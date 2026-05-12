Keski-Suomen hyvinvointialue kannustaa e-laskun käyttöön - laskujen toimitustavat laajenevat
12.5.2026 14:53:54 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen laskujen sanomanvälitysoperaattori muuttuu toukokuun 2026 aikana. Muutos tuo asiakkaille uusia mahdollisuuksia vastaanottaa laskuja sähköisesti.
Muutos ei vaikuta nykyisiin e-lasku- tai suoramaksusopimuksiin.
– Jos saat tällä hetkellä laskusi paperisena, eikä sinulla ole Kivra-digipostipalvelua tai Postin OmaPostia aktivoituna, saat ne edelleen paperisena. Asiakkaiden nykyiset e-laskusopimukset jatkuvat myös normaalisti, eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään operaattorimuutoksen vuoksi, kertoo asiakasmaksupäällikkö Anna-Kaisa Mäkelä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
–Uutena asiana on se, että jatkossa asiakkaat voivat halutessaan vastaanottaa laskunsa myös Kivra-digipostipalveluun tai Postin OmaPostiin. Jos asiakkaalla on OmaPosti tai Kivran palvelu käytössä, ohjautuvat laskut jatkossa näihin palveluihin. Jos asiakkaalla on ollut käytössä sekä e-lasku että Kivra tai Omaposti, niin lasku ohjautuu asiakkaan verkkopankkiin, jatkaa Mäkelä.
Verkkopankki voi ehdottaa e-laskua automaattisesti
Keski-Suomen hyvinvointialue suosittelee ensisijaisesti e-laskun käyttöönottoa verkkopankissa.
–E-lasku on turvallinen ja nopea, helppo käyttää, aina saatavilla verkkopankissa sekä ympäristöystävällisempi vaihtoehto paperilaskulle. E-lasku helpottaa arkea, kun laskun tiedot tulevat valmiiksi verkkopankkiin eikä niitä tarvitse syöttää itse, Mäkelä kannustaa e-laskun käyttöön.
Kevään ja alkukesän 2026 aikana osa asiakkaista voi saada verkkopankkiinsa valmiin ehdotuksen e-laskun käyttöönotosta.
– Vastaanottoehdotus toimii käytännössä valmiiksi täytettynä e-laskutilauksena. Asiakas voi hyväksyä tai poistaa ehdotuksen omassa verkkopankissaan, Mäkelä kertoo.
Ehdotus näkyy verkkopankissa 30 päivän ajan.
Näin otat käyttöön sähköiset laskut
E-lasku verkkopankkiin
- Kirjaudu omaan verkkopankkiisi.
- Etsi laskuttaja nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai y-tunnuksella 3221318–2.
- Tee e-laskutilaus henkilötunnuksellasi.
Aiemmin saatua laskua ei tarvita tilauksen tekemiseen.
Kivran käyttöönotto
Kivra on maksuton digipostipalvelu, johon voi vastaanottaa laskuja ja muuta tärkeää postia sähköisesti.
- Lataa Kivra-sovellus puhelimesi sovelluskaupasta. Voit käyttää Kivraa myös Kivra.fi-verkkosivuston kautta.
- Rekisteröidy palveluun, joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella
- Saat nyt laskut ja muuta postia Kivraasi. Kivran käyttäminen on maksutonta.
Otettuasi ilmaisen digipostipalvelu Kivran käyttöösi saat jatkossa kanssasi asioivilta yrityksiltä ja organisaatioilta laskut ja muun tärkeän asiakaspostin digipostina Kivraan. Sinun ei tarvitse aktivoida lähettäjiä yksitellen palveluun. Jos lasku olisi tullut sinulle paperikirjeellä tai sähköpostitse saat sen jatkossa digipostina Kivraan.
OmaPostin käyttöönotto
Voit vastaanottaa laskuja myös Postin OmaPostiin.OmaPostin käyttöohjeet löydät posti.fi-verkkosivulta.
OmaPosti-sovelluksessa voit valita, haluatko postisi paperisena, digitaalisena vai molemmissa muodossa. Voit vaikuttaa osittain siihen, keneltä saat laskuja ja kirjeitä OmaPostiin. Muokkaa lähettäjäasetuksia OmaPostin kohdassa Asetukset – Digiposti.
Yhteyshenkilöt
Anna-Kaisa Mäkeläasiakasmaksupäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialuePuh:040 921 3376anna-kaisa.makela@hyvaks.fi
Annika Pitkänenpalvelupäällikkö, MonetraPuh:0403584434annika.pitkanen@monetra.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
