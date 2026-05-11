Tienkäyttäjät edellistalvia tyytyväisempiä talvihoitoon Itä-Suomessa

Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä talvihoidon palvelutasoon tarkastellaan valtakunnallisesti säännöllisesti toteutettavalla tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksella. Tutkimuksessa tienkäyttäjät arvioivat asteikolla 1–5 tyytyväisyyttään maanteiden talvihoitoon, esimerkiksi liukkauden torjuntaan ja lumenpoistoon.

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa kokonaistyytyväisyys talvihoitoon on noussut sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen keskuudessa. Kehitys on selvästi myönteinen edellisvuosiin verrattuna sekä valtakunnallisesti että Itä-Suomessa.

"Seuraamme tienkäyttäjien tyytyväisyyttä pitkällä aikavälillä ja viimeisen kymmenen vuoden ajalta tulos on paras. Yksityishenkilöistä erittäin tyytyväisiä ja tyytyväisiä maanteiden talvihoitoon oli 58 %. Olemme erittäin tyytyväisiä tulokseen", toteaa liikenneosaston osastopäällikkö Tommi Huttunen Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Yksityishenkilöiden kokonaistyytyväisyys maanteiden talvihoitoon nousi tasolle 3,44 (asteikolla 1–5), kun vuotta aiemmin tulos oli 3,10. Myös raskaan liikenteen tyytyväisyys nousi edellisvuodesta.

Pääteiden hoitoon ollaan tyytyväisiä

Erityisesti pääteiden talvihoito arvioitiin hyväksi. Yksityishenkilöiden arviot liukkauden torjunnasta (3,57) ja lumen aurauksesta (3,73) pääteillä olivat hyvällä tasolla. Myös raskaan liikenteen arviot paranivat selvästi edellisvuodesta.

"Talvi oli kunnossapidon kannalta keliolosuhteiltaan suotuisa. Pitkä pakkasjakso ja vähäiset sateet helpottavat talvihoitoa ja auraus- ja liukkaudentorjunnan tarve oli edellisvuosia vähäisempää. Tämä ei kuitenkaan vähennä urakoitsijoiden tekemän työn merkitystä tulosten paranemisessa", toteaa kunnossapitopäällikkö Jere Toppinen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Sen sijaan muulla tieverkolla tyytyväisyys on alhaisempaa verrattuna päätieverkkoon. Muiden teiden talvihoidon indeksi yksityishenkilöiden osalta oli 3,05 ja raskaan liikenteen osalta 2,49.

"Itä-Suomessa on paljon vähäliikenteisiä maanteitä, jotka ovat välttämättömiä käyttäjilleen, kuten mm. alkutuotannon kuljetuksille. Viime vuosina rahoituksemme on mahdollistanut päällysteiden uusimisia myös vilkkaan päätieverkon ulkopuolella, mikä on osaltaan lisännyt tienkäyttäjien tyytyväisyyttä maanteihin. Hyväkuntoinen tie on myös helpompi hoitaa talviaikaan. Valitettavasti perusväylänpidon rahoitus näyttää laskevan lähivuosina, mikä huolestuttaa kovasti", toteaa Huttunen.

Jalankulku ja pyöräily olosuhteissa parannusta

Jalankulku- ja pyöräteiden talvihoitoon ollaan aiempaa tyytyväisempiä ja viime vuosina tyytyväisyyden kehitys on ollut nousujohteista. Lisäksi pyöräilyn turvallisuus arvioitiin hyväksi erityisesti taajamissa (3,62) ja jalankulku- ja pyöräteillä (3,53). Sen sijaan maanteillä tai niiden pientareilla turvallisuus koettiin selvästi heikommaksi (2,53).

"Haluamme tarjota turvalliset ja toimivat olosuhteet kaikille maanteiden käyttäjille niin kävelijöistä pyöräilijöihin kuten myös omalla autolla taikka esimerkiksi linja-auton kyydissä kulkeville. Myös meillä tienkäyttäjillä itsellämme on suuri rooli turvallisen liikkumisen mahdollistamisessa. Sopiva tilannenopeus, turvavälin jättäminen, ajokunto ja -terveys sekä liikennesääntöjen tunteminen ja niiden noudattaminen ovat kaikki tärkeitä liikenteessä. Erityisen tärkeää on ennakoida sekä ottaa toiset tienkäyttäjät huomioon, jotta liikkuminen on turvallista kaikille käyttäjäryhmille", Tommi Huttunen korostaa.

Pieksämäen urakka palkittiin

Väylävirasto selvitti palautetutkimuksen perusteella tienkäyttäjien palvelussa parhaiten onnistuneet ja asiakastyytyväisyydessä eniten parantaneet maanteiden hoitourakat viime talven aikana. Hoitourakat jaetaan sisältönsä puolesta erittäin vaativiin ja vaativiin urakoihin sekä perusurakoihin.

Terranor Oy:n hoitama Pieksämäen urakka (perusurakka) pärjäsi sekä parhaan asiakastyytyväisyyden vertailussa että eniten asiakastyytyväisyyttä parantaneiden kisassa. Parhaan asiakastyytyväisyyden vertailussa tulos lasketaan pääteiden talvihoidon ja muiden teiden talvihoidon indeksien keskiarvosta.

Eniten asiakastyytyväisyyttä parantaneiden kisassa vertailukohtana käytetään urakan kolmen edellisen vuoden tuloksen keskiarvoa. Lisäksi palkittavien urakoiden tulee sijaita omassa sarjassaan puolivälin yläpuolella tai vertailukeskiarvon tulee olla vähintään 3,00. Pieksämäen urakassa vastaajien kokonaistyytyväisyys talvihoitoon oli 3,63.

Tietoa tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta

Vuosittain toteutettu Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus tarjoaa tietoa 18–79-vuotiaiden yksityishenkilöiden ja raskaan liikenteen edustajien kokemuksista sekä mielipiteistä maanteiden talvihoitoon liittyen. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Väyläviraston ja elinvoimakeskusten toiminnan onnistumisen arvioinnissa sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Tutkimukseen vastasi koko maassa 8 216 yksityishenkilöä ja 1 249 ammattikuljettajaa.

Pääteitä ovat valtatiet ja kantatiet numeroilla 1–39 ja 40–99. Osa pääteistä on pääväyliä. Pääväylät yhdistävät valtakunnallisesti ja kansainvälisesti suurimmat keskukset ja solmukohdat, ja ne palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä sekä elinkeinoelämän tavarakuljetuksia. Pääväylät on määritetty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 1.1.2019.

Muita teitä ovat seututiet ja yhdystiet numeroilla 100–999 ja 1000–19999.