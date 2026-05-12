Raskas ajoneuvo mukana 60 kuolonkolarissa vuosittain, aiheuttajana viidenneksessä
13.5.2026 06:26:00 EEST | Onnettomuustietoinstituutti | Tiedote
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat vuosina 2015–2024 yhteensä 579 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa oli mukana raskas ajoneuvo eli kuorma-auto tai linja-auto. Raskaiden ajoneuvojen kuljettajat aiheuttivat näistä onnettomuuksista hieman alle viidenneksen (19 %) eli vuosittain keskimäärin yksitoista onnettomuutta. Suurimmassa osassa aiheuttajana oli toinen moottoriajoneuvo.
Raskaiden ajoneuvojen kuljettajat aiheuttivat 109 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta vuosina 2015–2024. Onnettomuudet vaativat yhteensä 120 ihmisen hengen. Onnettomuuksissa kuoli 24 onnettomuuden aiheuttanutta raskaan ajoneuvon kuljettajaa, 12 aiheuttajan kyydissä ollutta matkustajaa, 16 polkupyöräilijää, 21 jalankulkijaa ja 47 henkilöä yhteenajoissa vastapuolena olleissa moottoriajoneuvoissa.
Törmäyksen raskaan ajoneuvon kanssa aiheuttaa yleensä toisen moottoriajoneuvon kuljettaja
Kuorma-autoja oli osallisena kaikkiaan 539 kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa, joista kuorma-auton kuljettajat aiheuttivat 95. Onnettomuuksista 18:sta ei ollut kuorma-autojen lisäksi muita osapuolia, eli kyse oli tieltä suistumisista tai vastaavista yhden ajoneuvon onnettomuuksista. Linja-autoja oli osallisena 41 onnettomuudessa, joista linja-auton kuljettajat aiheuttivat 14. Kahdessa onnettomuudessa linja-auto oli ainoa osallinen.
Kaikkiaan 429 onnettomuutta oli toisen moottoriajoneuvon kuljettajan aiheuttamia yhteenajoja raskaan ajoneuvon kanssa. Yhteenajoista 12 oli raskaiden ajoneuvojen välisiä.
Kuusi kuolemaan johtanutta onnettomuutta johtui raskaan ajoneuvon eturenkaan räjähtämisestä. Muut onnettomuuksiin vaikuttaneet raskaiden ajoneuvojen tekniset viat olivat hyvin harvinaisia. Onnettomuuksissa aiheuttajana olleista raskaiden ajoneuvojen kuljettajista kolme oli päihtyneitä. He kuljettivat suuren pakettiauton kaltaisia kuorma-autoja.
– Raskaiden ajoneuvojen renkaiden kuntoa kannattaa pitää erityistarkkailun kohteena, varsinkin kuluttavassa työmaa-ajossa. Kuolemaan johtaneissa tapauksissa on lähes aina räjähtänyt kuorma-auton vasen eturengas, liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty toteaa.
Jalankulkijan tai pyöräilijän menehtymiseen johtaneissa onnettomuuksissa taustalla usein havaintovirheet ja usean riskitekijän summa
Vuosina 2015–2024 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat yhteensä 91 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa oli osallisena raskas ajoneuvo. Raskaan ajoneuvon kuljettaja aiheutti näistä onnettomuuksista puolet. Onnettomuuksissa kuoli kaikkiaan 62 jalankulkijaa, 28 polkupyöräilijää ja yksi kevyellä sähköajoneuvolla liikkunut henkilö.
Raskaiden ajoneuvojen kuljettajien aiheuttamista jalankulkijan kuolemista lähes kaikki johtuivat kuljettajan havaintovirheestä. Tyypillisiä olivat tilanteet, joissa raskas ajoneuvo törmäsi suojatietä ylittävään jalankulkijaan. Usein sekä jalankulkijoille että kääntymässä olevalle raskaalle ajoneuvolle paloivat yhtä aikaa vihreät valot.
Raskaiden ajoneuvojen kuljettajien aiheuttamissa polkupyöräilijän kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa painottuivat risteys- ja liittymätilanteet. Toistuvia taustatekijöitä olivat rajoittunut näkyvyys, raskaan ajoneuvon liikkeellelähtö sekä pyöräilijän sijainti katveessa raskaan ajoneuvon edessä tai oikealla puolella. Polkupyöräilijän aiheuttamissa onnettomuuksissa pyöräilijä tyypillisesti teki äkillisen ja ennakoimattoman ajosuunnan muutoksen tai jätti noudattamatta väistämisvelvollisuuttaan.
– Jalankulkijan tai pyöräilijän menehtyminen raskaan ajoneuvon törmäykseen oli usein epäonninen tapaus, jossa monta riskiä realisoitui yhtä aikaa. Raskaan ajoneuvon kuljettajan havaintovirheet olivat yleisiä. Usein näkyvyyttä oli ollut heikentämässä muita ajoneuvoja, kasvillisuutta tai rakennuksia tai oli ollut pimeä vuorokaudenaika. Raskaissa ajoneuvoissa itsessäänkin on aivan ajoneuvon vieressä olevan jalankulkijan tai polkupyöräilijän näkemistä estäviä rakenteita. Toisinaan pyörällä liikkunut ei mahdollisesti ole tiennyt olleensa väistämisvelvollinen tilanteessa. Useamman riskitekijän summa johtaa pahimmillaan kuolemaan, Räty summaa.
Kuorma-autojen liikennevakuutuksesta korvatut vahingot vähentyneet kymmenessä vuodessa
Kuorma-autojen liikennevakuutuksista korvattujen vahinkojen määrä on laskenut. Vuonna 2015 vahinkoja korvattiin 6 000, kun taas vuonna 2024 niitä korvattiin 4 600. Henkilövahinkojen osuus on pysynyt 7 prosentissa. Samaan aikaan kuorma-autojen vakuutuskanta on kasvanut 9 prosenttia, eli liikenteessä olevien kuorma-autojen määrä ei ole vähentynyt. Peruutusvahingot olivat yleisin vahinkotyyppi kuorma-auton kuljettajien aiheuttamissa vahingoissa.
Linja-autojen kuljettajien aiheuttamien liikennevahinkojen määrä sekä linja-autojen vakuutuskanta laskivat väliaikaisesti koronapandemian aikana vuosina 2020–2022. Linja-autovahinkojen määrä palasi sittemmin takaisin vuoden 2015 tasolle. Vuonna 2024 linja-autojen kuljettajat aiheuttivat noin 2 000 liikennevahinkoa, joista 20 prosenttia oli henkilövahinkoja. Henkilövahinkojen osuus oli hieman korkeampi kuin muilla ajoneuvotyypeillä keskimäärin.
– Raskaan liikenteen turvallisuustilanne on viime vuosina parantunut, mutta parempaankin voimme vielä päästä. Keskikaiteiden asentamista tulee edistää erityisesti niillä yksiajorataisilla pääteillä, joilla on paljon liikennettä ja raskaan liikenteen osuus liikennevirrasta on suuri. Lisäksi raskaiden ajoneuvojen kuljettajien tulee kiinnittää erityistä huomiota jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin, liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari painottaa.
Raskaiden ajoneuvojen määritelmä
- Raskailla ajoneuvoilla tarkoitetaan kuorma-autoja ja linja-autoja.
- Julkaisussa käsitellyt kuorma-autot olivat ajoneuvoluokkien N2- ja N3-kuorma-autoja sekä näiden erilaisia perävaunuyhdistelmiä.
- Kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmiin lukeutuvat mm. rekat.
- Kuorma-autoihin lukeutuu myös esimerkiksi suurikokoisia pakettiautoja ja matkailuautoja, jotka on rekisteröity kuorma-autoiksi.
- Linja-autot olivat kokonaismassaltaan yli 5 tonnisia M3-luokan linja-autoja.
Lisätietoa:
Onnettomuustietoa-julkaisu: Raskaiden ajoneuvojen onnettomuudet vuosina 2015–2024 (avautuu uuteen välilehteen)
- Liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty, puh. 040 922 1365 (numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä)
- Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, puh. 050 306 9884
- Sähköpostit: etunimi.sukunimi@oti.fi
- Viestinnän asiantuntija Heli Narinen, puh. 040 922 0932, heli.narinen(at)vakuutuskeskus.fi
- OTIn ja Liikennevakuutuskeskuksen viestintä: 040 450 4700, viestinta(at)vakuutuskeskus.fi
Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) teemme työtä ehkäistäksemme liikenneonnettomuuksia Suomessa. Koordinoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoimme tutkinnasta kerättyä tietoa. Lisäksi kokoamme tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Tarjoamme tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseen, tutkimukseen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi. Onnettomuustietoinstituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Onnettomuustietoinstituutti
Mediatilaisuus Kouvolassa: Tuore julkaisu mopojen onnettomuuksista ja katsaus Kymenlaakson liikenneturvallisuuden tilanteeseen12.5.2026 06:37:00 EEST | Kutsu
Tervetuloa Onnettomuustietoinstituutti OTIn ja Kymenlaakson liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan mediatilaisuuteen tiistaina 26.5.2026 klo 11 Valimontien virastotaloon, Valimontie 5, Kouvola.
Lähes puolet kuolemaan johtaneista moottorikelkkaonnettomuuksista ajetaan päihtyneenä11.3.2026 06:56:00 EET | Tiedote
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat yhteensä 70 vuosina 2015–2024 tapahtunutta kuolemaan johtanutta moottorikelkkaonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 75 kelkkailijaa, joista 65 oli kuljettajia ja 10 matkustajia. Lähes joka toisessa tapauksessa kuljettaja oli päihtynyt.
Neurokirurgi: nuorten ajoterveys on liikenneturvallisuuden kriittisin kysymys10.3.2026 06:46:00 EET | Tiedote
Oulun yliopistollisen sairaalan neurokirurgian erikoislääkäri Mirva Nätynki nostaa nuorten ajoterveyden tämän hetken keskeisimmäksi liikenneturvallisuushaasteeksi.
Neurokirurgi: Nuorten ajoterveys on liikenneturvallisuuden kriittisin kysymys, suuri osa vakavista aivovammoista olisi estettävissä4.3.2026 07:44:00 EET | Tiedote
Oulun yliopistollisen sairaalan neurokirurgian erikoislääkäri Mirva Nätynki nostaa nuorten ajoterveyden tämän hetken keskeisimmäksi liikenneturvallisuushaasteeksi.
OTIn ennakkoraportti 2025: Liikennekuolemat 2000-luvun alimmalla tasolla – nuoret korostuvat matkustajakuolemissa11.2.2026 06:06:00 EET | Tiedote
Kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien määrä laski viime vuonna 2000-luvun matalimmalle tasolle. Vaikka myös nuorten kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet vähenivät, suuri osa matkustajina kuolleista oli alle 25-vuotiaita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme