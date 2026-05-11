SuPer: Yksityiselle terveyspalvelualalle on syntynyt sopimusratkaisu – palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen

12.5.2026 15:00:00 EEST | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote

Sote ry (SuPer, Tehy ja Erto) ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta. Uudessa työehtosopimuksessa palkankorotukset määräytyvät niin sanotun yleisen linjan mukaan. Sopimuskausi on 1.5.2026–30.4.2028.

– Saimme ostovoimaa vahvistavan ratkaisun, mikä on hyvä tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Jatkamme aktiivista työskentelyä alan palkkauksen, työolojen ja houkuttelevuuden parantamiseksi, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.

– Neuvottelut olivat vaikeat ja olemme tyytyväisiä, että ratkaisu saavutettiin neuvottelemalla. Pidän tärkeänä, että palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan siten, että se huomioi entistä paremmin työn vaativuuden tasapuolisesti eri ammattiryhmien osalta. Työehtosopimuksen selkeyttäminen ja työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin keskittyminen ovat myös esimerkkejä yhteisestä ymmärryksestä alan eteenpäin viemiseksi, SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens sanoo.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen palkkaratkaisu


Sopimuskausi on 1.5.2026–30.4.2028 eli 24 kuukautta.

Osapuolet tarkastelevat vuoden 2027 tammikuun aikana sopimuksen tavoitteiden toteutumista sekä arvioitavissa olevia talouden ja työllisyyden näkymiä. Osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa työehtosopimus päättymään 30.4.2027.

Palkankorotukset 2026

  • 1.9.2026 yleis- ja taulukkokorotus 2,22 %
  • 1.9.2026 ylimääräinen 0,7 % taulukkokorotus vaativuusryhmään 3 (muun muassa lähihoitajat)
  • 1.12.2026 paikallinen erä 0,6 %
  • 1.12.2026 kertaerä 183 euroa


Palkankorotukset 2027 

  • 1.8.2027 yleis- ja taulukkokorotus 2,0 %
  • 1.8.2027 paikallinen erä 0,4 %


Kirjauksia tasa-arvon ja hyvinvoinnin kehittämiseksi


Kokonaisratkaisuun kuuluu myös parannuksia esimerkiksi hälytyskorvaukseen, erityistekijälisiin ja keikkailijoiden lomarahaan sekä ylitöiden muodostumiseen jaksotyössä.

Työntekijällä on myös jatkossa oikeus raskaus- ja/tai vanhempainvapaan palkkaan, jos hän jää perhevapaalle kesken opintovapaalaissa säädetyn opintovapaan samalla tavalla kuin hänellä olisi ollut työssä ollessaankin.

Neuvotteluosapuolet ovat sopineet kolmesta työryhmästä, jotka seuraavat ja arvioivat työhyvinvointia, toimialan palkkakehitystä ja palkkausjärjestelmän kilpailukykyä sekä työehtosopimuksen muutosten ja selkeytysten vaikutusta käytännön työelämään.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa. Neuvotteluosapuolia ovat Sote ry (SuPer, Tehy ja Erto) ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry.

Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä. Työehtosopimus määrittää siis kaikilla alan työpaikoilla noudatettavat vähimmäisehdot.

Päivi Inberg, SuPerin puheenjohtaja, puh. 040 705 9115
Pia Zaerens, SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö, puh. 050 385 8042

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

SuPerin Inberg: Henkilöstön vähimmäismitoitus ikääntyneiden palveluissa tulee nostaa tasolle 0,7

SuPer vaatii ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen laissa määritellyn vähimmäishenkilöstömitoituksen korottamista tasolle 0,7, koska nykyinen 0,6 ei riitä turvaamaan inhimillistä hoitoa kaikkialla. Edellisellä hallituskaudella päätettiin nostaa vähimmäismitoitus vaiheittain tasolle 0,7, mutta nykyinen hallitus pyörsi päätöksen. – Vähimmäishenkilöstömitoituksen liian matala taso on aiheuttanut ikääntyneiden palveluissa suuria ongelmia. Vaikka todellisen henkilöstömäärän pitää perustua asiakkaiden hoitoisuudelle, osa työnantajista noudattaa vain vähimmäismitoitusta, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.

