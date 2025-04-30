Jiveä juurakkoon, quicksteppiä kivikkoon – tanssija Ansku Bergströmillä 83 kilometrin urakka maan suurimmassa polkujuoksutapahtumassa

”Jännittää ja pelottaa.”

Näin tiivistää tanssija Ansku Bergström tuntemuksensa toukokuun viimeisenä viikonloppuna Kuusamon Rukalla järjestettävän NUTS Karhunkierros -polkujuoksutapahtuman alla.

Bergström on yksi liki 900 juoksijasta, jotka ovat ilmoittautuneet tapahtuman toiseksi pisimmälle matkalle, 83 kilometrille. Vuosi sitten hän juoksi samassa tapahtumassa ensimmäisen ultrajuoksunsa, 55 kilometriä.

”Viime vuonna maalissa oli tunne, että ei koskaan enää. Mutta onhan tämä ihan sairaan siistiä. Tähän jää koukkuun, ja on pakko kokeilla vielä vähän isompaa matkaa. Nälkä kasvaa syödessä.”

Alamäki voittaa ylämäen

Bergström aloitti aktiivisen juoksuharrastuksen koronapandemian aikana. Kaksi vuotta sitten hän löysi polkujuoksun.

Bergströmin suosikkiosuuksia poluilla ovat juurakkopätkät ja alamäet. Tanssista on selkeää hyötyä, hän sanoo.

”Kun on tehnyt elämänsä töitä omalla kehollaan, niin siinä tuntee kroppansa. Pystyn luottamaan omaan kehoon, pitämään ryhdin ja varsinkin teknisillä juurakkopätkillä rytmittämään jalkoja hyvin.”

Tanssijan inhokkeja ovat ylämäet. Niitä riittää etenkin NUTS Karhunkierroksen viimeisillä 20 kilometrillä, kun reitti nousee useiden vaarojen päälle. Korkein kohta on Valtavaaran huipulla 492 metrissä.

”En ajattele, että tämä on kisa vaan enemmän elämys ja seikkailu. Ihaninta viime vuonna oli tajuta, kuinka ystävällisiä ja avuliaita kaikki olivat. Polkujuoksussa on sellaista yhteisöllisen perheen tuntua.”

Osallistujat 11-78-vuotiaita

Tapahtuman suosituimmat matkat ovat 34 kilometriä sekä valtakunnalliseen Trail Tour Finland -kiertueeseen kuuluva 55 kilometriä.

Lyhin matka on 13 ja pisin matka 166 kilometriä. Pisimmällä matkalla osallistujilla on suoritukseen aikaa 36 tuntia.

”Reilu neljännes osallistujista on pääkaupunkiseudulta. Kahdella lyhimmällä matkalla naisia on enemmän, kolmella pisimmällä miehiä”, tiivistää tapahtumajohtaja Eero Lumme osallistujien taustoja.

Lumme sanoo, että osallistujien ikähaitari on suuri. Lyhyemmät matkat keräävät eniten lapsia ja yli 70-vuotiaita.

”Nuorimmat ovat 13 kilometrin matkalle ilmoittautuneita 11-vuotiaita. Kokeneimmat osallistujat ovat 77- ja 78-vuotiaita.”



---

INFO: NUTS KARHUNKIERROS -POLKUJUOKSUTAPAHTUMA

Aika: 22.-23.5.2026

Paikka: Ruka, Kuusamo, Oulangan kansallispuisto

Erityistä: Suomen suurin polkujuoksutapahtuma

Ilmoittautuneet sarjoittain (tilanne 12.5.2026):

13 km: 410

34 km: 1491

55 km (osa Trail Tour Finland -kiertuetta): 1102

83 km: 889

166 km: 377





Muuta tietoa osallistujista: Suomalaisten lisäksi ilmoittautuneiden joukossa on eniten saksalaisia, ruotsalaisia, virolaisia, norjalaisia ja ranskalaisia. Yhteensä kansallisuuksia on 20. Suomen sisällä yli neljännes ilmoittautuneista on Uudeltamaalta.

Lisätietoa mm. reiteistä ja aikatauluista: https://nutskarhunkierros.fi