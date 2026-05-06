Ecovacsin GOAT A1600 LiDAR Pro -robottiruohonleikkuri ei tarvitse rajakaapeleita vaan navigoi LiDAR-teknologian avulla
13.5.2026 08:01:00 EEST | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
Ecovacs on tuonut Suomen markkinoille uuden GOAT A1600 LiDAR Pro -robottiruohonleikkurin, joka yhdistää edistyneen LiDAR-navigoinnin, tekoälypohjaiseen esteentunnistukseen ilman tarvetta rajakaapeleille. Malli on suunniteltu erityisesti keskisuurille ja suurille pihoille, joissa tarvitaan tarkkaa, tehokasta ja itsenäistä nurmikon ylläpitoa. Uutuusmalli on otollinen esimerkiksi kesämökeillä, joissa on reilusti piha-alaa ja punkit merkittävänä riesana, jolloin nurmikon siistiminen on erityisen tarpeellista.
GOAT A1600 LiDAR Pro hyödyntää Ecovacsin omaa HoloScope 360 -järjestelmää, joka yhdistää pyörivän 360° LiDAR-anturin, 3D-ToF-sensoroinnin sekä tekoälykameran. Järjestelmä luo pihasta tarkan 3D-kartan ja mahdollistaa noin 2 cm:n paikannustarkkuuden myös haastavissa olosuhteissa, kuten varjoisilla pihoilla, joilla kasvaa paljon puita.
Uutuusmallissa on 32 V:n teho sekä kaksoisteräjärjestelmä, jotka mahdollistavat nurmikonleikkuun jopa 400 m² alueelta tunnissa. Leikkuukorkeus on säädettävissä sähköisesti 3–9 cm välillä, ja laite pystyy kartoittamaan jopa 1600 m² nurmialueen. GOAT A1600 LiDAR Pro pystyy työskentelemään myös haastavilla pihoilla, sillä se selviytyy 50 % (27°) rinteistä ja ylittää pieniä esteitä tehokkaasti.
Yksi mallin merkittävimmistä uudistuksista on TruEdge-reunatrimmeri, joka leikkaa nurmikon tarkasti myös erittäin läheltä reunoja, automaattisesti. Tämä vähentää merkittävästi tarvetta käsin tehtävälle viimeistelylle esimerkiksi aitojen, seinien ja reunakiveys kohdalla.
AIVI 3D -järjestelmä tunnistaa yli 200 erilaista estettä, kuten puutarhakalusteet, lelut ja eläimet, ja väistää ne automaattisesti. Tämä parantaa turvallisuutta ja vähentää keskeytyksiä leikkuun aikana.
Robottileikkuri ei vaadi rajakaapeleita, vaan kartoitus tapahtuu automaattisesti ensimmäisen ajon aikana. Käyttöä hallitaan mobiilisovelluksella, jossa voidaan määrittää leikkuualueet, aikataulut ja leikkuukorkeus sekä muokata karttaa tarpeen mukaan.
Laite on suunniteltu jatkuvaan käyttöön: se latautuu nopeasti, vain noin 50 minuutissa. IPX6-luokitus mahdollistaa helpon puhdistamisen esimerkiksi vettä suihkuttamalla.
GOAT A1600 LiDAR Pron suositushinta on 1499 euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markus HildenViestintäkonsulttiPuh:0443639961markus.hilden@manifesto.fi
Kuvat
ECOVACS ROBOTICS
Ecovacs on maailman suurin siivousrobottien valmistaja ja toiseksi suurin toimija pohjoismaisilla markkinoilla, joilla se kasvaa nopeasti. Ecovacsilla on suomenkielinen sovellus sekä suomenkielinen asiakaspalvelu puhelimitse, sähköpostitse ja sovelluksen sisäänrakennettu chat. Ecovacsilla on myös paikallisia huoltokeskuksia Suomessa korjauksia varten. Konserni on perustettu vuonna 1998, ja se on toimittanut siivousrobotteja kotitalouksien käyttöön vuodesta 2006 lähtien. Yrityksen slogan ”Robotics for All” kuvastaa yrityksen tavoitetta keventää jokapäiväisten kotitöiden taakkaa ja tehdä elämästä helpompaa ja miellyttävämpää.
Lisätietoja on osoitteessa www.ecovacs.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Viestintätoimisto Manifesto Oy
Delipap avaa uuden aikakauden: Tiina Bensky yhtiön ensimmäiseksi perheen ulkopuoliseksi toimitusjohtajaksi6.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomalainen perheyritys Delipap vahvistaa johtamistaan nimittämällä Tiina Benskyn yhtiön ensimmäiseksi omistajaperheen ulkopuolelta tulevaksi toimitusjohtajaksi 4.5.2026 alkaen. Nykyinen toimitusjohtaja Sanna Karhu siirtyy varatoimitusjohtajaksi.
Uudessa Ecovacs Deebot T50 Gen3:ssa yhdistyvät matala muotoilu ja huipputason imuteho28.4.2026 11:57:19 EEST | Tiedote
Maailman suurin robotti-imureiden valmistaja Ecovacs tuo markkinoille uuden sukupolven, entistä matalamman Deebot T50 Gen3 -robottimallin. Se mahtuu siivoamaan sellaisiinkin paikkoihin, joihin muut robotit eivät korkeutensa vuoksi välttämättä pääse. Lisäksi uudessa mallissa on entistä parempi imuteho.
Unohda viiden sekunnin sääntö – valtaosa suomalaisista syö lattialle pudonnutta ruokaa23.4.2026 13:42:37 EEST | Tiedote
Jopa kahdeksan kymmenestä suomalaisesta kertoo syövänsä ruokaa, joka on pudonnut lattialle, kertoo lattiavalmistaja Pergon tuore tutkimus. Ratkaisevaa syömiseen johtavassa päätöksessä ei kuitenkaan ole se, kuinka nopeasti ruoka lattialta poimitaan, vaan se, mitä ruokaa lattialle on pudonnut.
Ecovacsin uusi lippulaivamalli Deebot X12 hyödyntää esiliuotusteknologiaa pinttyneiden tahrojen poistoon17.4.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Ecovacs Robotics, maailman suurin kotirobottien valmistaja, esittelee uuden robotti-imurimallinsa Deebot X12:n, joka hyödyntää esiliuotusteknologiaa sitkeiden tahrojen tehokkaaseen poistamiseen.
Stina Krookin säätiö jakaa yhteensä 232 000 euroa 25:lle kuva- ja näyttämötaiteen tekijälle14.4.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Stina Krookin säätiö on myöntänyt yhteensä 232 000 euroa kuva- ja näyttämötaiteen tukemiseen kiinnittäen erityistä huomiota Suomen ruotsinkieliseen väestöön. 16 000 euron arvoiset kunniapalkinnot vastaanottavat tänä vuonna Cris af Enehielm, Folke Gräsbeck ja Thomas Nyqvist. Säätiö on myöntänyt yhteensä 25 stipendiä merkittäville kuva- ja näyttämötaiteen edustajille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme