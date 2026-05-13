Kesän Farmari kiinnostaa yrityksiä

Farmari-maatalousnäyttely avaa porttinsa runsaan kuukauden päästä. Tapahtuman näytteilleasettajamyynti on loppusuoralla.

"Farmarin paikkamyynti on ollut hyvin vilkasta aina sen aukeamista lähtien. Nyt mukana on jo lähes 350 näytteilleasettajaa. Konekenttä on kiinnostanut erityisesti ja saamme Farmarissa nauttia runsaasa kattauksesta koneita ja laitteita", kertoo näyttelypäällikkö Kirsi Ylitalo.

Maatalousrakentamisen piristyminen näkyy myös näytteilleasettajalistassa. Mukana on myös maatalouspuolen investointeihin ja kotieläintuotantoon liittyviä yrityksiä sekä runsaasti palvelualan toimijoita. Farmarissa on myös vapaa-aikaan liittyviä osastoja, muun muassa kädentaidot ja kotimainen ruoka näkyvät vahvasti tapahtumassa.

"Farmaria odotetaan Kalajokilaaksossa jo kovasti, onhan Farmari nyt ensimmäistä kertaa Kalajoella. Se näkyy myös lipunmyynnissä, joka käy vilkkaana", kertoo Kirsi Ylitalo.

Farmari-maatalousnäyttely järjestetään kahden vuoden välein ympäri Suomea. Kesällä 2026 tapahtuma on Kalajoella 25.-27.6.2026, farmari.net