ABB investoi sähköverkon infrastruktuuriratkaisujen toimituskapasiteettiin ja tarjontaan Suomessa
12.5.2026 12:13:19 EEST | ABB Oy | Tiedote
- ABB kasvattaa sähköverkon suojaus- ja ohjauslaitteiden tuotantokapasiteettia Suomessa ja investoi toiminnan laajentamiseen ja toimitilojen uudistamiseen.
- Investointi on osa ABB-yhtymän 200 miljoonan US dollarin panostusta Euroopassa, ja se kattaa Suomen lisäksi investoinnit Bulgariassa, Italiassa, Norjassa, Puolassa ja Saksassa.
- Panostus lisää tuotteiden saatavuutta ja lyhentää toimitusaikoja asiakkaille Suomessa ja globaalisti.
ABB panostaa sähköverkon suojaus- ja ohjauslaitteiden tuotantokapasiteettiin Suomessa seuraavan kolmen vuoden aikana ja investoi toiminnan laajentamiseen ja toimitilojen uudistamiseen Strömberg Parkin kampuksella Vaasassa. Panostus lisää ABB:n kyvykkyyttä palvella asiakkaita seuraavan sukupolven sähkönjakeluratkaisujen toimittamisessa ja tarjota niille ratkaisuja sähköverkkoinfrastruktuuriin liittyvissä modernisointihankkeissa.
Suomen investointi on osa ABB-yhtymän julkaisemaa 200 miljoonan US dollarin investointiohjelmaa, joka kattaa investointeja useissa Euroopan maissa. Ohjelma lisää konsernin tuotantokapasiteettia keskijännitekojeistojen ja sähköverkon automaatioratkaisuissa. Näin voidaan yhä paremmin palvella energiayhtiöitä ja teollisuutta niiden sähkönjakeluverkkojen infrastruktuuriin liittyvissä kehityshankkeissa.
International Energy Agency IEA:n ennusteiden mukaan sähkön osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvaa nykyisestä noin 20 prosentista lähes 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä lisää merkittävästi tarvetta kasvattaa ja modernisoida sähköverkon kapasiteettia.
Investointiohjelman tavoitteena on tukea ABB:n asiakkaita niiden vastatessa kysynnän kasvuun. Ohjelma kattaa Suomen lisäksi tuotantolaitokset Bulgariassa, Italiassa, Norjassa, Puolassa ja Saksassa, ja se kasvattaa ABB:n kokonaiskapasiteettia keskijännitejärjestelmissä ja sähköverkon automaatioratkaisuissa.
“Kysyntää ohjaavat suuret rakenteelliset muutokset, kuten uusiutuvien energialähteiden integrointi osaksi sähköjärjestelmää, datakeskusten merkittävä lisääntyminen ja siirtyminen kohti kestävää kehitystä edistäviin teknologioihin. Investointi uuteen toimitilaamme Strömberg Parkissa lisää kapasiteettia, parantaa ratkaisujen saatavuutta ja lyhentää toimitusaikoja asiakkaillemme Euroopassa ja muualla maailmassa. Uudet tilat tarjoavat puitteet entistä tehokkaammalle tuotekehitys- ja tutkimustoiminnalle, ja tulemme lisäämään T&K-investointeja. Näin voimme tukea asiakkaitamme alati muuttuvassa energiamaisemassa”, sanoo Distribution Solutions -liiketoimintayksikön johtaja Antti Hakala-Ranta.
”Vaasan investointi lisää tuotantolinjojen määrää ja tukee automatisoidun laadunhallinnan kehittymistä. Kysynnän kasvu ja investointi tuovat myös uusia työpaikkoja alueelle. Modernit tuotanto- ja toimistotilat, jossa työntekijät viihtyvät ja työskentely on sujuvaa, auttavat meitä vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ja palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin,” jatkaa Antti Hakala-Ranta.
ABB-yhtymä on viime vuosina investoinut toimintaansa vahvistaakseen paikallista valmistusta ja innovaatioita sekä tukeakseen asiakkaita, jotka rakentavat kestävämpiä, tehokkaampia ja luotettavampia sähköjärjestelmiä.
ABB ilmoitti 5. toukokuuta 2026 Suomessa päätoimipaikkaa pitävän ja Pohjois-Euroopassa toimivan verkostoautomaatioasiantuntija Netcontrolin yrityskaupan toteutumisesta. Yhdessä Netcontrolin kanssa ABB kykenee entistäkin paremmin tukemaan asiakkaita verkkoautomaatioratkaisuissa, jotka vahvistavat sähköverkkojen vakautta, tarjoavat mahdollisuuden reagoida joustavasti muutoksiin ja parantavat häiriöiden hallintaa.
ABB on sähköistämisen ja automaation globaali teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Yhdistämällä suunnittelun ja digitalisoinnin asiantuntemuksensa ABB auttaa teollisuuden eri toimialoja toimimaan korkealla suorituskyvyllä lisäten samalla niiden toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja kestävyyttä, jolloin ne menestyvät paremmin. ABB:llä tämä tiivistyy ajatukseen "Engineered to Outrun". Yhtiöllä on yli 140 vuoden historia ja noin 110 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. ABB:n osakkeet on listattu SIX Swiss Exchangen (ABBN) ja Nasdaq Tukholman (ABB) pörsseissä. www.abb.com
Yhteyshenkilöt
Antti Hakala-Ranta, Distribution Solutions -liiketoimintayksikön johtaja
Puh. +358 50 334 2389
ABB saattanut päätökseen Netcontrolin yritysoston; verkkoautomaatioratkaisujen tarjonta energiayhtiöille laajenee5.5.2026 10:48:09 EEST | Tiedote
ABB on saattanut päätökseen Netcontrolin yrityskaupan. Pohjoiseurooppalaisesta verkostoautomaatioasiantuntijasta Netcontrolista tulee osa ABB:n Distribution Solutions -divisioonaa.
ABB vahvistaa sähköverkon automaatiotarjontaansa ja ostaa Netcontrolin18.12.2025 13:45:56 EET | Tiedote
Yritysosto kasvattaa verkkoautomaatioratkaisujen tarjontaa sähköyhtiöille, joilla on lisääntyvä tarve digitalisoida sähköverkko. Yrityksen tuoteportfolio kattaa edistyneet verkkoautomaatioratkaisut sähköverkkojen hallintaan. Netcontrolin vahva verkkoautomaatioratkaisujen tarjonta yhdistettynä ABB:n portfolioon ja globaaliin ulottuvuuteen tuo kasvumahdollisuuksia Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä.
Sailamarja Kähkönen nimitetty Suomen ABB:n Country Holding Officeriksi ja ABB Oy:n toimitusjohtajaksi 1.9.2025 alkaen1.9.2025 09:39:13 EEST | Tiedote
Suomen ABB:n Country Holding Officeriksi ja ABB Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM Sailamarja Kähkönen. Hän aloittaa tehtävässään 1. syyskuuta 2025. Kähkösellä on lähes 25 vuoden kansainvälinen kokemus ABB:llä johtamisen ja taloushallinnon johtotehtävistä eri maissa kuten Suomessa, Sveitsissä, Irlannissa, Egyptissä ja Arabiemiirikunnissa. Hänen asiantuntemuksensa ulottuu ABB:n kaikille liiketoiminta-alueille. Ennen nimitystään Country Holding Officerin tehtävään Kähkönen toimi ABB:n globaalin Marine & Ports -divisioonan talousjohtajana, missä hänen syvällinen osaamisensa liiketoiminnan taloudellisista vaatimuksista ja markkinatilanteista yhdistettynä talousjohtamiseen on tukenut divisioonan kasvustrategiaa. Country Holding Officerina Sailamarja Kähkönen vastaa Suomen ABB:n maaholding-organisaation toiminnasta, ja hän valvoo ja varmistaa Suomen sääntely- ja hallintovaatimusten noudattamisen yhtiössä. Hän tekee tiivistä yhteistyötä Suomen ABB:n eri paikallisdivisioonien kanssa edis
