Uusi suoratoistopalvelu Nordisk Film+ saapui Suomeen – Ruudun valikoimasta löytyy nyt kaikkien aikojen suosituimmat kotimaiset elokuvat

Nordisk Film+ on Suomessa täysin uusi suoratoistopalvelu, jonka voi nyt tilata Ruudun kautta.

Palvelu sisältää erityisen laajan valikoiman kotimaisia elokuvia, joista monet myös lukeutuvat suomalaisten kaikkien aikojen rakastetuimpiin elokuviin YouGov-tutkimuksen mukaan*.

"Olemme iloisia voidessamme tuoda Nordisk Filmin suomalaisille yleisöille”, sanoo Katarina Nyman, Nordisk Filmin elokuvalevityksen johtaja: ”Suomi kuuluu maihin, joissa kotimaisia elokuvia suositaan eniten, ja Nordisk Film antaa katsojille pääsyn sekä rakastettuihin ikivihreisiin että kansallisiin myyntimenestyksiin.

”Nordisk Film+ on täydellinen lisä valikoimaamme. Ruudussa asiakas voi itse räätälöidä, mitä sisältöjä haluaa katsoa ja yhdistellä. Kotimaiselle elokuvalle on vahva kysyntä ja nyt voimme tarjota sitä asiakkaillemme enemmän kuin koskaan", sanoo Lassi Tasajärvi, Nelonen Median kansainvälisten sisältöjen ja kumppanuuksien johtaja.

Kattavasta valikoimasta löytyy kotimaisia komedia-, draama- ja perhe-elokuvia, mutta myös Hollywood-tuotantoja, pohjoismaisia elokuvia sekä lastensisältöä. Uusia elokuvia lisätään palveluun säännöllisesti.

Kotimaisista menestyselokuvista heti katsottavissa ovat muun muassa Häjyt, Sisu, Kikka!, Seurapeli, Pahat pojat, Levottomat, Luokkakokous ja Kummeli kultakuume. Kesän ja syksyn aikana katsottavaksi saapuu esimerkiksi Risto Räppääjä ja väärä Vincent, Pahanhautoja, Spede, Huijarit ja Mielensäpahoittaja: Eskorttia etsimässä.

Valikoimaan sisältyy myös pohjoismaisia suosikkeja, kuten Miehet jotka vihaavat naisia, Den sista resan – Viimeinen matka sekä ylistetty tanskalaisdraama Yhdet vielä.

Nordisk Film+ -sisällöt löytyvät nyt Ruudusta ja niistä pääsee nauttimaan erillisellä tilauksella. Tilauksen hinta on 5,99 €/kk. Tutustu sisältöihin täällä.



Suomalaisten TOP 10 lempielokuvaa*



Tuntematon sotilas (Ruutu+) Häjyt Mielensäpahoittaja Myrskyluodon Maija (saatavilla Nordisk Film+-tilauksella 23.10. alkaen) Sisu Uuno Turhapuro armeijan leivissä Pahat pojat Napapiirin sankarit 2 Luokkakokous Kummeli kultakuume



Kaikki lihavoidut elokuvat löytyvät Nordisk Film+ -valikoimasta.



Kyselyn toteutti tutkimuslaitos YouGov. Tutkimus koostui yhteensä 1 500 verkkokyselyhaastattelusta (CAWI), jotka tehtiin 18 vuotta täyttäneille suomalaisille 13.2.–3.3.2025.