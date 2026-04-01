Kemianteollisuuden kasvu hyytyy – geopoliittinen kriisi ravistelee markkinoita

Raportin mukaan globaalin kemikaalituotannon kasvu jää vuonna 2026 vain 0,6 prosenttiin, mikä on 1,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin mitä vuoden alussa ennakoitiin.

Shokki iskee koko arvoketjuun



Kemianteollisuus on erityisen altis sekä sen energialähteenä ja myös keskeisinä raaka-aineina toimivien öljyn ja kaasun hinnanvaihteluille. Persianlahden alue tuottaa noin puolet maailman etyleeniglykolista ja lähes 40 % metanolista, mikä tekee toimitusketjuista haavoittuvia geopoliittisille häiriöille. Tilanne nostaa tuotantokustannuksia, lisää inflaatiopaineita ja heikentää kysyntää useilla loppumarkkinoilla.

Eurooppa erityisen paineen alla



Euroopassa näkymät ovat heikoimmat. Kemianteollisuuden tuotannon ennustetaan supistuvan 2,2 % vuonna 2026, kun energiahinnat nousevat ja kilpailu Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa kiristyy. Lisäksi useissa Euroopan maissa toimialan riskiluokitus on pudotettu “heikoksi” tai jopa “erittäin heikoksi”, mikä heijastaa kasvavaa luottoriskiä ja kannattavuushaasteita.

Kasvu eriytyy – osa segmenteistä pärjää



Kaikki segmentit eivät kuitenkaan kärsi yhtä paljon. Ennusteemme mukaan vuonna 2026:

Maalit ja pinnoitteet: +3,1 %

Peruskemikaalit: +0,3 %

Pesu- ja puhdistusaineet: -0,3 %

Agrokemikaalit: -2,4 %





Kauppapolitiikka lisää epävarmuutta

Geopoliittisten jännitteiden lisäksi toimialaa rasittaa kauppapoliittinen epävarmuus. Esimerkiksi Yhdysvaltojen tariffipolitiikan muutokset heijastuvat autoteollisuuteen ja sitä kautta kemianteollisuuden kysyntään. Kiina jatkaa kapasiteetin rakentamista, mikä asettaa paineita matalakatteisille eurooppalaisille tuottajille.

Pitkän aikavälin muutospaineet kasvavat

Tulevaisuudessa kemianteollisuuteen vaikuttavat seuraavat tekijät:

siirtymä kohti vähähiilisyyttä ja ESG-vaatimukset

kiristyvä sääntely ja kasvavat investointitarpeet

toimitusketjujen haavoittuvuus

alan konsolidaatio ja kilpailun kiristyminen





Erityisesti pienemmät toimijat kohtaavat haasteita, kun taas suuret, innovointiin ja erikoiskemikaaleihin panostavat yritykset voivat hyötyä muutoksesta.

