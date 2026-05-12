SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta

Arvoisa puhemies,

Suomen tilanne on nyt tämä: Euroopan korkein työttömyys ja heikoin työllisyyskehitys, kehittyneiden maiden heikoin talouskasvu, valtion velkaantuminen ennätystahtia, valtion talouden alijäämä yli 4 prosenttia, ennätysmäärä yritysten konkursseja, rakennusala romahdutettu, työmarkkinoiden toimintaa sotkettu yksipuolisesti, lapsiperheköyhyys kasvaa kymmenillä tuhansilla.

Arvoisa puhemies,



Kesäkuussa 2023 hallituspuolueet asettivat itselleen hallitusohjelmassaan tavoitteita taloudesta ja työllisyydestä:

”Hallituksen tärkein talouspoliittinen tavoite on saada aikaan kestävää kasvua. Hallitus kuroo umpeen kuilua julkisen talouden tulojen ja menojen välillä sekä kääntää Suomen velkaantumisen laskuun”.



”Hallitus toteuttaa uudistuksia työllisyyden nostamiseksi vähintään 100 000 työllisellä. Työllisyyden kasvulla tavoitellaan julkisen talouden vahvistumista yli 2 miljardilla eurolla”.

Kolme vuotta myöhemmin Orpo-Purran hallitus on tilanteessa, jossa valtion velkaantuminen on ennätysmäisen hurjaa, alijäämätavoite ei toteudu, talouskasvu on ollut nollan pinnassa ja uusien työllisten sijaan on aiheutettu 100 000 uutta työtöntä lisää.

Hallitus on myös toistuvasti puhunut 10 miljardin euron sopeutustoimistaan. Vuoden 2025 VTV:n finanssipolitiikan raportissa ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnössä todennettavien sopeutuksien määrä on kuitenkin vain 3,5 miljardia euroa.

Orpo-Purran hallitus on täysin epäonnistunut itse asettamissaan tavoitteissa.

Arvoisa puhemies,



Tämän hallituksen kaudella työttömyys on noussut 1990-luvun alun lamavuosien lukemiin. Olemme työttömyyskriisissä. Jokainen kuukausi on ollut huonompi kuin vuotta aiemmin vastaava kuukausi koko hallituskauden ajan. Viimeisimmän KEHA-keskuksen tilaston mukaan työttömiä työnhakijoita on yli 340 000. Heistä pitkäaikaistyöttömiä on 140 000. Hallituksen aloituksesta heidän määränsä on lisääntynyt yli 50 000. Alle 30-vuotiaita nuoria on työttöminä 80 000.



Työllisten määrä on laskenut teidän hallituksenne kaudella yli 60 000:lla. Työllisyysaste on tällä hetkellä 2,5 prosenttiyksikköä alempana kuin aloittaessanne. Hallitus ei tule pääsemään kautensa aikana asettamaansa 100 000 työllisyystavoitteeseen.

Orpo-Purran hallitukselta on puuttunut aktiivinen työllisyyspolitiikka. Panostuksia työllisyyden hoitoon ja palveluihin ei ole tehty. Työttömyyden on annettu vain pahentua. Työllisyystoimina on käytetty pääosin sosiaaliturvaleikkauksia.

Arvoisa puhemies,



Tulemme tarvitsemaan enemmän osaamista tulevassa tekoälyn muuttamassa työelämässä. Osaamisen vahvistaminen ja tuottavuuden kasvun hakeminen pitäisivät olla kaikilla työlistan kärjessä. Tarvitsemme panostuksia työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen ja työttömyyden aikaiseen kouluttautumiseen.



SDP:n on esittänyt tähän aneemiseen taloustilanteeseen mm. keinopaketin tuottavuuden vauhdittamiseksi, paketin ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen kehittämiseksi. Olemme esittäneet työttömyysturvan suojaosan palauttamista työllistämiskynnyksen madaltamiseksi. Jokainen vaihtoehtobudjetti 3 vuoden aikana on ollut tasapainoisempi ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempi kuin istuvalla hallituksella. SDP on esittänyt toista sataa yksittäistä keinoa talouden kohentamiseksi. Onneksi olette nyt vihdoin viimein tarttuneet osaan niistä kehysriihessä.



Panostuksia vihreään siirtymään, puhtaaseen energiaan ja kasvuyrityksiin on lisättävä. Tarvitsemme myös työmarkkinoiden yhteistyön palauttamista.

Arvoisa puhemies,



Nyt on käsittelyssä todellakin aiheellinen välikysymys. Hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka on täysin epäonnistunut. Velkajarrua ei ole todellakaan käytetty tällä hallituskaudella.

Hallituksen toimet ovat vieneet kuluttajien luottamuksen. Ei ihme, että ihmiset ovat epävarmoja tulevaisuudestaan. Tarvitsemme suunnanmuutoksen.