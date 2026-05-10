Kopra oppositiolle: "Te rakennatte suomalaisille vuosituhannen pettymystä"

Kopra avasi puheenvuoronsa torjumalla jyrkästi opposition vaatimuksen talouspolitiikan suunnanmuutoksesta. Hänen mukaansa vasemmiston linja johtaisi juuri niihin ongelmiin, joita suomalaiset eniten pelkäävät.



"Kokoomus ei ole valmis palaamaan vasemmiston vaaralliselle velkalinjalle, joka tekisi ihmisten suurimmista huolista vieläkin suurempia: työpaikoista epävarmempia, hoitojonoista pidempiä, perheiden arjesta kalliimpaa ja toimeentulosta tiukempaa”, Kopra luetteli.



Kopra käänsi kysymyksen velkaantumisesta suoraan opposition vastattavaksi. Hän muistutti, että pelkästään valtion lainojen korot nielevät tänä vuonna yli kolme miljardia euroa.



"Kokoomus käyttäisi nämäkin miljardit mieluummin ihmisten palveluihin kuin pankkiireille korkomaksuihin”, Kopra sanoi.



”Tämä on poliittista sadunkerrontaa ja johtava satusetä on Antti Lindtman”



Kovimmat iskut Kopra kohdisti SDP:hen. Hän syytti puoluetta ristiriitaisista linjauksista ja kuvasi sen talouspolitiikan olevan täysin sekavaa: samat johtajat vaativat eri foorumeilla keskenään ristiriitaisia asioita. Erityistä huomiota hän kiinnitti SDP:n Lindtmanin kommenttiin yhteisöverosta.



"SDP:n Lindtmanin mukaan yhteisöveron alentaminen on rahan heittämistä kankkulan kaivoon. Siis SDP:n mielestä yrittäjän hallussa raha on kankkulan kaivossa, mutta sama euro muuttuu arvokkaaksi sitten, kun se on valtion hallussa. Siinä kiteytyy SDP:n politiikka: kannat vaihtuvat ja uskottava vaihtoehto puuttuu", Kopra sanoi.



Kopra syytti oppositiota myös siitä, että se tietoisesti rakentaa synkkää kuvaa Suomesta, koska ilman pelkoa opposition resepti ei mene kaupaksi.



”Tämä on poliittista sadunkerrontaa ja johtava satusetä on Antti Lindtman”, Kopra latasi.



Hän listasi hallituksen toimia: miljardeja lisää sote-palveluihin, miljardin investointi tieteeseen ja tutkimukseen, pieni- ja keskituloisten verotuksen kevennys yli miljardilla, sekä nopeampi hoitoon pääsy.



Puheessaan hän varoitti opposition ja erityisesti SDP:n rakentavan valtavaa pettymystä suomalaisille.



"Oppositio kylvää nyt odotuksia, joille ei ole katetta. Te rakennatte suomalaisille vuosituhannen pettymystä. Kokoomus valitsee pelon sijaan luottamuksen, velkariippuvuuden sijaan työn ja menneeseen palaamisen sijaan rohkeuden rakentaa uutta”, Kopra päätti.





Kokoomuksen ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.





Arvoisa puhemies,

oppositio kysyy, olemmeko valmiita muuttamaan talouspolitiikan suuntaa.



Vastaan suoraan: Kokoomus ei ole valmis palaamaan vasemmiston vaaralliselle velkalinjalle, joka tekisi ihmisten suurimmista huolista vieläkin suurempia:

työpaikoista epävarmempia, hoitojonoista pidempiä, perheiden arjesta kalliimpaa ja toimeentulosta tiukempaa.



Arvoisa puhemies,



Suomi ei ole tässä tilanteessa siksi, että uudistuksia olisi tehty liikaa. Olemme tässä siksi, että niitä on tehty Suomessa liian vähän ja liian myöhään.



Hallituksen tavoitteet asetettiin aikana, jolloin talousnäkymä oli olennaisesti valoisampi.



Sen jälkeen sodat ja suurvaltapolitiikan arvaamattomuus ovat iskeneet Suomeen kovemmin kuin kukaan osasi ennakoida.



Ne ovat viivästyttäneet kasvua. Mutta ne eivät muuta Suomen perusongelmaa: työtä on liian vähän, menoja liian paljon ja velkaa otettu liian kauan. Siksi teemme kaiken sen, mikä on omissa käsissä.



Syytätte hallitusta velkaantumisesta. Väännän rautalangasta: velka kasvaa, koska väestömme ikääntyy, puolustukseen on panostettava ja aiempien velkojen korot erääntyvät suomalaisten maksettaviksi.

Minkä näistä, hyvä oppositio, te jättäisitte hoitamatta?

Pelkästään tänä vuonna korkomenot ovat yli kolme miljardia euroa. Siis sen velan, jota te kutsuitte ilmaiseksi. Kokoomus käyttäisi miljardit mieluummin ihmisten palveluihin kuin pankkiireille korkomaksuihin.

Me kannamme vastuumme: olemme päättäneet noin 10 miljardin euron toimista julkisen talouden vahvistamiseksi.

Tätä velkavuorta ei pääse pakoon yksikään puolue. Ero on siinä, maksetaanko se hallitusti nyt vai paljon kipeämmin myöhemmin.

Arvoisa puhemies,

SDP tarjoaa “reilumpaa” vaihtoehtoa, mutta mikä se vaihtoehto todellisuudessa on?

SDP on vastustanut pienimpiäkin säästöjä, mutta hyväksynyt hallituksen päätöksiä salaa vaihtoehtobudjeteissaan.

Vuosi ennen vaaleja SDP:n Lindtman alkoikin yllättäen vaatimaan miljarditason lisäsopeutuksia.

Hetkeä myöhemmin hän ihannoikin Espanjan löysää talouslinjaa. Maata, joka väärinkäytti EU:n elpymisavustuksia pysyviin menoihin, jonka elintaso on Suomea alhaisempi ja jonka talouskasvu nojaa matalapalkkaisen vierastyövoiman varaan. Ihmisiin, jotka tekevät töitä heikoilla työehdoilla, vailla turvaa ja pimeillä työmarkkinoilla.



Siihen suuntaanko Suomea haluatte viedä?

MTV:n lähetyksessä SDP:n Tuppurainen vaati hallitukselta puolentoista miljardin lisäleikkauksia. Mutta tuntia myöhemmin hän vaati leikkauksille loppua mielenosoituksessa. Siis järjestöiltä, joilta SDP olisi itse leikkaamassa lähes 100 miljoonaa euroa.

SDP:n velkajarrulinja näyttää riippuvan siitä, keneltä kysytään. Yksi kutsuu sitä unelmien jarruksi, toinen varoittaa kovista leikkauksista ja kolmas vaatii hallitusta noudattamaan sitä tiukemmin.

SDP:n Lindtmanin mukaan yhteisöveron alentaminen on rahan heittämistä kankkulan kaivoon. Siis SDP:n mielestä yrittäjän hallussa raha on kankkulan kaivossa, mutta sama euro muuttuu arvokkaaksi sitten, kun se on valtion hallussa.

Siinä kiteytyy SDP:n politiikka: kannat vaihtuvat ja uskottava vaihtoehto puuttuu. Linjatonta!

Ja keskusta on palannut takaisin vihervasemmiston kainaloon. Hallitustunnusteluissa jätitte tyhjän paperin, mutta vasemmiston välikysymykseen kyllä löytyi nimi.

Ja ratkaisuksi taloushaasteisiin esitätte eläkekattoa ikänsä työtä tehneille suomalaisille.

Arvoisa puhemies,

vasemmisto-oppositio kantaa tänään suurta huolta suomalaisten luottamuksesta. Samaan aikaan se tekee itse kaikkensa murentaakseen sitä.



Me lisäämme sosiaali- ja terveyspalveluihin miljardeja lisää, te syytätte hyvinvointivaltion alasajosta.

Me investoimme miljardin suomalaiseen tieteeseen ja tutkimukseen, ja panostamme historiallisella tavalla peruskouluun, te syytätte koulutusvihamielisyydestä.

Meidän kaudellamme hoitoon pääsy on nopeutunut, te maalaatte kuvaa suljetuista ovista.

Te syyditte keikkalääkäribisnekseen vuosittain satoja miljoonia - me suitsimme tämän törsäilyn, ja te väitätte hallituksen suosivan yksityisiä.



Me kevennämme pieni- ja keskituloisten verotusta yli miljardilla, te irvailette murusten jakamisesta.



Ja kun me avaamme suomalaisille mahdollisuuden päästä valitsemalleen lääkärille kohtuuhinnalla, te uskottelette kansalle, että kyse on rikkaiden suosimisesta.



Tämä ei ole kritiikkiä. Tämä on poliittista sadunkerrontaa ja johtava satusetä on Antti Lindtman.



Arvoisa puhemies,

opposition politiikka tarvitsee synkän Suomen, koska ilman synkkyyttä sen resepti ei mene kaupaksi.

Ihmisille pitää olla rehellinen: huolia ei ratkaista tekemällä lisää velkaa ja lupaamalla kaikkea kaikille. Oppositio kylvää nyt odotuksia, joille ei ole katetta. Te rakennatte suomalaisille vuosituhannen pettymystä.



Me näemme suomalaisten huolet ja meillä on niihin ratkaisut. Kokoomus valitsee pelon sijaan luottamuksen, velkariippuvuuden sijaan työn ja menneeseen palaamisen sijaan rohkeuden rakentaa uutta.



Kiitos.