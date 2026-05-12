Aalto-yliopisto

Kauppakorkeakoulun juhlava promootio näkyy Töölön katukuvassa toukokuussa

13.5.2026 08:30:00 EEST | Aalto-yliopisto | Tiedote

Jaa

Arvokas juhla järjestetään viiden vuoden välein. Yleisö voi seurata näyttävää promootiokulkuetta Töölössä perjantaina 22. toukokuuta iltapäivällä.

Joukko ihmisiä juhlapuvuissa katualueella promootiokulkueessa keväällä.
Promootiokulkue keväällä 2022. Kevään 2021 promootio jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin koronapandemian takia. Mika Levälampi

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 17. promootiota juhlistetaan 21.–23. toukokuuta 2026. Promootio on perinteikäs ja arvokas akateeminen juhla, jossa valmistuneet maisterit ja tohtorit vihitään osaksi tiedeyhteisöä ja hyväksytään perinteen mukaisesti sen täysivaltaisiksi jäseniksi. Perinteen mukaan promootioon voi osallistua vain kerran eli heti valmistumista seuraavassa promootiossa.

Maistereiden ja tohtoreiden lisäksi Kauppakorkeakoulussa promovoidaan kymmenen kunniatohtoria sekä riemumaistereita ja -tohtoreita, jotka promovoitiin maistereiksi ja tohtoreiksi viisikymmentä vuotta sitten eli vuonna 1976.

Promootion pääpäivä on perjantai 22.5.

Kauppakorkeakoulun promootio on kolmipäiväinen juhlallisuus, johon kuuluu muun muassa lehvänsitojaiset, promootioakti sekä -kulkue, illallinen sekä promootiotanssit. Promootion viimeisenä päivänä eli lauantaina on vuorossa perinteinen sillilounas eli sillis.

Perjantaina 22.5. klo 12.00 alkava promootioakti on juhlallisuuksien päätapahtuma. Seremoniassa maisterit ja tohtorit vihitään osaksi tiedeyhteisöä. Promootioakti järjestetään Aalto-yliopisto Töölön Juhlasalissa, Runeberginkatu 14–16, ja tilaisuus kestää noin kaksi tuntia.

Promootioaktia voi seurata striimin välityksellä täällä.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä player.video.wowza.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

Promootioaktin jälkeen promovoidut henkilöt ja kutsuvieraat (yhteensä noin 400 henkilöä) siirtyy juhlakulkueena promootiojumalanpalvelukseen Temppeliaukion kirkkoon tai vaihtoehtoisesti tunnustuksettomaan tilaisuuteen Bottan Juhlasaliin.

Näyttävä promootiokulkue lähtee Aalto-yliopisto Töölön edustalta noin kello 14.15. Kulkue ylittää Runeberginkadun ja etenee Lutherinkatua pitkin Temppeliaukion kirkolle. Liikenne Runeberginkadulla ja Lutherinkadulla on estetty muulta liikenteeltä sillä aikaa, kun kulkue siirtyy katuja pitkin määränpäähänsä.

Näyttävän promootiokulkueen seuraaminen on kaikille avoin osa juhlallisuuksia.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan myös promootioaktia. Promootioaktiin osallistuvien henkilöiden tulee olla istumassa Juhlasalissa kello 12.00 mennessä. Promootioaktiin osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään ke 20.5.: terhi.ollikainen@aalto.fi

Kauppakorkeakoulussa promootiota vietetään viiden vuoden välein. 
Kauppakorkeakoulun ensimmäinen promootio järjestettiin 80 vuotta sitten eli vuonna 1946.

Avainsanat

aalto-yliopistoaaltokauppakorkeakoulupromootiojuhlallisuudetkulkuetöölö

Yhteyshenkilöt

Jonna Söderholm
Päällikkö, ulkoiset suhteet
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
jonna.soderholm@aalto.fi
p. 040 353 8417

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.

aalto.fi

LinkedIn: Aalto University

Facebook: Aalto University

Bluesky: aalto.fi

IG: Aalto University

Youtube: Aalto University

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aalto-yliopisto

Uudella ultraäänineulalla jopa kolme kertaa suurempi näyte – voi mahdollistaa harppauksen syöpädiagnostiikkaan8.5.2026 08:08:59 EEST | Tiedote

Värähtelevä ultraäänineula tuottaa sylkirauhaskasvaimista nykyisiä menetelmiä paremman kudosnäytteen, mikä voisi merkittävästi nopeuttaa diagnoosia ja parantaa sen tarkkuutta. Näyte on lisäksi mahdollista ottaa ilman nukutusta, jopa tavallisella lääkärinvastaanotolla. Menetelmää tutkitaan parhaillaan myös imusolmukkeissa sekä rinta- ja kilpirauhaskasvaimissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye