapsen etua. Menetelmät valitaan niin, että ne innostavat lasta tilanteessa. Pienten lasten kuuleminen on yksi Helsingin Lapsiystävällinen kunta -toimenpiteistä.
Samuel saa seuraavaksi valita reitin kotipihalleen, puistoreittiä tai tien kautta. Oman kodin lähellä on pelottava tie, koska autoilijat ajavat siinä kovaa.
– Koulun läheisyydessä on paljon vilkkaasti liikennöityjä teitä. Tien ylitykset pitäisi pystyä suunnittelemaan turvallisiksi, Särkisilta pohtii.
Graniittien kuulemisessa lapset tuovat esiin kivoja paikkoja kuten kotipihojen leikkipaikat, puistot, kentät ja esimerkiksi roskakatoksen, jonne saa kaataa lasiroskat, mistä kuuluu ”ihana rysähdys”.
Lasten mielestä retkellä oli kivaa se, että he saivat mennä katsomaan toistensa koteja. Myös keltaiset ja valkoiset kukat Jaakon kodin lähellä ihastuttivat.
Aamun retki päättyy Kannelmäen leikkipuistoon, ja lapset pääsevät vihdoin leikkimään. Puiston läheisyydessä sijaitsee Kannelmäen peruskoulu, jossa he aloittavat syksyllä koulun.
Tiedote julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.hel.fi.
Iina HankaerityissuunnittelijaVarhaiskasvatus ja esiopetusPuh:09 310 22759iina.hanka@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä.
