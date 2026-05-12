Taiteilijoiden ainutlaatuinen konsertti Kuntsin modernin taiteen museossa 19.5.

Konsertissa kuullaan ainutlaatuista kielisoitinta. Saksalaisen Florian Tuercken kehittämä Longboardharp on taiteilijan itse rakentama, uniikki instrumentti. Vaasalainen Marcus Lerviks soittaa konsertissa kitaraa ja bassokitaraa.

Florian Tuercke julkaisi viime talvena albumin Project Longboardharp – Songbook, Vol. 1, joka on äänitetty Salzburgissa käyttäen hänen itse kehittämiään kielisoittimia. Musiikki liikkuu jazzin ja folkin rajapinnassa, ja siinä on vaikutteita post-rockista ja uusklassismista.

Kuntsin modernin taiteen museon yläkertaan on toteutettu osana Apocalypse No/w -näyttelyä Tuercken viimeaikaisista ääniveistoksista ja -installaatioista koostuva äänimaisema. Näyttelyn ääniteokset eivät ole kuitenkaan esillä konsertin aikana, sillä ne sisältävät itsenäisiä äänikokonaisuuksia.

Kuntsin ovet sulkeutuvat konsertin ajaksi, joten yleisöä pyydetään saapumaan paikalle ajoissa. Lipun hinta on 15 euroa.

Florian Tuercke työskentelee kuvanveiston, esitystaiteen ja äänitaiteen rajapinnassa. Monet Tuercken projekteista ovat vuorovaikutteisia ja kutsuvat yleisön osaksi teoksen kokemista. Marcus Lerviks työskentelee laajasti videon, installaatioiden, valon ja äänen parissa. Hänen uusimmissa teoksissaan musiikilla on merkittävä osuus. Kuntsilla nähtävä kokonaisuus on suunniteltu erityisesti museon tilaa varten.

Näyttely Apocalypse No/w on esillä 16.5.–29.8.2026 Kuntsin modernin taiteen museossa.