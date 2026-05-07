EU:n maatalouspolitiikka kaipaa rohkeaa uudistamista kilpailukyvyn vahvistamiseksi
13.5.2026 11:10:39 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Geopoliittiset jännitteet, kauppasodat, ilmastonmuutos ja budjettipaineet kohdistavat merkittäviä muutospaineita EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan (CAP). Pellervon taloustutkimus PTT:n keskustelualoite esittää, että CAPia tulisi uudistaa rohkeasti maatalouden kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
Keskustelualoitteessa tarkastellaan, miten CAP edistää tai jarruttaa maatalouden kilpailukykyä. Nykyinen järjestelmä tukee kilpailukykyä ennen kaikkea epäsuorasti vakauttamalla maatalouden tulopohjaa ja investointiympäristöä, mutta ei aktiivisesti edistä sitä.
”Vakauttavasta roolista tulee kuitenkin kilpailukykyä jarruttava, kun toimintaympäristön muutos edellyttäisi lisää aktiivista uudistumista. Tulevaa CAP-kautta valmistellaan epävakaammassa toiminta- ja markkinaympäristössä, ja siksi kilpailukyky on noussut yhä strategisemmaksi kysymykseksi”, sanoo maatalousekonomisti Mauri Yli-Liipola.
CAPin uuden kauden on tarkoitus alkaa vuoden 2028 alusta.
Kilpailukyvyn näkökulmasta politiikkaa tulisi uudistaa rohkeasti
CAPin keskeinen vaikutusmekanismi on tulopohjan turvaaminen. Markkina- ja tuotantohäiriöiltä suojaaminen onkin perusteltua, koska maataloudessa tuotantopäätökset ovat pitkäjänteisiä, ja niihin vaikuttavat biologiset viiveet sekä markkina- ja säävaihtelut. Vakauttava mekanismi tukee kilpailukykyä kuitenkin vain silloin, kun se luo pohjaa uudistumiselle ja investoinneille. Jos säilyttävä rooli pitkittyy, se vähentää painetta sopeutua, heikentää markkinasignaalien ohjausvaikutusta ja kääntyy kilpailukykyä jarruttavaksi.
Nykyisessä toimintaympäristössä kilpailukyky rakentuu yhä enemmän tuottavuudesta, sopeutumiskyvystä, innovaatioista ja markkinaehtoisuudesta. Siksi kilpailukyvyn näkökulmasta olennaista on pohtia, tulisiko maatalouspolitiikan uudistua yhtä perinpohjaisesti kuin parikymmentä vuotta sitten, kun siirryttiin tuotannosta irrotettuun tulotukeen.
Monitavoitteinen instrumentti on tehoton
CAPin keskeinen ongelma on, että samoilla tukivälineillä pyritään samanaikaisesti tulotuen, riskienhallinnan, ympäristötavoitteiden ja kilpailukyvyn edistämiseen. Tällöin mikään näistä tavoitteista ei toteudu tehokkaasti heikentämättä toista. Tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi riskienhallinnassa. Suomessa tuotantoresursseihin kohdistuva riskienhallinta on ulkoistettu käytännössä pinta-alaperusteisten tukien varaan. Kilpailukyvyn näkökulmasta tämä on varsin passiivinen tapa, sillä se ei edistä tilojen aktiivista sopeutumiskykyä.
Aktiivisen riskienhallinnan erottaminen vakauttavista toimenpiteistä mahdollistaisi rahoituksen paremman kohdentamisen kilpailukyvyn vahvistamiseen ilman kokonaisbudjetin kasvattamista. Esimerkiksi vastasyklisillä toimenpiteillä rahoitus voitaisiin kohdentaa aktiivisesti markkinoilla toimiville tiloille toteutuneiden tappioiden perusteella. Tällainen muutos johtaisi tulojen uudelleenjakautumiseen sektorin sisällä, ja sen laajuus riippuisi muutoksen mittakaavasta.
”Tukijärjestelmässä pitäisi erottaa selkeämmin toisistaan eri tavoitteita palvelevat toimenpiteet. Jokaista politiikkatavoitetta kohti tulisi olla vähintään yksi riippumaton instrumentti”, sanoo Mauri Yli-Liipola
Maatalouden kilpailukyky on sidoksissa koko ruokaketjun kilpailukykyyn
Suuri osa maataloustuotannon arvosta syntyy jalostuksessa ja kansainvälisessä kaupassa. Jos elintarviketeollisuus ei ole kilpailukykyinen, alkutuotannon mahdollisuudet hyötyä markkinoista jäävät rajallisiksi. Kilpailukykyä pitää siis tarkastella myös koko arvoketjun näkökulmasta, jossa arvon jakautuminen ja markkinavoima ovat keskeisiä tekijöitä.
”Kilpailukykyä edistävä maatalouspolitiikka syntyy kokonaisuudesta, joka tukee investointeja ja markkinoiden toimivuutta, sekä sellaisesta sääntelystä, joka ei heikennä kansainvälistä kilpailuasemaa”, sanoo tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg.
Keskustelualoite on laadittu osana Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) rahoittamaa tutkimushanketta ”Suomi EU:n maatalouspolitiikan tekijänä: politiikkavaihtoehdot ja niiden vaikutukset (CAP2028)”, jota Luonnonvarakeskus, Pellervon taloustutkimus PTT ja Reinu econ toteuttavat yhdessä vuosina 2024–2027.
Julkaisu verkkosivuillamme: https://www.ptt.fi/julkaisut/cap-ja-kilpailukyky-edistaako-vai-jarruttaako-politiikka-maatalouden-kilpailukykya/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mauri Yli-LiipolamaatalousekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 586 8223mauri.yli-liipola@ptt.fi
Sari Forsman-HuggtutkimusjohtajaPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:0400 639 450sari.forsman-hugg@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT
Selvitys: Lintuinfluenssan taloudelliset vaikutukset syntyvät alalle tuotantoketjun häiriöistä ja vientitulojen menetyksistä7.5.2026 09:22:19 EEST | Tiedote
Lintuinfluenssan taloudelliset vaikutukset siipikarjasektorille riippuvat merkittävästi siitä, millaisen hallinnollisen ja markkinareaktion mahdollinen taudinpurkaus aiheuttaa, eikä yksinomaan siitä, millaisella tilalla tautitapaus esiintyy, esittää Pellervon taloustutkimus PTT:n selvitys.
Kokonaiskuva Suomen maaseudun taloudesta valmistui: Iso liuta haasteita – mutta myös valopilkkuja29.4.2026 09:43:00 EEST | Tiedote
Suomen maaseudun talouden näkymät ovat vaikeat niin väestökehityksen, kuntatalouden kuin työmarkkinoidenkin osalta, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n raportti. Maaseudun yritystoiminta on kuitenkin rakenteellisesti vakaata, ja tulevaisuuden valopilkkuja voivat olla muun muassa uusiutuvan energian investoinnit.
Pikakommentti: Sota Lähi-idässä tuo synkkiä pilviä työmarkkinoille – nuorten työttömyys edellyttää täsmätoimia kehysriihessä22.4.2026 09:16:01 EEST | Tiedote
Työllisyys- ja työttömyysaste ovat pysytelleet Suomessa kohtalaisen vakaina alkuvuoden ajan, mutta esimerkiksi nuorten työttömien määrä on yhä hyvin korkea. Uhkakuvia työmarkkinoiden kehitykseen tuo etenkin sota Lähi-idässä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk:
Seutukaupunkien roolia tulisi uudistaa ympäröivän maaseudun palveluiden ja elinvoiman vahvistamiseksi21.4.2026 11:08:20 EEST | Tiedote
Seutukaupungeilla voisi olla tärkeä rooli alueellisina palvelukeskuksina sekä elinvoiman rakentajina esimerkiksi asunto- ja elinkeinopolitiikassa, esittää Pellervon taloustutkimus PTT:n tuore puheenvuoro-julkaisu. Seutukaupungit toimivat keskeisinä solmukohtina kaupunkien ja maaseudun välillä, mutta niiden merkitys alueelliselle elinvoimalle on jäänyt osin tunnistamatta.
Kutsu: Mitä opimme ilmastotuuppaamisesta? Ilmastotuuppaus-hankkeen loppuseminaari 3.6.202620.4.2026 09:20:44 EEST | Kutsu
Strategisen tutkimuksen Ilmastotuuppaus (CLIMATE NUDGE) -hankkeen loppuseminaari järjestetään Helsingissä 3.6.2026. Tilaisuudessa esitellään lähes kuusivuotisen tutkimus- ja kehittämistyön keskeiset tulokset siitä, miten käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin voidaan vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistaa metsien hiilinieluja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme