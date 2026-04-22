Lastenkulttuuria juhlitaan valtakunnallisesti 18.–24.5.2026
12.5.2026 17:11:37 EEST | Suomen lastenkulttuuriliitto ry | Tiedote
Lastenkulttuurin juhlaviikko muistuttaa taiteen ja kulttuurin merkityksestä lapsen kasvulle, hyvinvoinnille ja osallisuudelle. Sen aikana tarjotaan ympäri Suomen maksuttomia ja helposti saavutettavia kulttuurikokemuksia lapsiperheille.
Lastenkulttuurin juhlaviikko on koko maan yhteinen juhla, jota koordinoi Suomen lastenkulttuuriliitto. Viikon tavoitteena on muistuttaa taiteen ja kulttuurin merkityksestä lapsen kasvulle, hyvinvoinnille ja osallisuudelle sekä varmistaa, että jokaisella lapsella on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Juhlaviikon aikana nostetaan esiin lastenkulttuuria ja tarjotaan lapsille ja perheille maksuttomia ja helposti saavutettavia kulttuuri- ja taidekokemuksia.
Ohjelmaa useissa kunnissa
Lastenkulttuurin juhlaviikko on kasvanut vuosien saatossa yhä isommaksi valtakunnalliseksi tapahtumaviikoksi. Monessa kaupungissa ja kunnassa juhlaviikko on otettu osaksi sen toimintaa.
Liperin kunnassa vietetään lastenkulttuurin juhlaviikkoa kokoamalla lapset ja vanhemmat musiikkituokioiden äärelle. Kulttuurikoordinaattori Reetta-Mari Kellokosken ohjaamissa tuokioissa lauletaan, leikitään ja rytmitellään yhdessä.
“Kulttuuri ja lastenkulttuuri ovat tärkeä ja iso osa kunnan arkea, ja lastenkulttuuri on ehdottomasti juhlimisen arvoista. On tärkeää päästä tapahtuman aikana kasvokkain vaihtamaan ajatuksia lasten ja perheiden kanssa siitä, mikä on juuri heille merkityksellistä taide- ja kulttuurielämyksiin liittyvissä asioissa”, sanoo Kellokoski.
Janakkalan kunnan kulttuurituottaja Satu Ristola aikoo jalkautua Lastenkulttuurin juhlaviikon tapahtumiin tuottajana sekä taidekasvattajana. Janakkalassa Lastenkulttuurin juhlaviikko kasvaa tänä vuonna kaksiviikkoiseksi juhlakokonaisuudeksi, joka täyttää kunnan iloisella ja monipuolisella lastenkulttuuriohjelmalla. Kahden viikon aikana perheille on tarjolla runsas kattaus elämyksiä teatterin, tähtitieteen, musiikin ja taidetyöpajojen parissa.
“Panostamme lapsiystävällisenä kuntana lastenkulttuuriin ja kulttuurihyvinvointiin, sillä jokaisella lapsella on oikeus iloon, osallisuuteen ja luovuuteen. Lastenkulttuuri synnyttää jotain korvaamatonta: yhdessäoloa, tunteita ja perheiden yhteyttä. Taiteen ja luovuuden kautta lapsi oppii näkemään mahdollisuuksia, uskomaan itseensä ja löytämään omat vahvuutensa”, kiteyttää Ristola.
Ristolan mukaan yksi kulttuuritapahtumien tärkeistä tehtävistä on myös yhteisöllisyyden lisääminen. Mukaan tapahtumiin voi lähteä yksin, kaveriporukassa tai perheen kanssa.
Juhlaviikolla on tarjolla myös yksityisten toimijoiden järjestämää ohjelmaa. Lippujen hinnat pidetään kuitenkin alhaalla, jotta tarjontaan voi osallistua mahdollisimman moni. Tänä vuonna Q-teatteri ottaa ensimmäistä kertaa Kulttuurin kummilapset -esityksen osaksi omaa ohjelmistoaan, joka on avoinna kaikille katsojille.
“Olemme kovin innoissamme täällä teatterilla, että meillä on mahdollisuus ottaa perusohjelmistoomme myös lastenkulttuuria pitkästä aikaa”, sanoo Q-teatterin yhteisöteatterin tuottaja Paula Kovanen.
Koko juhlaviikon ohjelmaan voi tutustua kuntakohtaisesti Lastenkulttuurin juhlaviikon verkkosivuilla.
Mahdollisuus osallistua kulttuuriin kuuluu kaikille lapsille
Lastenkulttuurin juhlaviikon tavoitteena on tarjota viikon ajan kaikille lapsille, nuorille ja perheille mahdollisuus nauttia taiteesta ja kulttuurista yhdenvertaisesti taustasta, kielestä tai elämäntilanteesta riippumatta.
Vaikka laadukasta ja saavutettavaa lastenkulttuuria tuotetaan ympäri vuoden, juhlaviikko kokoaa tapahtumia yhteen ja nostaa siten lastenkulttuurin esille runsaalla ja kaikille avoimella tarjonnalla.
“Lastenkulttuurikenttä tekee vuoden jokaisena päivänä töitä sen eteen, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus kokea taidetta ja kulttuuria toteutuisi. Lastenkulttuurin juhlaviikko tuo tämän laajan ja monipuolisen tarjonnan näyttävästi esille. Samalla se luo uusia lastenkulttuurin verkostoja, synnyttää uusia rajapintoja ja innovoi uutta”, sanoo Suomen lastenkulttuuriliiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta.
Lastenkulttuurin juhlaviikon ohjelmaa ovat tekemässä tietenkin myös Suomen lastenkulttuuriliiton jäsenet, jotka ovat juhlineet Lastenkulttuurin juhlapäivää jo yli kymmenen vuoden ajan.
Juhlaviikolla on yhtä lailla tärkeää nostaa esille taiteen tekemisestä nauttiminen kuin se, että taidetta voi kokea katsojana tai kuuntelijana.
Kulttuurikeskus Annantalolla Helsingissä juhlaviikon ohjelma on pitkälti lasten ja nuorten tekemää taidetta. Ohjelmassa on Annantalon esittävän taiteen ryhmien itsensä valmistamia teoksia, joissa nähdään 7–18-vuotiaita nuoria. Lisäksi juhlaviikolla on tarjolla opastuksia ja työpajoja.
“Tuomme juhlaviikolla lasten ja nuorten äänen kuuluviin ja juhlistamme heidän tekemäänsä taidetta”, sanoo lasten- ja nuorten taidekeskus Annantalon kulttuurituottaja Anni Hiekkala Helsingin kaupungilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna NordströmviestintäkoordinaattoriSuomen lastenkulttuuriliitto ry
Materiaalipyynnöt
Aleksi ValtatoiminnanjohtajaSuomen lastenkulttuuriliitto ryPuh:+358 40 820 5425aleksi.valta@lastenkulttuuri.fi
Kuvat
Linkit
Kaikilla lapsilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin
Suomen lastenkulttuuriliitto on valtakunnallinen lastenkulttuurin keskusjärjestö, joka edistää lastenkulttuurialan toimintaa ja tunnettuutta Suomessa. Liitto tekee työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä tekijänä että kokijana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lastenkulttuuriliitto ry
Lastenkulttuurin Kevätpäivät kokosivat alan toimijat Tampereelle – Vuoden lastenkulttuuriteko 2025 Hämeenlinnaan22.4.2026 11:01:26 EEST | Tiedote
Lastenkulttuurin Kevätpäivät kokosivat alan ammattilaiset Tampereelle 21.–22.4.2026 pohtimaan lastenkulttuurin uusia aluevaltauksia ja yhteistyön mahdollisuuksia teemalla Lastenkulttuuri karkuteillä. Tapahtuman yhteydessä jaettiin Vuoden lastenkulttuuriteko 2025 -palkinto Hämeenlinnan Kulttuurikeskus ARXille Valoilmiö-festivaalin yhteisöllisestä valotaidekokonaisuudesta, ja Suomen lastenkulttuuriliitto kutsui kunniajäsenekseen pitkän linjan vaikuttajan Pilvi Kuidun.
Kulttuurikasvatussuunnitelmat vakiintuneet kunnissa – resurssipula suurin haaste9.4.2026 08:53:12 EEST | Tiedote
Yli 185 vastaajan kuntakyselyn vastauksissa todetaan, että kulttuurikasvatussuunnitelmat vahvistavat lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia taiteeseen ja kulttuuriin – mutta toteutusta haastavat erityisesti resurssipula ja poikkihallinnollisen yhteistyön puute.
Pienet askeleet kulttuuriin – tuore selvitys vauvojen kulttuuripalveluista29.1.2026 07:45:00 EET | Tiedote
Suomen lastenkulttuuriliitto on julkaissut Pienet askeleet kulttuuriin -selvityksen, joka kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen valtakunnallisen kokonaiskuvan vauvoille, taaperoille ja heidän perheilleen suunnatuista taide- ja kulttuuripalveluista Suomessa. Julkaisu on suunnattu erityisesti kunnille, hyvinvointialueille, taide- ja kulttuuritoimijoille sekä päättäjille, ja se tarjoaa konkreettisia näkökulmia ja työkaluja varhaislapsuuden kulttuuripalveluiden kehittämiseen.
Lyssna på mig -ljudverket lyfter fram barnens röst under Veckan för barnets rättigheter10.11.2025 12:38:37 EET | Pressmeddelande
Under Veckan för barnets rättigheter den 17–23 november 2025 hörs barnens röster runt om i Finland i det nya ljudverket Lyssna på mig. Verket lyfter fram barns tankar och önskningar och påminner om varje barns rätt att bli hörd.
Kuule minua -ääniteos tuo lasten äänen kuuluviin Lapsen oikeuksien viikolla10.11.2025 12:38:37 EET | Tiedote
Lapsen oikeuksien viikolla 17.–23. marraskuuta 2025 eri puolilla Suomea kuullaan lapsia uudessa Kuule minua -ääniteoksessa. Teos muistuttaa jokaisen lapsen oikeudesta tulla kuulluksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme