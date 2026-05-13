Rinkeliruhtinas Sami Haaran yritys 80 vuotta: ”Jos en olisi raitistunut, tehdas olisi konkurssissa ja minä kuollut”

Sami Haarasta, 50, tuli rinkelitehtaan omistaja vain 23-vuotiaana, kun hänen molemmat vanhempansa kuolivat lyhyen ajan sisällä.

Kohtalo puuttui peliin raskaalla kädellä, eikä yrittäjän polku ole ollut helppo.

Viimeisimpiin koettelemuksiin kuului konkurssiuhka ja velkasaneeraus, joista yritys kuitenkin selviytyi – vieläpä etuajassa.

Tulevaisuuden uskosta kertovat myös uudet ilmanvaihto- ja jäähdytysinvestoinnit, jotka Suonenjoen kaupunki on tehnyt omistamalleen kiinteistölle, jossa Keski on toiminut vuodesta 2004 lähtien.

-Remontti mahdollistaa tuotannon kasvattamisen ja markkinan laajentumisen, Haara kertoo tyytyväisenä.

Yrityksen liikevaihto on noin neljä miljoonaa euroa ja se työllistää 15 henkilöä.

Päihdehoidosta uusi alku

Kovat paineet rinkelitehtaan vetäjänä ajoivat Haaran 2000-luvulla sellaiseen alkoholin ja huumeiden täyttämään päihdekierteeseen, josta hän ei enää omin voimin selvinnyt.

Hän hakeutui useaksi kuukaudeksi Myllyhoitoon vuonna 2008.

-Siellä ihminen avattiin ja kasattiin uudelleen, identiteettiä myöten. Vaikeinta oli kohdata itsensä, koska olin juossut todellisuutta pakoon päihteiden voimalla. Oma poikani oli syntynyt aiemmin, joten motivaationi uuteen elämään oli kova. Pari kertaa olen repsahtanut, mutta kun elämässä perusasiat ovat hyvin, repsahtamisen riski vähenee, vertaistukiryhmässä säännöllisesti käyvä Haara pohdiskelee ja jatkaa:

-Jos en olisi raitistunut, tehdas olisi varmasti mennyt konkurssiin ja minulta olisi lähtenyt henki.

Myynnin kasvu jopa 30 %

Rinkelin maine on monipiippuinen juttu: osa ihmisistä pitää sitä vanhempien mummojen ja pappojen kahviherkkuna, mutta toisaalta myös lasten tiedetään pitävän niistä.

Keski on satsannut erottuvaan ja näkyvään markkinointiin vuosikymmenten ajan: ”Miltä näyttää sinun rinkelisi” -kampanja herätti aikoinaan laajaa huomiota.

-Nykyään rinkeli on koko perheen herkku. Se on niin monikäyttöinen, että jokainen löytää sille oman käyttötapansa. Meillä on erimakuisia klassisia rinkeleitä sekä uudempana tuotteena Samin sämpylärinkeli, Haara sanoo.

Rinkeleiden uusi suosio näkyy myös myynnissä: tehtaan myynti on kasvanut klassisten rinkeleiden osalta viimeisen vuoden ajalta peräti 30 prosenttia.

-Oman rinkeliurani tärkein asia on ollut tuoda rinkeliä tunnetuksi ja pitää sen laatu tasaisena.

Uusia tuotteita on tulossa kauppoihin tämän vuoden aikana.

Tosi-tv teki yrittäjästä tunnetun - häät tulossa

Valtakunnallista julkisuutta Haara sai tämän vuoden alussa, kun televisiossa TV5:llä alkoi pyöriä Rinkeliruhtinas-sarja. Ohjelmassa esiintyivät myös Haaran kihlattu, kauneusalan yrittäjä Charlotte Fellman ja heidän lapsensa, 4-vuotias Prince.

Pariskunta suunnittelee parhaillaan häitä, jotka pidetään parin-kolmen vuoden sisällä.

Palautetta tv-ohjelmasta Haara on saanut tehdessään konsulenttipäiviä isoissa marketeissa.

-Ihmiset ovat arvostaneet avoimuutta ja sitä, että vaikeistakin asioista voi puhua myös huumorin kautta. Maailmantilanne on epävarma. Rinkeli tuo turvaa, eikä se petä. Rinkeli on mielenterveellinen tuote, Haara aprikoi.



