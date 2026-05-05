ABB investoi sähköverkon infrastruktuuriratkaisujen toimituskapasiteettiin ja tarjontaan Suomessa

ABB panostaa sähköverkon suojaus- ja ohjauslaitteiden tuotantokapasiteettiin Suomessa seuraavan kolmen vuoden aikana ja investoi toiminnan laajentamiseen ja toimitilojen uudistamiseen Strömberg Parkin kampuksella Vaasassa. Panostus lisää ABB:n kyvykkyyttä palvella asiakkaita seuraavan sukupolven sähkönjakeluratkaisujen toimittamisessa ja tarjota niille ratkaisuja sähköverkkoinfrastruktuuriin liittyvissä modernisointihankkeissa.

Suomen investointi on osa ABB-yhtymän julkaisemaa 200 miljoonan US dollarin investointiohjelmaa, joka kattaa investointeja useissa Euroopan maissa. Ohjelma lisää konsernin tuotantokapasiteettia keskijännitekojeistojen ja sähköverkon automaatioratkaisuissa. Näin voidaan yhä paremmin palvella energiayhtiöitä ja teollisuutta niiden sähkönjakeluverkkojen infrastruktuuriin liittyvissä kehityshankkeissa.

International Energy Agency IEA:n ennusteiden mukaan sähkön osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvaa nykyisestä noin 20 prosentista lähes 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä lisää merkittävästi tarvetta kasvattaa ja modernisoida sähköverkon kapasiteettia.

Investointiohjelman tavoitteena on tukea ABB:n asiakkaita niiden vastatessa kysynnän kasvuun. Ohjelma kattaa Suomen lisäksi tuotantolaitokset Bulgariassa, Italiassa, Norjassa, Puolassa ja Saksassa, ja se kasvattaa ABB:n kokonaiskapasiteettia keskijännitejärjestelmissä ja sähköverkon automaatioratkaisuissa.

“Kysyntää ohjaavat suuret rakenteelliset muutokset, kuten uusiutuvien energialähteiden integrointi osaksi sähköjärjestelmää, datakeskusten merkittävä lisääntyminen ja siirtyminen kohti kestävää kehitystä edistäviin teknologioihin. Investointi uuteen toimitilaamme Strömberg Parkissa lisää kapasiteettia, parantaa ratkaisujen saatavuutta ja lyhentää toimitusaikoja asiakkaillemme Euroopassa ja muualla maailmassa. Uudet tilat tarjoavat puitteet entistä tehokkaammalle tuotekehitys- ja tutkimustoiminnalle, ja tulemme lisäämään T&K-investointeja. Näin voimme tukea asiakkaitamme alati muuttuvassa energiamaisemassa”, sanoo Distribution Solutions -liiketoimintayksikön johtaja Antti Hakala-Ranta.

”Vaasan investointi lisää tuotantolinjojen määrää ja tukee automatisoidun laadunhallinnan kehittymistä. Kysynnän kasvu ja investointi tuovat myös uusia työpaikkoja alueelle. Modernit tuotanto- ja toimistotilat, jossa työntekijät viihtyvät ja työskentely on sujuvaa, auttavat meitä vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ja palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin,” jatkaa Antti Hakala-Ranta.

ABB-yhtymä on viime vuosina investoinut toimintaansa vahvistaakseen paikallista valmistusta ja innovaatioita sekä tukeakseen asiakkaita, jotka rakentavat kestävämpiä, tehokkaampia ja luotettavampia sähköjärjestelmiä.

ABB ilmoitti 5. toukokuuta 2026 Suomessa päätoimipaikkaa pitävän ja Pohjois-Euroopassa toimivan verkostoautomaatioasiantuntija Netcontrolin yrityskaupan toteutumisesta. Yhdessä Netcontrolin kanssa ABB kykenee entistäkin paremmin tukemaan asiakkaita verkkoautomaatioratkaisuissa, jotka vahvistavat sähköverkkojen vakautta, tarjoavat mahdollisuuden reagoida joustavasti muutoksiin ja parantavat häiriöiden hallintaa.

