Prisma Iisalmi uudistui – ”hienoa päästä juhlistamaan uudistettua ja upeaa Prismaa yhdessä asiakkaidemme kanssa”

Prisma Iisalmi on uudistunut laajasti, ja uudistettu myymälä avautuu asiakkaille keskiviikkona 13. toukokuuta. Uudistustyössä on panostettu asiakaspalveluun, valikoimiin sekä energiatehokkuuteen ja kiinteistön tekniikkaan.



Uudistus perustuu pitkälti asiakaspalautteeseen ja ostokäyttäytymisen analysointiin. Päivittäistavaraosaston valikoimaa ja tilaa on kasvatettu, kun taas käyttötavaraosastoa on tiivistetty. Myymäläkalusteet, kylmiöt ja hyllyt on uusittu kokonaan, ja ruokatori on saanut uudistetut tilat sekä uuden keittiön.



– Olemme kehittäneet myymälää asiakkaidemme toiveiden pohjalta. Valikoima on laajentunut ja palvelut sujuvoituneet. Upeaa päästä juhlistamaan uutta ja upeaa Prismaa yhdessä asiakkaiden kanssa, kertoo Prismajohtaja Sanna Isrikki.



Myymälän asiointia on helpotettu muun muassa lisäämällä toinen pikakassa-alue ja siirtämällä info keskeisemmälle paikalle. Kauneuden osasto on uudistettu kokonaan ja myymälään on lisätty asiakkaiden toivoma salaattibaari. Lähituottajien tuotteiden esillepanoon on myös panostettu.



Prisman uudistuksessa on otettu huomioon myös verkkokaupan kasvanut käyttö. Arkea sujuvoittamaan Prismaan on lisätty S-kaupat-noutolokerikkojen määrää. Jatkossa myös Prisma.fi -verkkokaupan valikoima on helposti saavutettavissa, kun paketit saa tilattua veloituksessa noutolokeroon.

– Verkkokaupan kasvu on ollut voimakasta, ja olemme kehittäneet palveluja vastaamaan tätä kysyntää. Syksyllä toteutamme vielä piharemontin, jonka yhteydessä saamme uuden lastauslaiturin, joka helpottaa merkittävästi suurempien tilausten noutamista, Isrikki sanoo.

Uudistuksessa myymälään on luotu myös viihtyisä oleskelu- ja kohtaamisalue, jossa asiakkaat voivat esimerkiksi nauttia ruokatorin tarjoiluista.



Teknisesti uudistus on ollut mittava. Noin 15 vuotta vanha kylmäjärjestelmä on korvattu uudella hiilidioksidia kylmäaineena hyödyntävällä järjestelmällä, joka on aiempaa energiatehokkaampi. Samalla on kehitetty kylmäjärjestelmän tuottaman hukkalämmön hyödyntämistä.



– Tavoitteena oli parantaa energiatehokkuutta ja sisäolosuhteita sekä varmistaa kiinteistön pitkä elinkaari. Uudessa ratkaisussa kylmäjärjestelmän tuottamaa lämpöä hyödynnetään entistä tehokkaammin myös kesäaikana, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän ylläpitopäällikkö Timo Paldanius.



Ylimääräinen lämpö voidaan siirtää kaukolämpöverkkoon, mikä vähentää energiankulutusta laajemmin. Kohteessa pilotoidaan myös kaukolämmön kysyntäjoustoa, jonka tavoitteena on tasata kulutushuippuja ja tehostaa energian käyttöä.



Lisäksi kiinteistössä on tehty useita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, kuten lämmöntalteenoton laajentaminen, ilmanvaihdon optimointi ja valaistuksen uudistaminen led-tekniikkaan. Samalla on uusittu keskeisiä teknisiä järjestelmiä, kuten automaatio-, sähkö- ja turvallisuusjärjestelmiä.



Uudistuksessa on kiinnitetty huomiota myös sisäolosuhteisiin. Aiemmin koettuja haasteita vetoisuuden, lämpötilojen ja valaistuksen osalta on korjattu suunnitteluratkaisuilla ja teknisillä parannuksilla.



Myymälään on tuotu myös uusia palveluja ja toimintoja, kuten kampaamo- ja parturipalvelut tarjoava Rimmaamo, Mobiilipiste sekä uusia vuokrattavia liiketiloja.



– Uudistettu Prisma tarjoaa asiakkaille entistä sujuvamman ja monipuolisemman asiointikokemuksen. Tavoitteena on, että asiointi on helppoa ja myymälässä viihdytään, Isrikki