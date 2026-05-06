Ecovacsin GOAT A1600 LiDAR Pro -robottiruohonleikkuri ei tarvitse rajakaapeleita vaan navigoi LiDAR-teknologian avulla

Ecovacs on tuonut Suomen markkinoille uuden GOAT A1600 LiDAR Pro -robottiruohonleikkurin, joka yhdistää edistyneen LiDAR-navigoinnin, tekoälypohjaiseen esteentunnistukseen ilman tarvetta rajakaapeleille. Malli on suunniteltu erityisesti keskisuurille ja suurille pihoille, joissa tarvitaan tarkkaa, tehokasta ja itsenäistä nurmikon ylläpitoa. Uutuusmalli on otollinen esimerkiksi kesämökeillä, joissa on reilusti piha-alaa ja punkit merkittävänä riesana, jolloin nurmikon siistiminen on erityisen tarpeellista.

GOAT A1600 LiDAR Pro hyödyntää Ecovacsin omaa HoloScope 360 -järjestelmää, joka yhdistää pyörivän 360° LiDAR-anturin, 3D-ToF-sensoroinnin sekä tekoälykameran. Järjestelmä luo pihasta tarkan 3D-kartan ja mahdollistaa noin 2 cm:n paikannustarkkuuden myös haastavissa olosuhteissa, kuten varjoisilla pihoilla, joilla kasvaa paljon puita.

Uutuusmallissa on 32 V:n teho sekä kaksoisteräjärjestelmä, jotka mahdollistavat nurmikonleikkuun jopa 400 m² alueelta tunnissa. Leikkuukorkeus on säädettävissä sähköisesti 3–9 cm välillä, ja laite pystyy kartoittamaan jopa 1600 m² nurmialueen. GOAT A1600 LiDAR Pro pystyy työskentelemään myös haastavilla pihoilla, sillä se selviytyy 50 % (27°) rinteistä ja ylittää pieniä esteitä tehokkaasti.

Yksi mallin merkittävimmistä uudistuksista on TruEdge-reunatrimmeri, joka leikkaa nurmikon tarkasti myös erittäin läheltä reunoja, automaattisesti. Tämä vähentää merkittävästi tarvetta käsin tehtävälle viimeistelylle esimerkiksi aitojen, seinien ja reunakiveys kohdalla.

AIVI 3D -järjestelmä tunnistaa yli 200 erilaista estettä, kuten puutarhakalusteet, lelut ja eläimet, ja väistää ne automaattisesti. Tämä parantaa turvallisuutta ja vähentää keskeytyksiä leikkuun aikana.

Robottileikkuri ei vaadi rajakaapeleita, vaan kartoitus tapahtuu automaattisesti ensimmäisen ajon aikana. Käyttöä hallitaan mobiilisovelluksella, jossa voidaan määrittää leikkuualueet, aikataulut ja leikkuukorkeus sekä muokata karttaa tarpeen mukaan.

Laite on suunniteltu jatkuvaan käyttöön: se latautuu nopeasti, vain noin 50 minuutissa. IPX6-luokitus mahdollistaa helpon puhdistamisen esimerkiksi vettä suihkuttamalla.

GOAT A1600 LiDAR Pron suositushinta on 1499 euroa.