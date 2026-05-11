SuPer: Yksityiselle terveyspalvelualalle on syntynyt sopimusratkaisu – palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen
12.5.2026 15:00:00 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote
Sote ry (SuPer, Tehy ja Erto) ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta. Uudessa työehtosopimuksessa palkankorotukset määräytyvät niin sanotun yleisen linjan mukaan. Sopimuskausi on 1.5.2026–30.4.2028.
– Saimme ostovoimaa vahvistavan ratkaisun, mikä on hyvä tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Jatkamme aktiivista työskentelyä alan palkkauksen, työolojen ja houkuttelevuuden parantamiseksi, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.
– Neuvottelut olivat vaikeat ja olemme tyytyväisiä, että ratkaisu saavutettiin neuvottelemalla. Pidän tärkeänä, että palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan siten, että se huomioi entistä paremmin työn vaativuuden tasapuolisesti eri ammattiryhmien osalta. Työehtosopimuksen selkeyttäminen ja työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin keskittyminen ovat myös esimerkkejä yhteisestä ymmärryksestä alan eteenpäin viemiseksi, SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens sanoo.
Terveyspalvelualan työehtosopimuksen palkkaratkaisu
Sopimuskausi on 1.5.2026–30.4.2028 eli 24 kuukautta.
Osapuolet tarkastelevat vuoden 2027 tammikuun aikana sopimuksen tavoitteiden toteutumista sekä arvioitavissa olevia talouden ja työllisyyden näkymiä. Osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa työehtosopimus päättymään 30.4.2027.
Palkankorotukset 2026
- 1.9.2026 yleis- ja taulukkokorotus 2,22 %
- 1.9.2026 ylimääräinen 0,7 % taulukkokorotus vaativuusryhmään 3 (muun muassa lähihoitajat)
- 1.12.2026 paikallinen erä 0,6 %
- 1.12.2026 kertaerä 183 euroa
Palkankorotukset 2027
- 1.8.2027 yleis- ja taulukkokorotus 2,0 %
- 1.8.2027 paikallinen erä 0,4 %
Kirjauksia tasa-arvon ja hyvinvoinnin kehittämiseksi
Kokonaisratkaisuun kuuluu myös parannuksia esimerkiksi hälytyskorvaukseen, erityistekijälisiin ja keikkailijoiden lomarahaan sekä ylitöiden muodostumiseen jaksotyössä.
Työntekijällä on myös jatkossa oikeus raskaus- ja/tai vanhempainvapaan palkkaan, jos hän jää perhevapaalle kesken opintovapaalaissa säädetyn opintovapaan samalla tavalla kuin hänellä olisi ollut työssä ollessaankin.
Neuvotteluosapuolet ovat sopineet kolmesta työryhmästä, jotka seuraavat ja arvioivat työhyvinvointia, toimialan palkkakehitystä ja palkkausjärjestelmän kilpailukykyä sekä työehtosopimuksen muutosten ja selkeytysten vaikutusta käytännön työelämään.
Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Neuvotteluosapuolia ovat Sote ry (SuPer, Tehy ja Erto) ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry.
Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä. Työehtosopimus määrittää siis kaikilla alan työpaikoilla noudatettavat vähimmäisehdot.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Päivi Inberg, SuPerin puheenjohtaja, puh. 040 705 9115
Pia Zaerens, SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö, puh. 050 385 8042
Linkit
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
SuPer: Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelutulos11.5.2026 11:30:00 EEST | Tiedote
SuPer osana Sote ry:tä sekä työnantajia edustava Hyvinvointiala Hali ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa. Sopimuksen hyväksyminen vaatii vielä kaikkien neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyn.
SuPerin Inberg: Henkilöstön vähimmäismitoitus ikääntyneiden palveluissa tulee nostaa tasolle 0,76.5.2026 12:35:14 EEST | Tiedote
SuPer vaatii ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen laissa määritellyn vähimmäishenkilöstömitoituksen korottamista tasolle 0,7, koska nykyinen 0,6 ei riitä turvaamaan inhimillistä hoitoa kaikkialla. Edellisellä hallituskaudella päätettiin nostaa vähimmäismitoitus vaiheittain tasolle 0,7, mutta nykyinen hallitus pyörsi päätöksen. – Vähimmäishenkilöstömitoituksen liian matala taso on aiheuttanut ikääntyneiden palveluissa suuria ongelmia. Vaikka todellisen henkilöstömäärän pitää perustua asiakkaiden hoitoisuudelle, osa työnantajista noudattaa vain vähimmäismitoitusta, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.
SuPerin Inberg: On tärkeää, että lähihoitaja pysyy jatkossakin nimikesuojattuna ammattihenkilönä5.5.2026 15:38:42 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltava ammattihenkilölainsäädännön uudistus jatkuu yli vaalikauden. SuPerille on uudistuksessa välttämätöntä, että asiakas- ja potilastyötä tekevien lähihoitajien ja perustason ensihoitajien rekisteröinti sekä nimikesuoja säilyvät. SuPer on vaikuttanut asiaan aktiivisesti koko valmistelun ajan.
SuPerin Inberg on tyytyväinen esitykseen ammattihenkilöiden kielitaidon vahvistamisesta29.4.2026 12:04:18 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriössä on ollut valmisteilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännön kokonaisuudistus. Nyt valmisteilla olevalla esityksellä halutaan muun muassa vahvistaa ammattihenkilöiden kielitaitoa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
SuPer ja La Carita -säätiö palkitsivat ikääntyneiden laadukkaasta hoitotyöstä Hoivakoti Rebekan ja Mainiokoti Katariinan27.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
SuPer on yhdessä La Carita -säätiön kanssa myöntänyt tämän vuoden tunnustuspalkinnot ikääntyneiden laadukkaasta hoitotyöstä Hoivakoti Rebekalle Savonlinnaan sekä Mainiokoti Katariinalle Kaarinaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme