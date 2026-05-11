Kymenlaakson hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajan rekrytointi etenee valintavaiheeseen

12.5.2026 14:36:57 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Kaikki kolme toiselle haastattelukierrokselle edennyttä hakijaa tapaavat seuraavaksi valtuustoryhmät.

Kuva punatiilisestä rakennuksesta, jonka edessä opastekyltti "Kymenlaakson hyvinvointialue".
Kymenlaakson hyvinvointialue

Vanhempi neuvonantaja, hallintotieteiden tohtori Kari Hakari, palvelujohtaja, terveystieteiden tohtori Kristiina Kariniemi-Örmälä ja toimialajohtaja, kasvatustieteen lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Salonen jatkavat edelleen hyvinvointialuejohtajan valintaprosessissa. Toukokuun viimeisellä viikolla aluevaltuusto kokoontuu iltakouluunsa, jossa valtuutetuilla valtuustoryhmittäin on mahdollisuus tavata kaikki kolme hakijaa.

– Johtajavalinta tullaan tekemään kesällä vahvojen hakijoiden välillä, aluehallituksen puheenjohtaja Anne Heikkilä toteaa.

– Rekrytointiprosessi on ollut perusteellinen ja mielenkiintoinen. Aluehallitus ja aluevaltuusto saavat valmistelu- ja arviointiryhmältä kattavan raportin hakijoista ja rekrytointiprosessista päätöksenteon tueksi. Uskon, että ehdokkaiden joukosta löytyy Kymenlaakson hyvinvointialueelle osaava johtaja.

Kymenlaakson hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virka oli haettavana 18.2.–22.3.2026. Tehtävään saapui määräaikaan mennessä 23 hakemusta. Ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin kuusi hakijaa. Haastattelujen perusteella neljä hakijaa eteni soveltuvuusarviointeihin. Soveltuvuusarviointien jälkeen valmistelu- ja arviointiryhmä kutsui kolme hakijaa toiselle haastattelukierrokselle ja aluevaltuuston haastateltavaksi.

Lopullisen päätöksen hyvinvointialuejohtajan valinnasta tekee aluevaltuusto 16.6.2026 pidettävässä kokouksessa. Nykyinen hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman jää eläkkeelle kesällä 2026.

Yhteyshenkilöt

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue

Sosiaali- ja terveyspalveluihin esitetään kuuden palvelukeskittymän muodostamista Kymenlaaksossa6.5.2026 13:57:29 EEST | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialue valmistelee uusia suunnitelmia siitä, millainen on sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluympäristö vuonna 2030. Valmistelussa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä kokonaisuutena siten, että palvelut eivät ole sidottuja vain yksittäisiin toimipisteisiin, vaan ne muodostavat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen, kustannustehokkaan ja saavutettavan palvelukokonaisuuden.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye