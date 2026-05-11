SuPer: Yksityiselle terveyspalvelualalle on syntynyt sopimusratkaisu – palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen

– Saimme ostovoimaa vahvistavan ratkaisun, mikä on hyvä tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Jatkamme aktiivista työskentelyä alan palkkauksen, työolojen ja houkuttelevuuden parantamiseksi, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.

– Neuvottelut olivat vaikeat ja olemme tyytyväisiä, että ratkaisu saavutettiin neuvottelemalla. Pidän tärkeänä, että palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan siten, että se huomioi entistä paremmin työn vaativuuden tasapuolisesti eri ammattiryhmien osalta. Työehtosopimuksen selkeyttäminen ja työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin keskittyminen ovat myös esimerkkejä yhteisestä ymmärryksestä alan eteenpäin viemiseksi, SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens sanoo.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen palkkaratkaisu



Sopimuskausi on 1.5.2026–30.4.2028 eli 24 kuukautta.

Osapuolet tarkastelevat vuoden 2027 tammikuun aikana sopimuksen tavoitteiden toteutumista sekä arvioitavissa olevia talouden ja työllisyyden näkymiä. Osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa työehtosopimus päättymään 30.4.2027.

Palkankorotukset 2026

1.9.2026 yleis- ja taulukkokorotus 2,22 %

1.9.2026 ylimääräinen 0,7 % taulukkokorotus vaativuusryhmään 3 (muun muassa lähihoitajat)

1.12.2026 paikallinen erä 0,6 %

1.12.2026 kertaerä 183 euroa



Palkankorotukset 2027

1.8.2027 yleis- ja taulukkokorotus 2,0 %

1.8.2027 paikallinen erä 0,4 %



Kirjauksia tasa-arvon ja hyvinvoinnin kehittämiseksi



Kokonaisratkaisuun kuuluu myös parannuksia esimerkiksi hälytyskorvaukseen, erityistekijälisiin ja keikkailijoiden lomarahaan sekä ylitöiden muodostumiseen jaksotyössä.

Työntekijällä on myös jatkossa oikeus raskaus- ja/tai vanhempainvapaan palkkaan, jos hän jää perhevapaalle kesken opintovapaalaissa säädetyn opintovapaan samalla tavalla kuin hänellä olisi ollut työssä ollessaankin.

Neuvotteluosapuolet ovat sopineet kolmesta työryhmästä, jotka seuraavat ja arvioivat työhyvinvointia, toimialan palkkakehitystä ja palkkausjärjestelmän kilpailukykyä sekä työehtosopimuksen muutosten ja selkeytysten vaikutusta käytännön työelämään.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Neuvotteluosapuolia ovat Sote ry (SuPer, Tehy ja Erto) ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry.

Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä. Työehtosopimus määrittää siis kaikilla alan työpaikoilla noudatettavat vähimmäisehdot.