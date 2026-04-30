Laki määräaikaisten työsopimusten helpottamiseksi etenee – riskeistä piittaamatta

13.5.2026 06:00:00 EEST | STTK ry. | Tiedote

Lakimuutos lisää määräaikaisten työsopimusten käyttöä ja heikentää erityisesti naisten asemaa työelämässä.

Työsopimuslain muutosta määräaikaisten työsopimusten tekemisen helpottamiseksi käsitellään tänään eduskunnan täysistunnossa. Lakiesityksen mukaan määräaikaisen työsopimuksen voi jatkossa tehdä ilman perustetta, jos edellisestä työsopimuksesta työnantajan ja -tekijän välillä on kulunut vähintään viisi vuotta. Perusteettoman määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi. 

STTK on huolissaan lainsäädäntömuutoksen vaikutuksista erityisesti raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Määräaikaisten työsopimusten uusimatta jättäminen on tyypillisin raskaus- ja perhevapaasyrjinnän muoto. 

– Hallitusohjelmassa on tavoite raskaus- ja perhevapaasyrjinnän tehokkaammasta ehkäisemisestä. Todellisuudessa kuluvan hallituskauden aikaiset työsuhdeturvan heikennykset kasvattavat syrjinnän riskiä, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo.

Muutokset ketjuttamisen estämiseksi eivät ole riittäviä 

Hallituksen esityksessä arvioidaan, että lakimuutos lisää määräaikaisten työsuhteiden käyttöä ja vähentää työntekijöiden palkkaamista vakituiseen työsuhteeseen. 

Myöskään määräaikaisten työsopimusten ketjuttamisen estämisestä ei ole huolehdittu riittävällä tavalla, vaikka hallitusohjelmaan on nimenomaan kirjattu, että muutos ei saa lisätä työsopimusten perusteetonta ketjuttamista.  

– Ketjuttaminen olisi ollut helposti estettävissä aikarajoilla ja muilla työnantajavelvoitteilla, kuten Ruotsissa ja Norjassa on tehty. Määräaikaisten työsopimusten ketjutusten rajaukset olisivat tehokkaasti estäneet myös raskaussyrjintää, Kirvesniemi sanoo.   

Jos lakimuutos myöhemmin hyväksytään nykyisessä muodossa, STTK vaatii, että seuraava hallitus peruuttaa tehdyn muutoksen, jonka haitalliset vaikutukset osuvat erityisesti nuoriin ja naisiin.   

Tietoja julkaisijasta

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.

Työskentelemme tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja turvallisen työelämän puolesta yhdessä jäsenliittojemme kanssa. Visiomme on oikeudenmukainen työelämä.

Hallituksen esitys tasa-arvolain muutoksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään liittyen siirtyy tänään eduskuntakäsittelyyn. Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti vähentää työelämän raskaus- ja perhevapaasyrjintää. STTK:n puheenjohtajan Else-Mai Kirvesniemen mielestä lakimuutokset ovat silkkaa sumutusta, kun samaan aikaan eduskunnassa käsitellään määräaikaisten työsuhteiden helpottamiseen tähtäävää lakiesitystä. Työsopimuslailla halutaan heikentää määräaikaisissa työsuhteissa olevien turvaa mahdollistamalla perusteettomat määräaikaiset työsopimukset vuodeksi. ─ Toisella kädellä yritetään antaa, mutta toisella otetaan, ja lopputulos jopa heikkenee nykytilaan verrattuna. Raskaus- ja perhevapaasyrjintä ei hallituksen toimenpiteillä vähene, Kirvesniemi kiteyttää. Tasa-arvolain muutosesitysten perusteella lakia täsmennettäisiin siten, että syrjintäperusteisiin lisättäisiin määräaikaisuus, vanhemmuus ja perheenhuoltovelvollisuus. Muutoksia tehtäisiin myös esimerkiksi vuokratyöt

