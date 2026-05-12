Taiteilijoiden ainutlaatuinen konsertti Kuntsin modernin taiteen museossa 19.5.
12.5.2026 13:09:19 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kuntsin modernin taiteen museossa järjestetään tiistaina 19.5.2026 klo 19 kahden taiteilijan yhteiskonsertti, jossa esiintyvät Apocalypse No/w -näyttelyn taitelijat Marcus Lerviks ja Florian Tuercke. Konsertti on osa museon 16.5. avautuvan näyttelyn oheisohjelmaa ja nivoutuu tiiviisti näyttelyn teemoihin.
Konsertissa kuullaan ainutlaatuista kielisoitinta. Saksalaisen Florian Tuercken kehittämä Longboardharp on taiteilijan itse rakentama, uniikki instrumentti. Vaasalainen Marcus Lerviks soittaa konsertissa kitaraa ja bassokitaraa.
Florian Tuercke julkaisi viime talvena albumin Project Longboardharp – Songbook, Vol. 1, joka on äänitetty Salzburgissa käyttäen hänen itse kehittämiään kielisoittimia. Musiikki liikkuu jazzin ja folkin rajapinnassa, ja siinä on vaikutteita post-rockista ja uusklassismista.
Kuntsin modernin taiteen museon yläkertaan on toteutettu osana Apocalypse No/w -näyttelyä Tuercken viimeaikaisista ääniveistoksista ja -installaatioista koostuva äänimaisema. Näyttelyn ääniteokset eivät ole kuitenkaan esillä konsertin aikana, sillä ne sisältävät itsenäisiä äänikokonaisuuksia.
Kuntsin ovet sulkeutuvat konsertin ajaksi, joten yleisöä pyydetään saapumaan paikalle ajoissa. Lipun hinta on 15 euroa.
Florian Tuercke työskentelee kuvanveiston, esitystaiteen ja äänitaiteen rajapinnassa. Monet Tuercken projekteista ovat vuorovaikutteisia ja kutsuvat yleisön osaksi teoksen kokemista. Marcus Lerviks työskentelee laajasti videon, installaatioiden, valon ja äänen parissa. Hänen uusimmissa teoksissaan musiikilla on merkittävä osuus. Kuntsilla nähtävä kokonaisuus on suunniteltu erityisesti museon tilaa varten.
Näyttely Apocalypse No/w on esillä 16.5.–29.8.2026 Kuntsin modernin taiteen museossa.
Palvelupäällikkö Tarja Aurell, Vaasan museot, +358405236472, tarja.aurell@vaasa.fi
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
Konstnärernas unika konsert på Kuntsi museum för modern konst 19.5.
12.5.2026 13:09:36 EEST | Pressmeddelande
Tisdag 19.5.2026 kl. 19 ordnas en konsert på Kuntsi museum för modern konst. På konserten uppträder Marcus Lerviks och Florian Tuercke som är konstnärer i utställningen Apocalypse No/w. Konserten är ett kompletterande program för utställningen, som öppnas på museet 16.5, och är tätt anknuten till utställningens teman.
