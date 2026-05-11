Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajan rekrytointi etenee valintavaiheeseen
12.5.2026 14:36:57 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kaikki kolme toiselle haastattelukierrokselle edennyttä hakijaa tapaavat seuraavaksi valtuustoryhmät.
Vanhempi neuvonantaja, hallintotieteiden tohtori Kari Hakari, palvelujohtaja, terveystieteiden tohtori Kristiina Kariniemi-Örmälä ja toimialajohtaja, kasvatustieteen lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri Anu Salonen jatkavat edelleen hyvinvointialuejohtajan valintaprosessissa. Toukokuun viimeisellä viikolla aluevaltuusto kokoontuu iltakouluunsa, jossa valtuutetuilla valtuustoryhmittäin on mahdollisuus tavata kaikki kolme hakijaa.
– Johtajavalinta tullaan tekemään kesällä vahvojen hakijoiden välillä, aluehallituksen puheenjohtaja Anne Heikkilä toteaa.
– Rekrytointiprosessi on ollut perusteellinen ja mielenkiintoinen. Aluehallitus ja aluevaltuusto saavat valmistelu- ja arviointiryhmältä kattavan raportin hakijoista ja rekrytointiprosessista päätöksenteon tueksi. Uskon, että ehdokkaiden joukosta löytyy Kymenlaakson hyvinvointialueelle osaava johtaja.
Kymenlaakson hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virka oli haettavana 18.2.–22.3.2026. Tehtävään saapui määräaikaan mennessä 23 hakemusta. Ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin kuusi hakijaa. Haastattelujen perusteella neljä hakijaa eteni soveltuvuusarviointeihin. Soveltuvuusarviointien jälkeen valmistelu- ja arviointiryhmä kutsui kolme hakijaa toiselle haastattelukierrokselle ja aluevaltuuston haastateltavaksi.
Lopullisen päätöksen hyvinvointialuejohtajan valinnasta tekee aluevaltuusto 16.6.2026 pidettävässä kokouksessa. Nykyinen hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman jää eläkkeelle kesällä 2026.
Yhteyshenkilöt
Anne HeikkiläAluehallituksen puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 700 9982anne.heikkila@luottamus.kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Akuuttien sydäninfarktien hoitoa vahvistettiin Kymenlaaksossa11.5.2026 12:44:46 EEST | Tiedote
Kymenlaakson keskussairaalan Sydänkeskuksessa on huhtikuusta 2026 alkaen ollut mahdollista hoitaa akuutteja sydäninfarkteja katetrin avulla tehdyillä toimenpiteillä ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. Muutos vahvistaa entisestään hoidon saatavuutta ja potilasturvallisuutta.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin esitetään kuuden palvelukeskittymän muodostamista Kymenlaaksossa6.5.2026 13:57:29 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue valmistelee uusia suunnitelmia siitä, millainen on sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluympäristö vuonna 2030. Valmistelussa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä kokonaisuutena siten, että palvelut eivät ole sidottuja vain yksittäisiin toimipisteisiin, vaan ne muodostavat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen, kustannustehokkaan ja saavutettavan palvelukokonaisuuden.
Hyvinvointialueen yt-neuvottelut päättyivät – työnantajan esityksessä eritasoisia toiminnallisia muutoksia5.5.2026 11:38:50 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen 17.3.2026 alkaneet yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut päättyivät keskiviikkona 29.4.2026. Yt-neuvottelut kohdistuivat pääasiallisesti terveyden ja sairaanhoidon palveluihin, sosiaalipalveluihin sekä strategia- ja integraatiopalveluihin, mutta osittain myös koko organisaatioon.
Hyvinvointialuejohtajan haussa kolme jatkaa seuraavalle haastattelukierrokselle4.5.2026 14:04:25 EEST | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajaksi haastateltiin ensimmäisellä haastattelukierroksella kuusi hakijaa.
Kymenlaakson hyvinvointialueen tekstiviestiperuutusten ja kuulovammaisten tekstiviestilinjojen puhelinnumeroihin muutoksia30.4.2026 10:24:33 EEST | Tiedote
Uudet tekstiviestinumerot koskevat muun muassa terveysasemia ja suun terveydenhuoltoa. Numerot vaihtuvat kahdessa erässä 5.–6.5.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme