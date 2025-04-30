Jiveä juurakkoon, quicksteppiä kivikkoon – tanssija Ansku Bergströmillä 83 kilometrin urakka maan suurimmassa polkujuoksutapahtumassa
13.5.2026 06:42:21 EEST | Northern Ultra Trail Service NUTS Oy | Tiedote
Suomen kuuluisimmalle vaellusreitille on toukokuun viimeisenä viikonloppuna ilmoittautunut yli 4200 polkujuoksijaa 20 eri maasta.
”Jännittää ja pelottaa.”
Näin tiivistää tanssija Ansku Bergström tuntemuksensa toukokuun viimeisenä viikonloppuna Kuusamon Rukalla järjestettävän NUTS Karhunkierros -polkujuoksutapahtuman alla.
Bergström on yksi liki 900 juoksijasta, jotka ovat ilmoittautuneet tapahtuman toiseksi pisimmälle matkalle, 83 kilometrille. Vuosi sitten hän juoksi samassa tapahtumassa ensimmäisen ultrajuoksunsa, 55 kilometriä.
”Viime vuonna maalissa oli tunne, että ei koskaan enää. Mutta onhan tämä ihan sairaan siistiä. Tähän jää koukkuun, ja on pakko kokeilla vielä vähän isompaa matkaa. Nälkä kasvaa syödessä.”
Alamäki voittaa ylämäen
Bergström aloitti aktiivisen juoksuharrastuksen koronapandemian aikana. Kaksi vuotta sitten hän löysi polkujuoksun.
Bergströmin suosikkiosuuksia poluilla ovat juurakkopätkät ja alamäet. Tanssista on selkeää hyötyä, hän sanoo.
”Kun on tehnyt elämänsä töitä omalla kehollaan, niin siinä tuntee kroppansa. Pystyn luottamaan omaan kehoon, pitämään ryhdin ja varsinkin teknisillä juurakkopätkillä rytmittämään jalkoja hyvin.”
Tanssijan inhokkeja ovat ylämäet. Niitä riittää etenkin NUTS Karhunkierroksen viimeisillä 20 kilometrillä, kun reitti nousee useiden vaarojen päälle. Korkein kohta on Valtavaaran huipulla 492 metrissä.
”En ajattele, että tämä on kisa vaan enemmän elämys ja seikkailu. Ihaninta viime vuonna oli tajuta, kuinka ystävällisiä ja avuliaita kaikki olivat. Polkujuoksussa on sellaista yhteisöllisen perheen tuntua.”
Osallistujat 11-78-vuotiaita
Tapahtuman suosituimmat matkat ovat 34 kilometriä sekä valtakunnalliseen Trail Tour Finland -kiertueeseen kuuluva 55 kilometriä.
Lyhin matka on 13 ja pisin matka 166 kilometriä. Pisimmällä matkalla osallistujilla on suoritukseen aikaa 36 tuntia.
”Reilu neljännes osallistujista on pääkaupunkiseudulta. Kahdella lyhimmällä matkalla naisia on enemmän, kolmella pisimmällä miehiä”, tiivistää tapahtumajohtaja Eero Lumme osallistujien taustoja.
Lumme sanoo, että osallistujien ikähaitari on suuri. Lyhyemmät matkat keräävät eniten lapsia ja yli 70-vuotiaita.
”Nuorimmat ovat 13 kilometrin matkalle ilmoittautuneita 11-vuotiaita. Kokeneimmat osallistujat ovat 77- ja 78-vuotiaita.”
---
INFO: NUTS KARHUNKIERROS -POLKUJUOKSUTAPAHTUMA
Aika: 22.-23.5.2026
Paikka: Ruka, Kuusamo, Oulangan kansallispuisto
Erityistä: Suomen suurin polkujuoksutapahtuma
Ilmoittautuneet sarjoittain (tilanne 12.5.2026):
- 13 km: 410
- 34 km: 1491
- 55 km (osa Trail Tour Finland -kiertuetta): 1102
- 83 km: 889
- 166 km: 377
Muuta tietoa osallistujista: Suomalaisten lisäksi ilmoittautuneiden joukossa on eniten saksalaisia, ruotsalaisia, virolaisia, norjalaisia ja ranskalaisia. Yhteensä kansallisuuksia on 20. Suomen sisällä yli neljännes ilmoittautuneista on Uudeltamaalta.
Lisätietoa mm. reiteistä ja aikatauluista: https://nutskarhunkierros.fi
Eero LummeToimitusjohtajaNorthern Ultra Trail Service – NUTS OyPuh:040 6605 280
NUTS – Northern Ultra Trail Service
NUTS on suomalainen polkujuoksutapahtumien tuottaja, joka tarjoaa osallistujille unohtumattomia elämyksiä kansallispuistoissa sekä pohjoisen luonnon keskellä. Jokainen tapahtuma on huolella suunniteltu sekä tarjoamaan haasteita että nauttimaan luonnon kauneudesta. NUTS keskittyy erityisesti laadukkaaseen tapahtumien tuotantoon sekä kansainvälisten polkujuoksijoiden houkutteluun ja rakentaa elämyksiä, jotka vetoavat laajempaan yleisöön sekä Suomesta että ulkomailta.
