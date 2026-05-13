Rinkeliruhtinas Sami Haaran yritys 80 vuotta: ”Jos en olisi raitistunut, tehdas olisi konkurssissa ja minä kuollut”
13.5.2026 07:00:00 EEST | Keski Company Oy | Tiedote
Rinkeleitä syödään nyt Suomessa enemmän kuin koskaan. Suonenjoella sijaitsevalta Keskin rinkelitehtaalta lähtee tänäkin vuonna 32 miljoonaa rinkeliä suomalaisten suihin.
Tosi-televisiostakin tutun Rinkeliruhtinaan johtaman, Suomen ainoan rinkelitehtaan historiaan mahtuu poikkeuksellisia käänteitä suomalaisen elintarviketeollisuuden pyörteissä.
Sami Haarasta, 50, tuli rinkelitehtaan omistaja vain 23-vuotiaana, kun hänen molemmat vanhempansa kuolivat lyhyen ajan sisällä.
Kohtalo puuttui peliin raskaalla kädellä, eikä yrittäjän polku ole ollut helppo.
Viimeisimpiin koettelemuksiin kuului konkurssiuhka ja velkasaneeraus, joista yritys kuitenkin selviytyi – vieläpä etuajassa.
Tulevaisuuden uskosta kertovat myös uudet ilmanvaihto- ja jäähdytysinvestoinnit, jotka Suonenjoen kaupunki on tehnyt omistamalleen kiinteistölle, jossa Keski on toiminut vuodesta 2004 lähtien.
-Remontti mahdollistaa tuotannon kasvattamisen ja markkinan laajentumisen, Haara kertoo tyytyväisenä.
Yrityksen liikevaihto on noin neljä miljoonaa euroa ja se työllistää 15 henkilöä.
Päihdehoidosta uusi alku
Kovat paineet rinkelitehtaan vetäjänä ajoivat Haaran 2000-luvulla sellaiseen alkoholin ja huumeiden täyttämään päihdekierteeseen, josta hän ei enää omin voimin selvinnyt.
Hän hakeutui useaksi kuukaudeksi Myllyhoitoon vuonna 2008.
-Siellä ihminen avattiin ja kasattiin uudelleen, identiteettiä myöten. Vaikeinta oli kohdata itsensä, koska olin juossut todellisuutta pakoon päihteiden voimalla. Oma poikani oli syntynyt aiemmin, joten motivaationi uuteen elämään oli kova. Pari kertaa olen repsahtanut, mutta kun elämässä perusasiat ovat hyvin, repsahtamisen riski vähenee, vertaistukiryhmässä säännöllisesti käyvä Haara pohdiskelee ja jatkaa:
-Jos en olisi raitistunut, tehdas olisi varmasti mennyt konkurssiin ja minulta olisi lähtenyt henki.
Myynnin kasvu jopa 30 %
Rinkelin maine on monipiippuinen juttu: osa ihmisistä pitää sitä vanhempien mummojen ja pappojen kahviherkkuna, mutta toisaalta myös lasten tiedetään pitävän niistä.
Keski on satsannut erottuvaan ja näkyvään markkinointiin vuosikymmenten ajan: ”Miltä näyttää sinun rinkelisi” -kampanja herätti aikoinaan laajaa huomiota.
-Nykyään rinkeli on koko perheen herkku. Se on niin monikäyttöinen, että jokainen löytää sille oman käyttötapansa. Meillä on erimakuisia klassisia rinkeleitä sekä uudempana tuotteena Samin sämpylärinkeli, Haara sanoo.
Rinkeleiden uusi suosio näkyy myös myynnissä: tehtaan myynti on kasvanut klassisten rinkeleiden osalta viimeisen vuoden ajalta peräti 30 prosenttia.
-Oman rinkeliurani tärkein asia on ollut tuoda rinkeliä tunnetuksi ja pitää sen laatu tasaisena.
Uusia tuotteita on tulossa kauppoihin tämän vuoden aikana.
Tosi-tv teki yrittäjästä tunnetun - häät tulossa
Valtakunnallista julkisuutta Haara sai tämän vuoden alussa, kun televisiossa TV5:llä alkoi pyöriä Rinkeliruhtinas-sarja. Ohjelmassa esiintyivät myös Haaran kihlattu, kauneusalan yrittäjä Charlotte Fellman ja heidän lapsensa, 4-vuotias Prince.
Pariskunta suunnittelee parhaillaan häitä, jotka pidetään parin-kolmen vuoden sisällä.
Palautetta tv-ohjelmasta Haara on saanut tehdessään konsulenttipäiviä isoissa marketeissa.
-Ihmiset ovat arvostaneet avoimuutta ja sitä, että vaikeistakin asioista voi puhua myös huumorin kautta. Maailmantilanne on epävarma. Rinkeli tuo turvaa, eikä se petä. Rinkeli on mielenterveellinen tuote, Haara aprikoi.
Sami Haara
0407527246
sami.haara@keski.com
keski.com
Keskin historia: Menestystä ja tragedioita
Aili ja Hannes Haara, Samin isovanhemmat, perustivat Pieksämäen Keski -nimisen yrityksen 10. toukokuuta 1946. Pula-aika kaikkine puutteineen oli mitä haastavinta aikaa aloittaa leipomo- ja konditoriatoiminta. Kortilla olivat niin raaka-aineet kuin koneetkin. Mutta Aili ja Hannes olivat päättäneet onnistua.
Nimellä Keski on hyvin looginen syntyhistoria. Leipomo aloitti toimintansa konkreettisesti ja ylpeästi keskellä Pieksämäen keskustaa.
Vuonna 1948 avattiin myös 50-paikkainen ravintola ruoka- ja anniskeluoikeuksineen. Saman vuoden syksynä avattiin vielä valmisvaatemyymälä, erillinen lastenosasto sekä sekatavara-, maito-, leipä- ja lihaosasto. Silti Keskin ylpeys oli aina korkealuokkainen konditoriaosasto. Voidaankin sanoa, että Keskin liikerakennus oli tuolloin pieni tavaratalo.
Keski näkyi ja kuului Pieksämäen katukuvassa. Suomen kuuluisimpien mannekiinien tähdittämät muotiesitykset vuosittain lokakuun alussa keräsivät sankan yleisöjoukon Keskin näyteikkunoiden eteen.
Kesäkuussa 1992 yrittäjä Aili Haara kuoli johdettuaan yritystä yli kaksi vuosikymmentä Hanneksen kuoleman jälkeen. Ailin kuoleman jälkeen vastuu yrityksestä siirtyi hänen lapsilleen, Heikille ja Katariinalle.
Haaran suku ja Keski kohtasivat jälleen traagisia vaiheita 2000-luvun vaihteessa. Katariinan mies Farog kuoli sydänkohtaukseen, ja vain neljä kuukautta tästä, Katariina itse menehtyi vaikean sairauden uuvuttamana. Vastuu yrityksestä siirtyi heidän pojalleen, vain 23-vuotiaalle Sami Haaralle.
