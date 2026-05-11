Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajan rekrytointi etenee valintavaiheeseen

Vanhempi neuvonantaja, hallintotieteiden tohtori Kari Hakari, palvelujohtaja, terveystieteiden tohtori Kristiina Kariniemi-Örmälä ja toimialajohtaja, kasvatustieteen lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Salonen jatkavat edelleen hyvinvointialuejohtajan valintaprosessissa. Toukokuun viimeisellä viikolla aluevaltuusto kokoontuu iltakouluunsa, jossa valtuutetuilla valtuustoryhmittäin on mahdollisuus tavata kaikki kolme hakijaa.

– Johtajavalinta tullaan tekemään kesällä vahvojen hakijoiden välillä, aluehallituksen puheenjohtaja Anne Heikkilä toteaa.

– Rekrytointiprosessi on ollut perusteellinen ja mielenkiintoinen. Aluehallitus ja aluevaltuusto saavat valmistelu- ja arviointiryhmältä kattavan raportin hakijoista ja rekrytointiprosessista päätöksenteon tueksi. Uskon, että ehdokkaiden joukosta löytyy Kymenlaakson hyvinvointialueelle osaava johtaja.

Kymenlaakson hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virka oli haettavana 18.2.–22.3.2026. Tehtävään saapui määräaikaan mennessä 23 hakemusta. Ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin kuusi hakijaa. Haastattelujen perusteella neljä hakijaa eteni soveltuvuusarviointeihin. Soveltuvuusarviointien jälkeen valmistelu- ja arviointiryhmä kutsui kolme hakijaa toiselle haastattelukierrokselle ja aluevaltuuston haastateltavaksi.

Lopullisen päätöksen hyvinvointialuejohtajan valinnasta tekee aluevaltuusto 16.6.2026 pidettävässä kokouksessa. Nykyinen hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman jää eläkkeelle kesällä 2026.