Unity Living jatkaa Domus Academican tarinaa – Domma pysyy opiskelijoiden kotina

Vuosina 1952 ja 1968 valmistuneen, Suomen vanhimman opiskelija-asuntolan pitkä ja monivaiheinen historia hakee vertaistaan. Sen tiloissa on toiminut vuosien varrella opiskelija-asuntolan lisäksi myös mm. opiskelijakirjasto, yliopiston luento- ja lukusaleja sekä hostelli. Unity Livingin tavoitteena on tehdä Dommasta entistä kiinnostavampi nykyisille ja tuleville opiskelijoille panostamalla erityisesti yhteisiin tiloihin ja yhteisöllisyyteen. Unity Living valmistelee parhaillaan remonttia ja tiedottaa asukkaita mahdollisista vaikutuksista.

”Tämä yrityskauppa on Unity Livingille erittäin tärkeä askel, sillä Helsinki on yksi Pohjoismaiden tärkeimmistä opiskelijakaupungeista. Odotamme innolla, että pääsemme kehittämään Domus Academicaa ja tarjoamaan entistä kiinnostavampaa opiskelija-asumista.” sanoo Armon Bar-Tur, Unity Livingin toimitusjohtaja.

"Domus Academica on upealla paikalla sijaitseva Helsingin maamerkki, jolla on pitkä historia, vahva identiteetti ja suuri merkitys tuhansille opiskelijoille. Domma rakennettiin alun perin lievittämään opiskelijoiden asuntopulaa, ja tämä tehtävä tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa." kertoo Sini Pankka, Unity Livingin kaupallinen johtaja.

”Olemme tyytyväisiä, että löysimme kohteelle ostajan, jonka tarkoituksena on säilyttää talot opiskelija-asuntokäytössä. Nyt toteutuva kauppa vie myös päätökseen HYYn kiinteistötalouden velkatilanteen kokonaisjärjestelyn”, kertoo Ylvan toimitusjohtaja Mika Perkiö.

Ylvan neuvonantajana myyntiprosessissa toimi Newsec. Unity Livingin neuvonantajana toimi Fokus Nordic. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahinta ei ole julkinen.