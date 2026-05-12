Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvihoitoon nousi selvästi Keski-Suomessa

12.5.2026 15:07:44 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden talvihoitoon on kasvanut selvästi Keski-Suomessa. Väyläviraston teettämä talven 2025–2026 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus osoittaa, että talvihoito on alueella kokonaisuutena onnistunut edellisvuotta paremmin, erityisesti pääteillä.

Keski-Suomen elinvoimakeskuksen alueella 62 prosenttia yksityishenkilöistä oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä maanteiden talvihoitoon talvikaudella 2025–2026. Myös raskaan liikenteen tyytyväisyys parani: noin 31 prosenttia ammattikuljettajista arvioi talvihoidon hyväksi tai erittäin hyväksi. Molemmat tulokset ovat nousseet selvästi edellisvuoteen verrattuna.

– Talvi oli sääolosuhteiltaan varsin suotuisa. Alueella ei esiintynyt pitkiä poikkeuksellisen runsaslumisia jaksoja, ja hoitotoimet saatiin toteutettua pääosin suunnitellusti. Tämä varmasti näkyy myös palautteissa, liikennejärjestelmäasiantuntija Toni Myyryläinen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta arvioi.

Erityisesti pääteiden liukkaudentorjunta ja lumen auraus keräsivät aiempaa myönteisempää palautetta, ja myös muiden teiden talvihoitoon oltiin keskimäärin aiempaa tyytyväisempiä.

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys nousi merkittävästi, ja Keski-Suomen tulokset ylittävät hieman koko maan keskiarvon. Myös raskaan liikenteen kuljettajien arviot kehittyivät myönteiseen suuntaan, vaikka heidän tyytyväisyytensä jää edelleen selvästi yksityishenkilöitä matalammalle tasolle.

Tutkimuksen mukaan raskaan liikenteen osalta liukkaudentorjunta koetaan paikoin yhä riittämättömäksi. Tämä korostuu erityisesti ammattikuljettajien vastauksissa. Tulokset osoittavat, että talvihoito on monin paikoin ollut toimivaa, mutta raskaalle liikenteelle kriittisissä olosuhteissa ja tilanteissa on edelleen kehittämistarpeita.

Tarkempaa tietoa tienkäyttäjien tyytyväisyydestä talvihoitoon Väyläviraston tiedotteessa, joka on julkaistu 12.5.2026 (vayla.fi).

Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Keski-Suomen alueellisten kehitysnäkymien mukaan maailmantalouden epävarmuus ja heikentynyt kysyntä haastavat Keski-Suomen yrityksiä, mutta suhdannenäkymät ovat parantuneet viime vuodesta. Asuntorakentaminen ja investoinnit ovat yhä matalalla. Lisäksi osa yrityksistä kokee, että rahoituksen ehdot jarruttavat kasvua. Samalla kuitenkin maakunnassa käynnissä olevat mittavat investoinnit metsäbiotaloudessa, puolustus- ja turvallisuusalalla sekä teknologia- ja energiasektorilla luovat vahvan pohjan pidemmän aikavälin kasvulle ja elinvoimalle.

