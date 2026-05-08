Uusi vuosittain jaettava Suuri suomalainen retkeilypalkinto kannustaa vastuullisuuteen
12.5.2026 11:38:01 EEST | Expomark | Tiedote
Suuri suomalainen retkeilypalkinto – Finnish Outdoor Award jaetaan ensimmäistä kertaa Riihimäen Erämessuilla 5.6.2026. Palkinnolla nostetaan esiin suomalaisia vastuullisia retkeilyalan toimijoita, persoonia ja tuotteita. Raati valitsee vuosittain yhden tai useamman palkittavan tahon.
Uudella retkeilypalkinnolla halutaan kannustaa sekä retkeilijöitä että tuote- ja palveluntarjoajia laadukkaiden ja ympäristöystävällisten tuotteiden käyttämiseen ja kehittämiseen sekä toisaalta myös tuotteiden korjaamiseen ja kierrättämiseen. Valinnassa arvostetaan vastuullista kuluttamista, kestävää tuotantoa, innovaatioita sekä terveyttä ja hyvinvointia.
Palkinto voidaan myöntää tuotteen tai toimijan lisäksi myös henkilölle. Retkeilygenren kestäviä arvoja näkyvästi ja pyyteettömästi edistävä persoona tekee työtä, josta hyötyvät kaikki harrastajat, myös tulevaisuudessa. Pitkäjänteisyys ja avarakatseisuus ovat huomioitavia ja esimerkillisiä arvoja.
Palkintoraati koostuu retkeilyalan ammattilaisista ja journalisteista
Suuren suomalaisen retkeilypalkinnon riippumatonta toimikuntaa johtaa retkeilytoimittaja Joppe Ranta apunaan löytöretkeilijä Pata Degerman. Kahden vuoden välein vaihtuvaan raatiin kuuluvat lisäksi Heli Einesalo, Hasse Härkönen ja Tapani Leppänen.
Palkintoraadin apuna voi toimia vuosittain vaihtuva taho, joka valitsee omaan erityisalueeseensa tai teemaansa liittyvän palkinnon saajan. Vuonna 2026 parhaan esteettömän retkeilykohteen valitsee Rammat retkeilijät ry.
Palkintojen saajat julkistetaan vuorovuosina Riihimäen ja Helsingin Erämessuilla. Suuren suomalaisen retkeilypalkinnon voittajat palkitaan ensimmäisen kerran Riihimäen Erämessuilla perjantaina 5. kesäkuuta 2026 Retkinikkarin lavalla klo 14.00.
Riihimäen Erämessut järjestetään 5.-7.6.2026 Riihimäen Urheilupuistossa. Tapahtuman järjestää Expomark Oy, joka on osa Suomen Messut konsernia. Riihimäen Erämessut on eräalan vanhin ja suurin tapahtuma, jota on järjestetty vuodesta 1972 lähtien. Tänä vuonna mukana on yli 200 näytteilleasettajaa.
Lisätietoja Suuresta suomalaisesta retkeilypalkinnosta:
Joppe Ranta
retkeilytoimittaja
joppe@retkinikkari.fi , p. 0500 705 185
Lisätietoja Riihimäen Erämessuista:
Ninni Manninen
messujohtaja, Expomark Oy
ninni.manninen@expomark.fi, p. 050 362 6051
Riihimäen Erämessujen uutishuone ja median akkreditoituminen:
https://eramessut.fi/uutishuone
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ninni ManninenMessujohtajaExpomark Oy
Riihimäen ja Helsingin Erämessut
Taina Hiekkataipalemarkkinoinnin ja viestinnän asiantuntijaExpomark OyPuh:040 550 5950taina.hiekkataipale@expomark.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Expomark
Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa katsotaan vahvasti teollisuuden tulevaisuuden näkymiin8.5.2026 12:00:56 EEST | Tiedote
Pohjoisen Suomen suurin teollisuustapahtuma Pohjoinen Teollisuus järjestetään 20.–21.5.2026 Ouluhallissa. Tapahtuma kokoaa yhteen teollisuuden asiantuntijat, päättäjät ja yritykset keskustelemaan alan tulevaisuudesta, kasvusta ja ratkaisuista. Mukana on ennätykselliset 380 näytteilleasettajaa, ja tapahtuma on yksi vuoden merkittävimmistä kohtaamispaikoista teollisuuden ammattilaisille. Kahden päivän aikana tapahtuma tarjoaa tiiviin katsauksen siihen, mihin suomalainen teollisuus on menossa – ja missä seuraavat kasvun mahdollisuudet ovat.
Lakeus kokkaa kokoaa horeca-alan ammattilaiset Seinäjoelle23.4.2026 08:56:00 EEST | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan merkittävin hotelli-, ravintola- ja keittiöalan ammattilaistapahtuma Lakeus kokkaa järjestetään Seinäjoki Areenalla tiistaina 5.5. klo 12.30–17. Maksuton tapahtuma kokoaa yhteen lähes 60 näytteilleasettajaa sekä satoja alan ammattilaisia ympäri Pohjanmaan ja lähialueilta.
Vety etenee konkreettisiin ratkaisuihin – Nordic Hydrogen Weekillä vallitsi toiveikas realismi13.2.2026 12:45:38 EET | Tiedote
Nordic Hydrogen Week toi yhteen vetytalouden keskeiset toimijat, teknologioiden kehittäjät ja käyttäjät 26 maasta keskustelemaan alan uusimmista ratkaisuista ja tulevaisuuden suuntaviivoista. Tapahtuma osoitti, että vetytalous on edennyt puheista konkreettisiin ratkaisuihin, ja keskustelua leimasi toiveikas realismi.
Oulun kaupunki ja Hy2gen Nordic AS aiesopimukseen Vihreäsaaren vihreän siirtymän teollisuuden kehittämiseksi12.2.2026 17:13:31 EET | Tiedote
Oulun kaupunki ja norjalainen Hy2gen Nordic AS ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jolla osapuolet vahvistavat yhteisen tahtotilansa kehittää Vihreäsaaren vihreän siirtymän teollisuusaluetta. Hy2gen Nordic AS suunnittelee rakentavansa Vihreäsaareen vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotantolaitoksen. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi yritykselle suunnitteluvarauksen alueelle marraskuussa 2025.
Nordic Hydrogen Week käynnistyy – kaupallisen mittaluokan vetypaneeli ensi kertaa esillä10.2.2026 08:25:58 EET | Tiedote
Nordic Hydrogen Week käynnistyy tänään Oulussa, tuoden kaupunkiin vetytalouden keskeiset toimijat, teknologioiden kehittäjät ja käyttäjät 25 maasta. Kolmipäiväisen tapahtuman aikana esitellään ratkaisuja erityisesti terästeollisuuden sekä lento- ja meriliikenteen päästövähennyksiin. Tapahtumassa julkistetaan myös suomalaisen Zun-H -yhtiön kehittämä kaupallisen mittakaavan vetypaneeli, joka vie aurinkovedyn tuotantoa kohti skaalautuvaa teollista käyttöä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme