Uusi vuosittain jaettava Suuri suomalainen retkeilypalkinto kannustaa vastuullisuuteen

Uudella retkeilypalkinnolla halutaan kannustaa sekä retkeilijöitä että tuote- ja palveluntarjoajia laadukkaiden ja ympäristöystävällisten tuotteiden käyttämiseen ja kehittämiseen sekä toisaalta myös tuotteiden korjaamiseen ja kierrättämiseen. Valinnassa arvostetaan vastuullista kuluttamista, kestävää tuotantoa, innovaatioita sekä terveyttä ja hyvinvointia.

Palkinto voidaan myöntää tuotteen tai toimijan lisäksi myös henkilölle. Retkeilygenren kestäviä arvoja näkyvästi ja pyyteettömästi edistävä persoona tekee työtä, josta hyötyvät kaikki harrastajat, myös tulevaisuudessa. Pitkäjänteisyys ja avarakatseisuus ovat huomioitavia ja esimerkillisiä arvoja.

Palkintoraati koostuu retkeilyalan ammattilaisista ja journalisteista

Suuren suomalaisen retkeilypalkinnon riippumatonta toimikuntaa johtaa retkeilytoimittaja Joppe Ranta apunaan löytöretkeilijä Pata Degerman. Kahden vuoden välein vaihtuvaan raatiin kuuluvat lisäksi Heli Einesalo, Hasse Härkönen ja Tapani Leppänen.

Palkintoraadin apuna voi toimia vuosittain vaihtuva taho, joka valitsee omaan erityisalueeseensa tai teemaansa liittyvän palkinnon saajan. Vuonna 2026 parhaan esteettömän retkeilykohteen valitsee Rammat retkeilijät ry.

Palkintojen saajat julkistetaan vuorovuosina Riihimäen ja Helsingin Erämessuilla. Suuren suomalaisen retkeilypalkinnon voittajat palkitaan ensimmäisen kerran Riihimäen Erämessuilla perjantaina 5. kesäkuuta 2026 Retkinikkarin lavalla klo 14.00.

Riihimäen Erämessut järjestetään 5.-7.6.2026 Riihimäen Urheilupuistossa. Tapahtuman järjestää Expomark Oy, joka on osa Suomen Messut konsernia. Riihimäen Erämessut on eräalan vanhin ja suurin tapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1972 lähtien. Tänä vuonna mukana on yli 200 näytteilleasettajaa.

Lisätietoja Suuresta suomalaisesta retkeilypalkinnosta:

Joppe Ranta

retkeilytoimittaja

joppe@retkinikkari.fi , p. 0500 705 185

Lisätietoja Riihimäen Erämessuista:

Ninni Manninen

messujohtaja, Expomark Oy

ninni.manninen@expomark.fi, p. 050 362 6051

Riihimäen Erämessujen uutishuone ja median akkreditoituminen:

https://eramessut.fi/uutishuone