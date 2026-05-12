Kauppakorkeakoulun juhlava promootio näkyy Töölön katukuvassa toukokuussa

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 17. promootiota juhlistetaan 21.–23. toukokuuta 2026. Promootio on perinteikäs ja arvokas akateeminen juhla, jossa valmistuneet maisterit ja tohtorit vihitään osaksi tiedeyhteisöä ja hyväksytään perinteen mukaisesti sen täysivaltaisiksi jäseniksi. Perinteen mukaan promootioon voi osallistua vain kerran eli heti valmistumista seuraavassa promootiossa.

Maistereiden ja tohtoreiden lisäksi Kauppakorkeakoulussa promovoidaan kymmenen kunniatohtoria sekä riemumaistereita ja -tohtoreita, jotka promovoitiin maistereiksi ja tohtoreiksi viisikymmentä vuotta sitten eli vuonna 1976.

Promootion pääpäivä on perjantai 22.5.

Kauppakorkeakoulun promootio on kolmipäiväinen juhlallisuus, johon kuuluu muun muassa lehvänsitojaiset, promootioakti sekä -kulkue, illallinen sekä promootiotanssit. Promootion viimeisenä päivänä eli lauantaina on vuorossa perinteinen sillilounas eli sillis.

Perjantaina 22.5. klo 12.00 alkava promootioakti on juhlallisuuksien päätapahtuma. Seremoniassa maisterit ja tohtorit vihitään osaksi tiedeyhteisöä. Promootioakti järjestetään Aalto-yliopisto Töölön Juhlasalissa, Runeberginkatu 14–16, ja tilaisuus kestää noin kaksi tuntia.

Promootioaktia voi seurata striimin välityksellä täällä.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä player.video.wowza.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta

Promootioaktin jälkeen promovoidut henkilöt ja kutsuvieraat (yhteensä noin 400 henkilöä) siirtyy juhlakulkueena promootiojumalanpalvelukseen Temppeliaukion kirkkoon tai vaihtoehtoisesti tunnustuksettomaan tilaisuuteen Bottan Juhlasaliin.

Näyttävä promootiokulkue lähtee Aalto-yliopisto Töölön edustalta noin kello 14.15. Kulkue ylittää Runeberginkadun ja etenee Lutherinkatua pitkin Temppeliaukion kirkolle. Liikenne Runeberginkadulla ja Lutherinkadulla on estetty muulta liikenteeltä sillä aikaa, kun kulkue siirtyy katuja pitkin määränpäähänsä.

Näyttävän promootiokulkueen seuraaminen on kaikille avoin osa juhlallisuuksia.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan myös promootioaktia. Promootioaktiin osallistuvien henkilöiden tulee olla istumassa Juhlasalissa kello 12.00 mennessä. Promootioaktiin osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään ke 20.5.: terhi.ollikainen@aalto.fi

Kauppakorkeakoulussa promootiota vietetään viiden vuoden välein.

Kauppakorkeakoulun ensimmäinen promootio järjestettiin 80 vuotta sitten eli vuonna 1946.