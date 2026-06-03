Uusi suoratoistopalvelu Nordisk Film+ saapui Suomeen – Ruudun valikoimasta löytyy nyt kaikkien aikojen suosituimmat kotimaiset elokuvat
9.6.2026 10:00:10 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Nordisk Film+ lanseerataan nyt virallisesti Suomessa ja se tarjoaa jatkuvasti päivittyvän kokoelman kotimaisia elokuvia, valikoitua Hollywood-viihdettä ja lasten sisältöjä. Laadukas valikoima on katsottavissa erillisellä tilauksella Ruudussa.
Nordisk Film+ on Suomessa täysin uusi suoratoistopalvelu, jonka voi nyt tilata Ruudun kautta.
Palvelu sisältää erityisen laajan valikoiman kotimaisia elokuvia, joista monet myös lukeutuvat suomalaisten kaikkien aikojen rakastetuimpiin elokuviin YouGov-tutkimuksen mukaan*.
"Olemme iloisia voidessamme tuoda Nordisk Filmin suomalaisille yleisöille”, sanoo Katarina Nyman, Nordisk Filmin elokuvalevityksen johtaja: ”Suomi kuuluu maihin, joissa kotimaisia elokuvia suositaan eniten, ja Nordisk Film antaa katsojille pääsyn sekä rakastettuihin ikivihreisiin että kansallisiin myyntimenestyksiin.
”Nordisk Film+ on täydellinen lisä valikoimaamme. Ruudussa asiakas voi itse räätälöidä, mitä sisältöjä haluaa katsoa ja yhdistellä. Kotimaiselle elokuvalle on vahva kysyntä ja nyt voimme tarjota sitä asiakkaillemme enemmän kuin koskaan", sanoo Lassi Tasajärvi, Nelonen Median kansainvälisten sisältöjen ja kumppanuuksien johtaja.
Kattavasta valikoimasta löytyy kotimaisia komedia-, draama- ja perhe-elokuvia, mutta myös Hollywood-tuotantoja, pohjoismaisia elokuvia sekä lastensisältöä. Uusia elokuvia lisätään palveluun säännöllisesti.
Kotimaisista menestyselokuvista heti katsottavissa ovat muun muassa Häjyt, Sisu, Kikka!, Seurapeli, Pahat pojat, Levottomat, Luokkakokous ja Kummeli kultakuume. Kesän ja syksyn aikana katsottavaksi saapuu esimerkiksi Risto Räppääjä ja väärä Vincent, Pahanhautoja, Spede, Huijarit ja Mielensäpahoittaja: Eskorttia etsimässä.
Valikoimaan sisältyy myös pohjoismaisia suosikkeja, kuten Miehet jotka vihaavat naisia, Den sista resan – Viimeinen matka sekä ylistetty tanskalaisdraama Yhdet vielä.
Nordisk Film+ -sisällöt löytyvät nyt Ruudusta ja niistä pääsee nauttimaan erillisellä tilauksella. Tilauksen hinta on 5,99 €/kk. Tutustu sisältöihin täällä.
Suomalaisten TOP 10 lempielokuvaa*
- Tuntematon sotilas (Ruutu+)
- Häjyt
- Mielensäpahoittaja
- Myrskyluodon Maija (saatavilla Nordisk Film+-tilauksella 23.10. alkaen)
- Sisu
- Uuno Turhapuro armeijan leivissä
- Pahat pojat
- Napapiirin sankarit 2
- Luokkakokous
- Kummeli kultakuume
Kaikki lihavoidut elokuvat löytyvät Nordisk Film+ -valikoimasta.
Kyselyn toteutti tutkimuslaitos YouGov. Tutkimus koostui yhteensä 1 500 verkkokyselyhaastattelusta (CAWI), jotka tehtiin 18 vuotta täyttäneille suomalaisille 13.2.–3.3.2025.
Yhteyshenkilöt
Saara KoivusaloViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:050 3525203saara.koivusalo@nelonenmedia.fi
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Nordisk Film
Nordisk Film on Suomen johtava kotimaisten elokuvien levittäjä, sekä Pohjoismaiden suurin elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien jakelija. Yhtiö toimii myös PlayStationin maahantuojana sekä Pohjoismaissa että Baltian maissa. Nordisk Film on perustettu vuonna 1906 ja on maailman vanhimpia edelleen toimivia alan yrityksiä. Toiminta kattaa koko arvoketjun aina luovan sisällön kehittelystä ja tuotannosta sen markkinointiin ja jakeluun: ”We bring stories to life”. Nordisk Film on osa Egmont-konsernia, joka on Euroopan johtavia mediayhtiöitä. Egmont on kaupallinen säätiö, jonka voitosta jaetaan vuosittain 13 miljoonaa euroa erityisesti lasten ja nuorten sosiaalisia ja terveydellisiä oloja tukeviin hankkeisiin. Lisäksi tukea suunnataan taiteeseen, kulttuuriin ja tutkimukseen https://nordiskfilm.fi/
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