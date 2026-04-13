Kun rajat kohtaavat – keskusteluja pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta
12.5.2026 13:17:13 EEST | Tornionlaakson neuvosto | Kutsu
Miten rakennamme entistä sujuvampaa, yhtenäisempää ja kestävämpää arkea yli rajojen Pohjois-Suomessa ja Pohjoismaissa?
Paikalliset ja alueelliset mediat kutsutaan mukaan rajat ylittäviin tapaamisiin sekä Mihin olemme matkalla? - seminaariin, jossa Ruotsin, Suomen ja Norjan toimijat kokoontuvat keskustelemaan pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta rajaseudulla.
Tilaisuudet järjestävät Pohjoismaisen yhteistyön keskuksen toimijat yhdessä yhteistyökumppanin Arctic Railin kanssa. Seminaari on keskuksen ensimmäinen suurempi yhteinen tapahtuma ja merkitsee syvenevän ja entistä koordinoidumman pohjoismaisen yhteistyön alkua.
Tiistai 19. toukokuuta – Yhteiset kokoukset Torniossa
Pohjoiskalottineuvoston, Bothnian Arcin ja Tornionlaakson neuvoston ensimmäinen yhteinen tapaaminen.
Tornionlaakson neuvosto kutsuu koolle kolmen pohjoisimman rajakomitean ensimmäisen yhteisen kokouksen. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja yhteistä vuoropuhelua Pohjoisessa.
Aika: klo 9.00–11.00 (Ruotsin ja Norjan aikaa)
Paikka: Tornio
Samana päivänä järjestetään myös Tornionlaakson neuvoston vuosikokous 2026.
Aika: klo 12.00–15.00 (Ruotsin ja Norjan aikaa)
Paikka: Tornio
Median yhteyshenkilö – tiistai 19.5.
Tuula Ajanki
Toimitusjohtaja, Tornionlaakson neuvosto
📞 +46 72 251 88 80 | +358 40 614 72 24
✉️ tuula.ajanki@haparanda.se
Keskiviikko–torstai 20.–21. toukokuuta – Seminaari
Mihin olemme matkalla?
Mihin olemme menossa? -seminaari järjestetään 20.–21. toukokuuta ja kokoaa yhteen päätöksentekijöitä, asiantuntijoita ja toimijoita Ruotsista, Suomesta ja Norjasta. Seminaarissa keskustellaan siitä, miten rajat ylittävää yhteistyötä voidaan vahvistaa ja kehittää sekä miten se voi edistää vapaata liikkuvuutta, saavutettavuutta ja tulevaisuudenuskoa Pohjoisessa.
Seminaari on Pohjoismaisen yhteistyön keskuksen yhteinen tapahtuma ja se järjestetään Peräpohjolan Opistolla Haaparanta–Tornio-alueella.
Ohjelma lyhyesti
20. toukokuuta, päivä 1 – Rajat ylittävä arki
Ohjelmasta vastaa Rajaneuvontapalvelu Ruotsi–Suomi–Norja.
Elämyksellinen aamupäivä keskittyy rajat ylittävään arkeen. Ohjelmassa muun muassa:
- tulevaisuuteen suuntautuva luento
- paneelikeskustelu Ruotsin, Suomen ja Norjan toimijoiden kesken
- esityksiä rajaseudun mahdollisuuksista, opituista kokemuksista ja kehityssuunnista
21. toukokuuta, päivä 2 – Infrastruktuuri ja saavutettavuus
Ohjelmasta vastaavat Arctic Rail ja Tornionlaakson neuvosto. Päivän painopisteenä on rautatien rooli alueellisessa kehityksessä, kilpailukyvyssä ja kestävissä kuljetuksissa Pohjoisessa.
Aika: 20.–21. toukokuuta 2026
Paikka: Peräpohjolan Opisto, Haaparanta–Tornio
Mahdollisuuksia medialle
Seminaari tarjoaa hyvät mahdollisuudet haastatteluihin, taustakeskusteluihin ja juttuihin muun muassa seuraavista teemoista:
- pohjoismainen ja rajat ylittävä yhteistyö
- vapaa liikkuvuus ja rajat ylittävä arki
- alueellinen kehitys ja tulevaisuuskysymykset Pohjoisessa
- infrastruktuuri ja saavutettavuus
- Pohjoismaisen yhteistyön keskus ja mukana olevat organisaatiot
Media on lämpimästi tervetullut seuraamaan koko ohjelmaa tai sen osia.
Median yhteyshenkilöt:
Keskiviikko 20. toukokuuta (päivä 1.):
Jenna Laitinen
Viestintäasiantuntija, Rajaneuvonta Ruotsi–Suomi–Norja
📞 +358 40 168 6482
✉️ jenna.laitinen@tornio.fi
Torstai 21. toukokuuta (päivä 2.):
Tuula Ajanki
Toiminnanjohtaja, Tornionlaakson neuvosto
📞 +46 72 251 88 80 | +358 40 614 72 24
✉️ tuula.ajanki@haparanda.se
Jan Ots
Viestintäasiantuntija, Arctic Rail
📞 +46 73 851 61 26
✉️ jan.ots@nordicstrat.se
Yhteyshenkilöt
Anni MononenHarjoittelijaTornionlaakson neuvostoPuh:+358404813970anni.mononen@tornedalen.org
Anni MononenHarjoittelijaTornionlaakson neuvostoPuh:+358404813970anni.mononen@tornedalen.org
