Kauppakorkeakoulun juhlava promootio näkyy Töölön katukuvassa toukokuussa
13.5.2026 08:30:00 EEST | Aalto-yliopisto | Tiedote
Arvokas juhla järjestetään viiden vuoden välein. Yleisö voi seurata näyttävää promootiokulkuetta Töölössä perjantaina 22. toukokuuta iltapäivällä.
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 17. promootiota juhlistetaan 21.–23. toukokuuta 2026. Promootio on perinteikäs ja arvokas akateeminen juhla, jossa valmistuneet maisterit ja tohtorit vihitään osaksi tiedeyhteisöä ja hyväksytään perinteen mukaisesti sen täysivaltaisiksi jäseniksi. Perinteen mukaan promootioon voi osallistua vain kerran eli heti valmistumista seuraavassa promootiossa.
Maistereiden ja tohtoreiden lisäksi Kauppakorkeakoulussa promovoidaan kymmenen kunniatohtoria sekä riemumaistereita ja -tohtoreita, jotka promovoitiin maistereiksi ja tohtoreiksi viisikymmentä vuotta sitten eli vuonna 1976.
Promootion pääpäivä on perjantai 22.5.
Kauppakorkeakoulun promootio on kolmipäiväinen juhlallisuus, johon kuuluu muun muassa lehvänsitojaiset, promootioakti sekä -kulkue, illallinen sekä promootiotanssit. Promootion viimeisenä päivänä eli lauantaina on vuorossa perinteinen sillilounas eli sillis.
Perjantaina 22.5. klo 12.00 alkava promootioakti on juhlallisuuksien päätapahtuma. Seremoniassa maisterit ja tohtorit vihitään osaksi tiedeyhteisöä. Promootioakti järjestetään Aalto-yliopisto Töölön Juhlasalissa, Runeberginkatu 14–16, ja tilaisuus kestää noin kaksi tuntia.
Promootioaktia voi seurata striimin välityksellä täällä.
Promootioaktin jälkeen promovoidut henkilöt ja kutsuvieraat (yhteensä noin 400 henkilöä) siirtyy juhlakulkueena promootiojumalanpalvelukseen Temppeliaukion kirkkoon tai vaihtoehtoisesti tunnustuksettomaan tilaisuuteen Bottan Juhlasaliin.
Näyttävä promootiokulkue lähtee Aalto-yliopisto Töölön edustalta noin kello 14.15. Kulkue ylittää Runeberginkadun ja etenee Lutherinkatua pitkin Temppeliaukion kirkolle. Liikenne Runeberginkadulla ja Lutherinkadulla on estetty muulta liikenteeltä sillä aikaa, kun kulkue siirtyy katuja pitkin määränpäähänsä.
Näyttävän promootiokulkueen seuraaminen on kaikille avoin osa juhlallisuuksia.
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan myös promootioaktia. Promootioaktiin osallistuvien henkilöiden tulee olla istumassa Juhlasalissa kello 12.00 mennessä. Promootioaktiin osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään ke 20.5.: terhi.ollikainen@aalto.fi
Kauppakorkeakoulussa promootiota vietetään viiden vuoden välein.
Kauppakorkeakoulun ensimmäinen promootio järjestettiin 80 vuotta sitten eli vuonna 1946.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jonna Söderholm
Päällikkö, ulkoiset suhteet
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
jonna.soderholm@aalto.fi
p. 040 353 8417
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aalto-yliopisto
Tutkijat mittasivat tseptojoulen, eli energiamäärän, jolla punasolu liikkuu nanometrin12.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Uusi tapa mitata äärimmäisen pieniä energiamääriä voi tehostaa esimerkiksi kvanttitietokoneita ja pimeän aineen metsästystä.
Sähköpotkulaudat vakiintuivat osaksi kaupunkiliikennettä – tutkijat toivovat kaupungeilta aktiivisempaa ohjausta11.5.2026 10:45:00 EEST | Tiedote
Laaja tutkimus osoittaa, että jaettavat sähköpotkulaudat, kaupunkipyörät ja tavarapyörät ovat vakiintumassa osaksi kaupunkiliikennettä ympäri maailmaa. Tutkijoiden mukaan kuntien ja valtion tulisi ohjata mikroliikkumisen kehitystä aktiivisesti sen sijaan, että ilmiötä pidettäisiin ohimenevänä.
Kenen Turku -kirja haastaa kaupunkisuunnittelun ja vaatii lisää vihreyttä myös tiiviiseen kaupunkiin8.5.2026 10:25:00 EEST | Tiedote
Tuore kirja kokoaa yhteen Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtiopiskelijoiden näkemyksiä siitä, miten kaupunki voisi olla vehreämpi ja elinkelpoisempi paitsi ihmisille myös muille lajeille.
Uudella ultraäänineulalla jopa kolme kertaa suurempi näyte – voi mahdollistaa harppauksen syöpädiagnostiikkaan8.5.2026 08:08:59 EEST | Tiedote
Värähtelevä ultraäänineula tuottaa sylkirauhaskasvaimista nykyisiä menetelmiä paremman kudosnäytteen, mikä voisi merkittävästi nopeuttaa diagnoosia ja parantaa sen tarkkuutta. Näyte on lisäksi mahdollista ottaa ilman nukutusta, jopa tavallisella lääkärinvastaanotolla. Menetelmää tutkitaan parhaillaan myös imusolmukkeissa sekä rinta- ja kilpirauhaskasvaimissa.
Musiikkialan toimijat: Alan arvo kaksinkertaistuu laajojen yhdenvertaisuustoimien myötä vuoteen 2040 mennessä7.5.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
Equal Futures in Music -hanke on koonnut musiikkialan keskeisiä vaikuttajia visioimaan alalle yhdenvertaisen 2040-vision sekä toimet sen saavuttamiseksi. Ala tavoittelee itsesäätelevää toimielintä ja musiikkialan arvon kaksinkertaistumista 11. toukokuuta julkaistavassa Suomen yhdenvertainen musiikkiala 2040 -raportissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme