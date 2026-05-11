Talentia: Turvallisuutta ei saa vahvistaa asiakkaiden luottamuksen kustannuksella
12.5.2026 13:20:22 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää hallituksen esitysluonnosta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä tärkeänä askeleena väkivallan ennaltaehkäisyssä ja kannattaa tavoitetta. Samalla Talentia painottaa, että sääntelyä kehitettäessä on huolehdittava sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeusturvasta, asiakkaiden luottamuksen säilymisestä sekä turvallisuuden ja yksityisyydensuojan välisestä tasapainosta.
Luottamus on sosiaalipalvelujen toimivuuden perusta
Talentian mukaan sosiaalipalvelujen toimivuus perustuu vahvasti asiakkaiden luottamukseen. Jos asiakastietojen luovuttamista koskeva sääntely koetaan epäselvänä tai liian laajana, on riskinä, että ihmiset eivät uskalla hakea apua ajoissa erityisesti tilanteissa, joissa väkivallan uhka, päihteet tai mielenterveysongelmat ovat läsnä.
– Sosiaalipalveluihin on voitava hakeutua luottaen siihen, että asiakkaan arkaluonteiset tiedot eivät lähde liikkeelle ilman painavaa ja välttämätöntä syytä. Luottamuksen horjuminen voi johtaa siihen, että apua haetaan liian myöhään tai ei lainkaan, Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen sanoo.
Tietojen luovutuksen on oltava poikkeus
Talentia painottaa, että tietojen luovuttamisen tulee perustua aina välttämättömyyteen ja olla oikeasuhtaista. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ei voida jättää yksin arvioimaan rikosten vakavuusastetta tai ilmoitusvelvollisuuden rajoja.
Esitykseen kirjatun sosiaalihuollon ammattihenkilön oma-aloitteisen tiedonluovutusoikeuden ja -velvollisuuden soveltaminen edellyttää selkeitä toimintamalleja, jatkuvaa koulutusta sekä mahdollisuutta konsultoida poliisia matalalla kynnyksellä. Oma aloitteinen tiedonluovutusoikeus tarkoittaa, että sosiaalihuollon ammattihenkilö voi poikkeuksellisesti ja ilman poliisin pyyntöä luovuttaa tietoja poliisille. Tietyissä henkeen tai terveyteen kohdistuvissa vakavissa uhkatilanteissa oma-aloitteinen tiedonluovutus olisi ilmoitusvelvollisuuden perusteella pakollista.
– Ilman koulutusta ja matalan kynnyksen konsultaatiomahdollisuutta on vaarana, että työntekijöiden eettinen kuormitus kasvaa ja ilmoituksia tehdään varmuuden vuoksi. Tämä kuormittaa poliisia ja heikentää tiedonvaihdon laatua, Pekkarinen sanoo.
Talentian mukaan oma-aloitteinen tiedonluovutusoikeus poliisille tulee rajata vain poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa on olemassa konkreettinen vakava väkivallan uhka, ja silloinkin ainoastaan välttämättömien tietojen osalta.
Talentia pitää perusteltuna, että poliisin mahdolliset tietopyynnöt osoitetaan organisaation vastaavalle johdolle eikä yksittäisille työntekijöille. Tämä vahvistaa ammattihenkilöiden oikeusturvaa ja vähentää riskiä liian laajasta tai perusteettomasta tiedonluovutuksesta.
Turvallisuuden ja yksityisyydensuojan välillä tarvitaan tasapainoa
Talentia korostaa, että poliisin tiedonsaantioikeus ei saa laajentua käytännössä yli säädetyn käyttötarkoituksen tai muodostua osaksi laajempaa tiedonvaihtoa poliisin muihin tehtäviin. Luottamuksen säilymisen kannalta ratkaisevaa on, että asiakkaiden tietoja ei luovuteta yleisluonteisesti tai varmuuden vuoksi, vaan vain siinä laajuudessa kuin uhkan arviointi ja uhkaavan teon estäminen edellyttävät.
– Jo tieto sosiaali- tai terveydenhuollon asiakkuudesta voi paljastaa henkilön yksityiselämään kuuluvia erittäin arkaluonteisia seikkoja, Pekkarinen muistuttaa.
Asiakastietojen luovutusta koskevan sääntelyn onnistunut toimeenpano edellyttää Talentian mukaan valtakunnallisesti yhtenäisiä ohjeita, riittäviä resursseja koulutukseen, selkeitä dokumentointikäytäntöjä sekä vahvaa työnantajan tukea. Lisäksi tietosuojavastaavien rooli on huomioitava lain valmistelussa ja toimeenpanossa, jotta sääntely toteutuu lainmukaisesti ja yhdenmukaisesti kaikkialla Suomessa.
Heidi PekkarinenErityisasiantuntija
Sosiaalihuollon ammatinharjoittaminen ja vaikuttamistoiminta ammatillisissa asioissa, erityisesti työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus.
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
