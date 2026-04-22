Fractional Office tuo uuden vaihtoehdon tiimien läsnäpäiviin

Hybridityö ei ole vähentänyt toimiston merkitystä, mutta se on muuttanut sen roolia ja käyttötapoja merkittävästi. Monessa yrityksessä keskustellaan edelleen siitä, kuinka monta päivää toimistolla ollaan. Tuottavuuden kannalta olennaisempaa on kuitenkin se, miten yhteisistä läsnäpäivistä saadaan aidosti toimivia: työympäristön pitää tukea kohtaamisia, yhteistyötä ja keskittymistä vaativaa asiantuntijatyötä.

Monessa yrityksessä toimisto on edelleen mitoitettu koko viikon käyttöä varten, vaikka käyttö voi painottua vahvasti tiettyihin läsnäpäiviin. Tämä haastaa vanhan tavan mitoittaa toimisto jokaiselle työntekijälle ja viikon jokaiselle päivälle.

Erilaisista tarpeista huolimatta yhä useampi yritys tarvitsee toimistolta joustavuutta. Toimistomarkkinassa ei ole enää kyse vain neliöiden määrästä, vaan siitä, kuinka hyvin tila tukee työn todellisia tarpeita eri tilanteissa. Innovation Homella oma toimisto on jo itsessään joustava ratkaisu yhteiskäyttötilojen ansiosta. Fractional Office tuo tähän kokonaisuuteen lisävaihtoehdon tilanteisiin, joissa tiimin oma tilantarve painottuu tiettyyn läsnäpäivään.

Fractional Office eli päivä viikossa toimisto tarkoittaa valmiiksi kalustettua toimistotilaa, jota tiimi käyttää tiettynä viikonpäivänä. Käytännössä sama tiimitila voi olla eri yritysten käytössä eri viikonpäivinä: yksi tiimi voi käyttää tilaa esimerkiksi maanantaisin ja toinen torstaisin. Malli tarjoaa ratkaisun tilanteisiin, joissa hybridityötä tekevä tiimi kokoontuu yhteen tiettynä päivänä viikossa.

“Yritysten haaste ei ole enää vain siinä, tehdäänkö työtä etänä vai toimistolla. Yhä tärkeämpää on mitoittaa työympäristö arjen todellisen tarpeen mukaan. Monille paras ratkaisu on joustava oma toimisto, toiset tarvitsevat sen rinnalle tiimille oman toimistohuoneen yhteiseen läsnäpäivään, ja joillekin Fractional Office voi toimia itsenäisenä toimistoratkaisuna,” sanoo Innovation Homen toimitusjohtaja Henri Hietala.

Kokoustila ja toimisto palvelevat eri tarkoitusta. Fractional Office tarjoaa tiimille työskentelyyn tarkoitetun toimiston, jossa käytössä ovat omat työpisteet, näytöt ja koko työpäivää tukeva ympäristö. Innovation Homella ratkaisu ei ole irrallinen huone, vaan osa laajempaa työympäristöä: tiimin oman tilan lisäksi käytössä ovat talon yhteiset tilat, kokoushuoneet ja arjen palvelut.

Innovation Home Kampissa Fractional Office -malli on jo käytössä. Yhdessä määräaikaisen projektitoimiston kanssa se tuo Innovation Homen joustavaan toimistotarjontaan vaihtoehtoja erilaisiin tiimi- ja tilatarpeisiin. Molemmat ratkaisut täydentävät omaa toimistoa tilanteissa, joissa työn rytmi tai tilantarve vaihtelee. Kilpailukykyinen toimisto on oikean kokoinen ja tukee työntekoa sen eri tilanteissa.